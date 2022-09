Ohrození ako sudcovia? Rezort kultúry chce chrániť novinárov

Ochrana novinárov by sa mala zlepšiť. Úlohy zvýšiť ich bezpečnosť sa ujalo ministerstvo kultúry, ktoré pozvalo odborníkov z Holandska, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Na Slovensku pripravili workshopy, kde predstavili opatrenia, aké zaviedli vo svojej krajine. Rezort kultúry teraz situáciu vyhodnotí a v spolupráci s médiami a ďalšími zložkami štátu sa pokúsi nájsť model, ktorý by sa dal uplatniť v praxi.

„Z príbehov, ktoré som počul od slovenských novinárov, som šokovaný. Situácia u vás je porovnateľná s tou v Holandsku. Dúfam, že moja návšteva prispeje k tomu, aby mohli vaši novinári bezpečne vykonávať svoju prácu, pretože žurnalistika je základným kameňom demokracie a právneho štátu,“ uviedol Wim Hoonhout, vedúci tímu a koordinátor mechanizmu ochrany novinárov z holandskej polície.

Ako zahraniční experti priblížili, holandskí novinári majú podobné skúsenosti ako slovenskí. Tiež mali v minulosti veľké problémy s agresívnymi útokmi a organizovaným zločinom.

„Aj v Holandsku vlani zavraždili investigatívneho novinára Petra de Vriesa a do činenia máme i s on-line vyhrážaním či fyzickým násilím. No hovoriť treba nielen o veľkých prípadoch, ale aj o novinároch v regiónoch, pretože tam ich ľudia poznajú a vedia, kde bývajú, takže sú veľmi zraniteľní,“ vysvetlil Peter ter Velde, projektový koordinátor holandskej platformy PersVeilig (Bezpečnosť tlače).

Holanďania sa ochranou novinárov začali zaoberať pred niekoľkými rokmi. V roku 2017 si spravili prieskum, z ktorého vyplynulo, že s nejakými formami agresie sa stretlo až 62 percent žurnalistov. Pritom sa zistilo, že veľa z nich také incidenty ani neoznamovalo. Tamojšie úrady preto podnikli kroky, aby situáciu zlepšili. Po dohode s novinármi a ich zamestnávateľmi podpísali bezpečnostný protokol, kde sa vydavatelia zaviazali, že budú ohlasovať všetky vyhrážky a útoky voči svojim pracovníkom.

Aj samotné redakcie prijali postupy, ako v takých prípadoch reagovať, a pre zamestnancov zabezpečili potrebné školenia. Výsledkom bolo, že novinári v Holandsku získali špeciálne postavenie – zaradili ich do rovnako ohrozenej skupiny, v akej sú sudcovia, prokurátori či advokáti. Prokuratúra ich chráni tak, že pre páchateľov, ktorí sa voči nim dopustia trestných činov, navrhuje dvakrát tvrdšie tresty, ako sa im udeľovali predtým.

V roku 2019 zároveň vznikla platforma PersVeilig, ktorá už vyškolila vyše 700 novinárov. V prípade ohrozenia majú k dispozícii nonstop linku, kam môžu nahlasovať všetky incidenty, ale aj advokáta a ďalšiu pomoc. Situácia v praxi sa zatiaľ síce nezlepšila – podľa prieskumu z minulého roka má s rôznymi formami agresie skúsenosť až 81 percent žurnalistov, no ako Velde upozornil, vyžaduje si to čas. „Je to dlhá cesta a vy ste ešte len na začiatku,“ odkázal Slovensku.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš informoval, že v tejto veci pôsobia ako sprostredkovatelia a mediátori. Aby sa aj u nás dospelo k zmene, budú sa zbierať dáta a zisťovať, čo všetko novinári vnímajú ako ohrozenie. Potom chcú dotazníkmi osloviť vydavateľov a spolupracovať s ďalšími rezortmi, pomáhať budú naďalej i odborníci z Holandska.