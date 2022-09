Matovič nemá mentálnu výbavu byť politikom, tvrdí politológ

Dôvodom bol zdravotný stav poslanca Jána Kerekrétiho (OĽaNO), ktorý v rokovacej sále Národnej rady skolaboval. Ošetriť ho prišli záchranári, podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) bol pri vedomí a previezli ho do nemocnice. Debaty v pléne však budú pokračovať v piatok od 9. hodiny ráno.

Matovič začal druhý deň svojho tretieho odvolávania záverečnou rečou ešte pred 10. hodinou. Vyhlasoval, ako „prehltne horkú pilulku“ a návrat SaS do vlády v prípade jeho odvolania aj napriek svojej vôli podporí. Nakoniec financmajster dokázal v záverečnej reči rozprávať bez prestávky viac ako dve hodiny, za ktoré stihol pourážať všetkých. K exministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) sa každú chvíľu vracal, napríklad aby mu pripomenul, že sa stretával s odsúdeným Marianom Kočnerom. Verejnosť sa však mohla dozvedieť aj iné postrehy. „Po predčasných voľbách bude Armagedon. Spravia z nás guberniu Sovietskeho zväzu, budeme tak ako Čečenci a Fico bude ako Kadyrov,“ strašil Matovič. „Sulík, tak ako Putin, aj on zbrojil a pokúsil sa anektovať stranu Za ľudí,“ pokračoval.

Viac ako dve hodiny

Pochytil sa aj s poslancom Za ľudí Jurajom Šeligom. Ten počas Matovičovej záverečnej reči zastal prezidentku. „Hlasuj za moje odvolanie,“ odkázal mu Matovič. Nezabudol ani na novinárov, ktorí podľa neho píšu v prospech liberálov. Ich prácu prirovnáva k tomu, ako písali novinári pre Hitlera. Prerušil ho až predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý Matoviča upozornil, že je čas na obed. „Povedal som, čo som chcel, niečo som povedať nemusel,“ priznal si Matovič.

Svojím výkonom si však Matovič kúpil čas. Pôvodne sa o jeho odvolaní malo hlasovať o 11. hodine. Keďže Matovič rečnil až do 12. hodiny, hlasovanie sa odložilo na piatu hodinu večer. To sa však nekonalo, pretože 78-ročný poslanec Kerekréti dostal podľa informácií denníka Pravda epileptický záchvat. Rokovací deň sa zvyčajne končí o 19. hodine, no predseda parlamentu Kollár skončil schôdzu o viac ako dve hodiny skôr. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca Kerekrétiho.

Stále platí, že odvolávanie Matoviča bude veľmi tesné a rozhodnú o ňom nezaradení poslanci. Ak by chcela opozícia budúci utorok odvolať ministra financií, nestačilo by, ani keby bola v parlamente do poslednej nohy. Momentálne má bez nezaradených poslancov maximálne 73 hlasov, pričom na odvolanie člena vlády je potrebných najmenej 76 poslancov.

Oheň a síra

Politológ Radoslav Štefančík hovorí, že ak poslanci Matoviča neodvolajú, „karavána pôjde ďalej“. Akurát by sa potvrdilo, že menšinová vláda sa v kritických chvíľach, akou je odvolávanie šéfa OĽaNO Matoviča a v budúcnosti aj schvaľovanie rozpočtu, musí spoliehať na hlasy poslancov z kandidátky Kotlebovej fašistickej strany. Proti tomu sa však v minulosti postavili viacerí poslanci a ministri za OĽaNO.

Jaroslav Naď aj Ján Budaj (obaja OĽaNO) sa vyjadrili, že oni „nebudú visieť na šnúrkach gatí“ poslanca Tarabu. „Ak by teda mysleli svoje slová skutočne vážne, tak OĽaNO by malo vážny problém, pretože títo ľudia nechcú spolupracovať s krajnou pravicou. Poslanca Andreja Stančíka, ktorý patril k tejto skupine ľudí, sa už hnutie zbavilo tým, že mu dali funkciu, takže on už nebude vystrkovať rožky,“ konštatuje politológ.

V prípade, že poslanci Matoviča odvolajú, len sa presunie do parlamentu a situácia by sa zrejme výrazne nezmenila, myslí si Štefančík. „Igor Matovič už v minulosti, v období vlády Ivety Radičovej, dokázal, že aj ako opozičný poslanec dokáže narobiť veľké problémy. Štýl komunikácie Matoviča by sa nezmenil a chrlil by ten oheň a síru tak, ako to predviedol tieto dva dni, aj naďalej,“ dodáva politológ.

Scenár, že by sa SaS po odvolaní Matoviča vrátila do vlády, si politológ Štefančík nevie predstaviť. „Stotožňujem sa s Borisom Kollárom, ktorý o tom hovoril, že je to psychiatria,“ tvrdí. Podľa neho je absurdné, aby sa SaS vrátila do koalície, ktorá už nanominovala svojich ľudí do jednotlivých ministerských funkcií. „Skutočne si neviem predstaviť, že pán Káčer, ktorý je ministrom zahraničných vecí asi dva týždne aj s cestou, by zrazu musel odísť z ministerstva, lebo by sa naň vrátil Ivan Korčok,“ hovorí politológ.

Ak by sa aj tento absurdný scenár naplnil, Igor Matovič je stále lídrom politickej strany, ktorá disponuje najväčším poslaneckým klubom a bol by súčasťou koaličných rád. „Konflikt týchto dvoch aktérov by pokračoval, len by jeden z nich mal trochu inú pozíciu. Ale predpokladám, že ani Richard Sulík by sa do vlády nevrátil a zrejme by zostal v parlamente. V každom prípade by sa tie situácie, ktoré sme zažívali v posledných mesiacoch, stále opakovali,“ dodáva Radoslav Štefančík.

Na margo niekoľkohodinového Matovičovho vystúpenia v rozprave politológ poznamenáva, že opäť vidieť, že Igor Matovič nemá mentálnu výbavu byť politikom, ktorý má konkrétnu zodpovednosť za spravovanie vecí verejných. „On skutočne uráža hlava-nehlava od prezidentky cez novinárov po opozíciu. Toto nie je štandardný koalično-opozičný súboj o idey, o názory, o spôsoby riešenia, ale je to založené na vulgárnych a primitívnych vyjadreniach, ktoré do slušnej spoločnosti nepatria. Igor Matovič v roku 2020 zvíťazil s víziou slušného Slovenska. On tejto vízii jednoznačne škodí,“ uzatvára politológ.