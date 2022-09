INESS: V prípade výpovedí 1900 lekárov sa kvalita zdravotnej starostlivosti zníži

Pri vyše 1900 výpovediach lekárov by sa znížila dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čakacie doby by boli dlhšie a čas strávený na pacienta kratší. Pre TASR to uviedol analytik INESS Martin Vlachynský. Lekárske odborové združenie (LOZ) avizovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov.