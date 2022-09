Slovenský velikán má ďalšiu sochu. Bradatý Štefánik má ruku na srdci s kompasom

Prečo má Štefánik novú sochu práve v Starej Ľubovni?

Viacerí ľudia, ktorí ma navštevujú v mojom ateliéri, sa väčšinou pýtali, či je určená do Bratislavy. Nie. Nášho velikána potrebujeme zvečniť aj v iných mestách na Slovensku. Som rád, že na mestskom úrade v Starej Ľubovni sa našla skupina nadšencov, ktorí si veľmi vážia Štefánikov odkaz. Ako spoluzakladateľa Československa. Nezobrazil som ho však ako generála či tvorcu štátnosti, lebo som chcel poukázať aj na jeho ďalší rozmer.

V akom zmysle?

Na magistráte v Starej Ľubovni prijali môj návrh, aby socha neponímala Štefánika ako generála, ale ako muža plného ambícií, túžiaceho cestovať, spoznávať svet. Ako fotografa, ako chlapíka s kufrom, ktorý má veľa očakávaní.

Socha Štefánika, pri nej fotoaparát a kufor – ako dlho ste premýšľali o tejto podobe?

Vždy si rozbehnem tri línie, ktorými sa vyberiem v tvorbe každého diela, ale v tomto prípade mi pred očami bleskovo vznikla predstava, ako to bude určite vyzerať. A vybral som si podobizeň Štefánika s bradou, pár fotografií s týmto jeho výzorom sa zachovalo. Snažil som sa vytvoriť pekný pohľad v jeho očiach, pozitívne naladenie.

Umelecky pracujete aj s kameňom a s drevom. Prečo ste si zvolili bronz pre Štefánika?

Pri tejto soche by bolo ťažké pracovať s kameňom takto vzdušne – že je tam fotoaparát na trojnožke, ktorú si Štefánik zrejme sám zhotovil. Bronz poskytuje sochárovi väčšiu slobodu. Je tam viac vzdušných vecí. A čo sa týka sochy Štefánika, ešte by som rád poukázal na to, že ruku si drží na srdci s kompasom, ktorý ukazuje sever. Vždy vedel, ako sa veci majú, kdekoľvek bol vo svete, stále myslel na domovinu a mal ju vo svojich plánoch.

Má nejaké skryté umelecké posolstvo aj fotoaparát na trojnožke?

Neumiestnil som ho tam ako turistickú atrakciu. My nazeráme na Štefánika ako na významnú osobnosť našich dejín. Na tejto soche si fotografuje nás ako potomkov, pre ktorých budoval našu krajinu. Tak by som stručne opísal mojej posolstvo.

Symbolizuje niečo aj podstavec, na ktorom je Štefánik umiestnený spolu s fotoaparátom a s kufrom?

Nachádza sa ňom mapa sveta, na ktorej som vyznačil všetky jeho cesty po celej zemeguli.