V novom prieskume vedie Hlas so Smerom. PS predbehlo stranu SaS

Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas. Smer by získal druhý najvyšší počet hlasov. Po vládnej kríze preferencie strany SaS mierne klesli a Progresívne Slovensko ju predbehlo. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Focus.

Stranu Hlas by volilo 20,3 percent ľudí, Smer má podporu 15,3 percent respondentov. Na treťom mieste by sa umiestnilo mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), ktoré by získalo takmer 9,6 percent. Preferencie strany Sloboda a Solidarita (SaS) po vládnej kríze klesli na 8,2 percent.

Na piatom mieste by sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Republika pred OĽaNO Igora Matoviča. Do Národnej rady SR by sa dostali ešte Sme rodina a KDH.

Strany Aliancia, SNS a Kotlebova ĽSNS by ostali pred bránami parlamentu.

Prieskum robila agentúra Focus pre Denník N.