Pellegrini: Predstava ďalšieho roka a pol pod taktovkou Matoviča je desivá

Na druhom pracovnom sneme strany Hlas, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, sa stretlo 722 delegátov z celého Slovenska. Hlavnou témou boli komunálne voľby a povzbudenie ľudí kandidujúcich za stranu na starostov, primátorov či županov. Nechýbali tiež kandidáti na poslancov obecných, mestských či krajských zastupiteľstiev.

„Veľká väčšina z nich sú ľudia, ktorí doteraz v politike neboli až tak aktívni. Politický priestor je veľmi tvrdý a ľudia sú na seba zlí. Aj naši delegáti či kandidáti zažívajú počas kampane rôzne útoky. Preto sme sa rozhodli, že mesiac pred voľbami sa s nimi stretneme a povzbudíme ich,“ povedala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Doplnila, že okrem stretnutia s vedením si ich kandidáti môžu osviežiť myšlienky, ktoré chce Hlas ponúknuť verejnosti a zároveň nabrať odvahu do posledného mesiaca pred voľbami.

Pellegrini: Odmietnime rozvrat štátu

Predseda Hlasu Peter Pellgrini sa delegátom prihovoril v takmer päťdesiat minútovom prejave. Do veľkej sály, kde sa snem konal, vstúpil za veľkého potlesku. „Keď sa pozerám na tieto stovky odhodlaných a pripravených ľudí, musím sa vrátiť do obdobia pred dva a pol rokmi. Bolo po voľbách a všetci sme cítili, že Slovensko potrebuje zmenu. Skutočnú sociálnu demokraciu, ktorá nebude len vykrikovať z opozície, ale je schopná plniť svoje plány a vládnuť,“ povedal.

Pellegrini pokračoval slovami o marazme a „krutej slovenskej realite.“ Pripomenul výpovede viac ako dvetisíc lekárov, hroziaci zdravotnícky kolaps či kilometrové kolóny na hraniciach s Českom a Rakúskom.

Zdôraznil zlyhanie slovenskej polície v boji s migráciou, tiež školy, ktoré nemajú za čo kúriť. „Úradníci budú musieť pracovať z domu, aby na úradoch šetrili náklady za energie. Národná banka Slovenska ohlasuje na budúci rok hospodársku recesiu a zdražovanie vo výške 22 percent,“ spomenul ďalšie problémy.

Mestá a obce sú podľa neho v štrajkovej pohotovosti, lebo štát na ne hádže svoju vlastnú zodpovednosť bez toho, aby im na to poskytol financie. „A neexistujúci premiér Eduard Heger v zahraničných médiách slávnostne oznamuje, že slovenská ekonomika sa rúti do krachu,“ poznamenal rozhorčene.

Šéf Hlasu si neodpustil ani tvrdú poznámku na ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý je vraj najväčším zlom slovenskej politiky. „Naša politická scéna tu celé mesiace, namiesto pomoci ľuďom, rieši jedného duševne narušeného človeka, ktorý je prilepený k svojej stoličke a niet tej moci, ktorá by ho od nej odlepila,“ zdôraznil s tým, že je psov povinnosťou každého opozičného poslanca hlasovať za jeho odvolanie. „Niet tej moci, ktorá by tejto neschopnej a babráckej vláde povedala, že sa má ospravedlniť slovenskému národu za svoje zlyhania a pratať sa kade ľahšie. Odmietnime tento rozklad štátu,“ podotkol.

Kaliňák: Neskloňujeme problémy, ale riešenia

Na záver venoval Pellegrini povzbudzujúce slová svojim kandidátom v blížiacich sa voľbách. V župných ponúka Hlas štyroch – v Nitre Branislava Becíka, v Prešove Michala Kaliňáka, v Košiciach Roberta Suju a v Žiline Petra Slyška.

„V ostatných krajoch Hlas buď vyslovil alebo vysloví podporu konkrétnemu kandidátovi, o ktorom je presvedčený, že je pre svoju župu tým najlepším riešením,“ objasnil Pellegrini.

Rozrečnil sa tiež o referende či predčasných voľbách. „Potrebujeme povedať jasné nie vláde Hegera s Matovičom a jasné nie politickým stranám, ktoré sú hrozbou pre našu budúcnosť a pre slovenskú demokraciu,“ hovorí. „Predstava ďalšieho roka a pol totálneho chaosu, marazmu a bezradnosti pod roztrasenou taktovkou Igora Matoviča a Eduarda Hegera je vskutku desivá,“ mieni.

Na sneme nechýbal ani kandidát na Prešovského župana Michal Kaliňák. „Prišiel som, lebo Hlas je jednou zo strán, ktorá podporuje môj volebný program. Aj preto, že sa tu stretne veľká skupina ľudí, ktorá nebude skloňovať problémy, ale riešenia,“ uviedol.

Za najväčšie problémy označil sociálnu nestabilitu a ekonomickú neistotu. „Čo najskôr by sme mali prestať pozerať televíziu, kde vidíme politikov, ktorí sa za naše peniaze hádajú. My potrebujeme vidieť riešenia. To sú sociálny zmier, rozvaha a to, aby sa nám politici prihovárali s tými riešeniami,“ povedal.

Predčasné parlamentné voľby sú podľa Kaliňáka nevyhnutnosťou. „Bez ohľadu na to, či referendum bude alebo nie, dnes je už otázka, kedy sa dohodnúť na predčasných voľbách. Ak by ich vyhrali opozičné strany, energetická situácia sa čo najskôr musí zlepšiť,“ tvrdí.

Pripomenul, že Slovensko je štátom Európskej únie a podľa toho by malo konať. „Už dávno sme štátu ponúkali, aby sme čo najviac nevyužitých eurofondov investovali práve na sanovanie všetkých tých škôd, ktoré spôsobuje energetický armagedon,“ uzavrel Kaliňák.