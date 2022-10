Korčok dal košom Sulíkovi: SaS do volieb nepovedie

„Po dôslednom zvážení všetkých súvislostí a okolností som sa rozhodol na ponuku SaS nereflektovať a ukončiť tak súčasnú etapu môjho politického pôsobenia,“ napísal exminister. Dodal, že ponuku predsedu SaS si váži. Znamenala by totiž jeho zapojenie do vnútornej politiky na Slovensku v rámci „dobre fungujúcej strany so silným a vyprofilovaným programom“.

Korčok ďalej uviedol, že do významnej pozície vo vnútornej a straníckej politike má človek vstupovať prirodzeným spôsobom, to znamená cez získanie mandátu vo voľbách. „Toto nie je môj prípad a zároveň som presvedčený, že súčasný vývoj na domácej scéne sa v najbližšej dobe, či už do riadnych alebo predčasných volieb, bude odohrávať najmä v parlamente, ktorého nie som súčasťou,“ napísal exminister.