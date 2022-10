Neprimerané, radikálne a unáhlené, hodnotí advokátka Matovičov návrh na zhabanie auta za alkohol

VIDEO: Ľudia bez šance. Desivé zábery z nárazu auta na Zochovej.

„Dnes na koaličnej rade navrhnem zavedenie nemilosrdného trestu pre vodičov s 1 a viac promile: Automobil, v ktorom bude pristihnutý vodič s 1 a viac promile prepadne v prospech štátu. Bez debaty. Nemilosrdne. Okamžite na mieste,“ napísal na sociálnej sieti minister financií Igor Matovič a zhabať chce aj auto, ktoré bolo vodičovi len požičané.

Čítajte viac Matovič po tragédii na Zochovej avizuje nemilosrdné tresty

Návrhu ministra financií chýba podľa Mišíkovej zmysel a miera. „Považujem, to za neprimerané, radikálne a unáhlené rozhodnutie urobené pod vplyvom smutného nešťastia, ktoré sa stalo. Je to zbytočne prudká reakcia. Trestný zákon presne upravuje, aký trest je možné uložiť aj podľa množstva zisteného alkoholu. Ak ide o prepadnutie veci to je jeden z druhov trestov a ten nemôže byť automatický. Treba na cestách sprísniť kontroly požívania alkoholu, zvýšiť ich frekvenciu,“ hovorí Mišíková.

VIDEO: Takto vyzerá rozbité auto, ktorým opitý vodič zabil štyroch ľudí.

Ešte kritickejšie sa advokátka stavia k nápadu, aby došlo k zhabaniu auta bez ohľadu na osobu jeho majiteľa. „Určite nemôžem súhlasiť s trestom prepadnutia veci, teda motorového vozidla, bez ohľadu na jeho majiteľa. Nevidím na to ani jediný dôvod. To je laický názor, ktorý je pritiahnutý za vlasy. Je povinnosťou človeka, ktorý zavinil škodu, nahradiť ju v celom rozsahu. To má byť človek potrestaný za to, že niekomu požičal auto? Má len preto ostať bez motorového vozidla potrebného na rodinný život, starostlivosť o choré deti alebo starých rodičov, či auto nutné na výkon povolania? V prípade insolvencie toho, kto si auto požičal, ako majiteľovi túto škodu nahradí? Je to veľmi neprimerané a unáhlené,“ dodala advokátka.