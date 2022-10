SR, ČR, Maďarsko a Rakúsko chcú riešiť nelegálnu migráciu spoločne

Spolupracovať chcú s Európskou komisiou (EK), s ktorou sa majú viesť rokovania tam, kde nelegálna migrácia vzniká. Volajú po lepšej ochrane vonkajšej hranice schengenu. Apelujú na aktívnejšie zapojenie Frontexu. Zosúladiť sa má aj riešenie prevádzačstva. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) o tom informoval po pondelkovom rokovaní so svojimi rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Bratislave.

„Zhodli sme sa na tom, že EK v súčinnosti s našimi krajinami bude oveľa intenzívnejšie rokovať s krajinami západného Balkánu, aby sme riešili nelegálnu migráciu tam, kde vzniká,“ uviedol Mikulec.

V spolupráci s EK chcú tiež krajiny vyzvať Frontex, aby nasadil svoje dostupné sily, 1500 ľudí, na vonkajšiu hranicu schengenu. Slovensko podľa Mikulca zároveň ponúklo Maďarsku policajtov na ochranu maďarsko-srbskej hranice.

Témou rokovania bola aj návratová politika. „Potrebujeme mať nástroje a budeme spoločne tlačiť na EK, aby riešila readmisné dohody s tretími krajinami. Pretože ak nebudú fungovať, potom nebudú efektívne ani bilaterálne readmisné dohody. Potrebujeme, aby sme migrantov, ak ich zachytíme v ktorejkoľvek našej krajine, vedeli efektívne vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli,“ priblížil Mikulec.

Kontroly na slovensko-českej hranici, ktoré ČR zaviedla pre veľký nárast nelegálnej migrácie, sa po desiatich dňoch pravdepodobne neskončia, predpokladá český minister vnútra Vít Rakušan. Zdôraznil, že nejde o krok voči Slovensku.

Rokovania s krajinami západného Balkánu musia byť podľa Rakušana partnerské, priateľské, ale tiež veľmi dôrazné. „Ak sa nepodarí obmedziť prílev migrantov na západobalkánskej ceste do Európy, tak my budeme vo vnútornom priestore schengenu riešiť len dôsledky a čiastkové problémy, ale nikdy nie príčinu,“ vysvetlil. Všetky prednesené návrhy zo stretnutia ministrov majú byť zaradené do programu októbrového stretnutia ministrov vnútra EÚ. Apeluje tiež, aby sa do riešenia migrácie zapojili ďalšie členské krajiny EÚ, ako je Nemecko. Potrebné je podľa neho rokovať tiež s partnermi, ako sú Turecko či Srbsko.

Maďarský minister Sándor Pintér priblížil, že tento rok zažívajú najväčší nápor nelegálnej migrácie od roku 2105. V krajine zastavili alebo obrátili už 100.000 nelegálnych migrantov. Poďakoval za 50 policajtov z Rakúska a 38 z Česka, ktorí pomáhajú zabezpečovať vonkajšiu hranicu schengenu. Avizuje nasadenie 4000 pohraničných vojakov na južnú hranicu krajiny. V maďarských väzniciach je už 2000 prevádzačov, ktorí sú už právoplatne odsúdení alebo čakajú na svoj trest.

Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner doplnil, že okrem kontroly vonkajšej hranice je dôležité kontrolovať aj vnútorné hranice, ako to robí Rakúsko napríklad na svojej hranici so Slovinskom či Nemecko na hranici s Rakúskom.