Analytik Drahovský: Tresty za alkohol za volantom by mali rásť s každou desatinou promile

Tragédia na Zochovej, ktorá sa stala v nedeľu vo večerných hodinách, otriasla Slovenskom. Mnohí riešia otázku, či sa má u nás sprísňovať trest za jazdu pod vplyvom návykových látok, alebo nie. Dopravný analytik Jozef Drahovský pre Pravdu uviedol, že tresty by sa sprísňovať mali, no dôležitý je aj spôsob, ako. Kým totiž zvyškový alkohol správanie vodiča ovplyvní len minimálne, pri vysokých hodnotách rastie ohrozenie násobne.

Problémy s alkoholom za volantom neboli v poslednom období témou, ktorá by mala výraznejšie miesto vo verejnom priestore. Spomínate si na inú tragédiu takéhoto rozsahu v spojení s alkoholom za volantom?

Na tragédiu až takéhoto rozsahu spojenú s alkoholom nie, ale boli aj väčšie tragédie, keď si vodiči nesplnili základné povinnosti.

O čo išlo? O nehody, kde bola zainteresovaná MHD?

Napríklad išlo o nehodu autobusu, keď vodič nezastal na železničnom priecestí, keď išiel vlak. Vtedy bol počet úmrtí podstatne vyšší.

Policajný prezident Štefan Hamran vyhlásil, že aj keď policajti robia preventívno-bezpečnostné kontroly, niektorí vodiči sú nepoučiteľní a bude iniciovať sprísňovanie trestov za alkohol za volantom. U nás je na rozdiel od niektorých západných krajín nulová tolerancia. Nad jedno promile je to trestný čin, kde hrozí ročný trest. Zvyčajne však páchatelia končia s podmienkou. Je namieste sprísňovanie legislatívy?

Je. Ide o to, čo chceme sprísniť. Ja by som to spravil tak, že pre dolnú hranicu by som vzal vzor z Rakúska a vodičov netrestal za zvyškový alkohol, ktorý je v takom pásme, že nemôže ovplyvniť správanie vodiča. Naopak, ak je to vyššia hladina, ktorá môže správanie ovplyvniť, tak tam by som bol za zvýšenie trestu. Pokojne aj s každou desatinou promile nech sa to zvyšuje. Problém môže byť v tom, že ak zvýšime všetko rovnako, vodič nebude cítiť rozdiel pri nižšej a vyššej koncentrácii alkoholu v krvi.

Mnohí politici dlhodobo používajú argument, že ak by povolili nižšiu hranicu, ľudia budú mať tendenciu piť a šoférovať.

To sú názory politikov. Ak sa pozrieme do západných krajín, väčšinou je to nastavené tak, že ak chce niekto povolenú toleranciu využívať, musí mať v aute merací prístroj a skontrolovať si pred jazdou hladinu alkoholu v dychu. Nie je to samoúčelné, je to vždy viazané na inú povinnosť.

Keď hovoríte o sprísňovaní vyšších trestov, môžeme byť konkrétni?

Napríklad pri jazde pod vplyvom 1,6 promile, pri takej má vodič spomalené reflexy, zhoršené videnie aj reakcie. Ak by išiel na mieste, kde je povolená rýchlosť 50 km/h, rýchlosťou 70 km/h, tak to miesto je v tejto rýchlosti zvládnuteľné, no išiel niekoľkonásobne podstatne, priam až násobne vyššie. Teda môžeme uvažovať o 100 až 150 kilometroch za hodinu. Ten trest je za to, keď nespôsobí žiadnu nehodu, len sa preukáže, že jazdí a má nad jedno promile. V aktuálnom prípade bude trest adekvátny tomu, čo spôsobil.

Keď hovoríme o sprísňovaní, kam by ste išli?

Ja som si robil prieskum, mnoho vodičov ani len netuší, že za alkohol nad jedno promile je to trestný čin. Tu by bolo potrebné zvýšiť právne povedomie obyvateľov.

To som sa chcel aj spýtať, či sme v prevencii dostatoční a či tomu venujeme dostatočnú pozornosť. Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že zrejme nie.

Na túto tému by sa malo debatovať viac. Odporúčal by som, aby po takýchto nehodách, keď niekto prišiel o život, boli tie nehody po skončení vyšetrovania rozobrané v médiách a aby sa ľudia poučili. Aby vedeli, čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako tomu mohli predísť.

Čo hovoríte na to, že títo páchatelia skončia väčšinou s podmienkou? Nespôsobili škody ani ujmu na zdraví, len ich prichytili. Malo by sa to zmeniť?

Veľmi závisí od toho, aký mali register trestov predtým. Pokiaľ ide o prvý priestupok alebo trestný čin, keď nebolo nikomu ublížené, tak sa na to prihliada. Ten trest je mierny, respektíve je podmienečný. Druhá vec je, že akonáhle je záznam, tak druhý trest nie je podmienečný, hoci sa nič nestalo. Ak sa niečo stalo, trest bude už veľký. Plus platí zásada trikrát a dosť.

Hovoríte teda, že legislatíva aj tresty sú dostatočne prísne, len skôr ľudia nemajú vedomie o pravidlách?

Mnohí nevedia jednak o tom, že ide o trestný čin, ak máte nad jedno promile, ale ani o tom, že zamestnávateľ to môže využiť ako oprávnený dôvod na vyhodenie daného človeka z práce.

Oplatí sa teda sprísňovanie trestov, ak bude prvý prípad aj tak podmienečný?

Ja by som to nechal tak, ako je, ale odstupňoval by som koncentráciu opakovaní a dôsledky, teda či bolo niekomu ublížené, či bol poškodený a podobne. Teraz je to nastavené, že môžeš, môžeš, môžeš a až po určitej hranici s tým človekom “urobia poriadok”. Lenže napríklad pri zvyškovom alkohole je to nastavené nešťastne, tí, čo im ho namerajú, automaticky musia na protialkoholické liečenie alebo minimálne konzultácie. A tým, čo sa toho dopúšťajú opakovane, potom nemožno ani zhabať vodičský, lebo ho dávno nemajú.

Ako je to s alkoholom za volantom z pohľadu štatistiky? Je ho viac ako kedysi alebo menej?

Niekoľko rokov dozadu sme zaznamenávali pokles. Ale potom to začalo opäť rásť. Polícia si tú kontrolu robí poctivo, problém nastáva vtedy, keď sú vodiči agresívni. Takéto konanie a reakcie sú predpokladom aj k vážnejším psychickým problémom a takýchto ľudí by mali poslať aj na odborné posúdenie, aby nespôsobili v budúcnosti ďalšie ohrozenie. Väčšinou sa totiž deje opak, že keď človek čo i len tuší, že môže mať zvyškový alkohol, snaží sa jazdiť pomaly, opatrne, nenápadne. Keď jazdí niekoľkonásobne vyššou rýchlosťou, má vyše 1,6 promile a je agresívny, neexistuje na to žiadne ospravedlnenie.

Prípad sa stal na zastávke Zochova v Bratislave. Ľudia na sociálnych sieťach sa opakovane vyjadrovali, že sa tam necítia bezpečne, že autá často nedodržiavajú rýchlosť a zastávka je situovaná v strede ľavotočivej zákruty, nehody tam boli aj v minulosti. Mala by byť zastávka lepšie zabezpečená?

Keď vodiči idú predpísanou rýchlosťou, prípadne aj do 70 kilometrov za hodinu, zvládajú túto zákrutu bez najmenších problémov. Ale pri 150-kilometrovej rýchlosti sa to jednoducho nedá. Zníženie povolenej rýchlosti by nanajvýš spôsobilo dopravný kolaps, takíto nezodpovední vodiči by to ale nerešpektovali. Tomu by veľmi nepomohli ani prekážky, pretože keby vodič takouto vysokou rýchlosťou narazil do iného auta, to auto môže katapultovať do výšky, ďaleko ponad akékoľvek zábrany.