Lekár Okruhlica: Alkohol na Slovensku propagujú aj politici s pohárikom v ruke

Tragédia, ktorá sa stala v nedeľu večer, otriasla celým Slovenskom. Vodič osobného vozidla narazil do frekventovanej zastávky na Zochovej. O život prišli piati mladí ľudia. Aj pod tento incident sa podpísal alkohol. Vodičovi namerali 1,6 promile a po nehode bol agresívny. Aký má alkohol na človeka vplyv a čo by mali politici spraviť, aby sa situácia zlepšila, aj o tom sme sa zhovárali s Ľubomírom Okruhlicom, hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí.

Ľubomír Okruhlica - hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva na závislosti

Drogy a alkohol sú veľkým problémom v spoločnosti. Bohužiaľ, tragédia, aká sa stala v nedeľu, upriami pozornosť na to, že je potrebné niečo robiť. „Určite nevypil málo (vodič, pozn. red.).” Okruhlica považuje prístup spoločnosti k alkoholu za veľký problém. „Je to veľký problém, ktorý sa napriek formálnemu úsiliu v realite u nás neriešil,” povedal v rozhovore pre Pravdu Okruhlica.

Je to tragický aktualizačný moment (…). Stav našej spoločnosti, postoj, aký k alkoholu je, to je veľký problém, ktorý sa napriek formálnemu úsiliu v realite u nás nerieši. Ľubomír Okruhlica

Alkohol sa podsúva exponovane aj mladým ľuďom a podľa Okruhlicu sa tomu na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť. „Zo strany štátu nie sú prijímané účinné opatrenia, čo v iných krajinách existuje,” uviedol. Pokiaľ ide o alkohol, jedna vec je zásadná. „Podľa štúdií potenciálne najviac zvyšuje agresivitu v porovnaní s ostatnými,” povedal. Síce ide o zlyhanie jednotlivca, no zodpovedný za to je štát.

Konkrétne odporúčania pre Slovensko zákaz priameho a nepriameho sponzoringu politických strán a politikov alkoholovým priemyslom

neprípustnosť pozitívnej prezentácie politikov v médiách s alkoholom v ruke

zakaz reklamy na alkohol, ktorým sú vystavené aj deti

prísne postihovať médiá, reklamné agentúry a firmy

zaviesť minimálnu jednotkovú cenu na predaj alkoholických nápojov

zvýšiť vek povolenia predaja alkoholickým nápojov len osobám nad 21 rokov

sprísniť postihy a tresty bez výnimky

zákonom redukovať pošty licencií na predaj alkoholických nápojov

revidovať Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

obnoviť financovanie liečebno-preventívnych aktivít Zdroj: CPLDZ Bratislava

Legislatíva je prísna, treba ju viac špecifikovať

Ak vodič nafúka menej ako jedno promile, ide o priestupok. Ak je hladina v krvi vyššia ako jedno promile, ide o trestný čin. Podľa hlavného odborníka MZ SR je táto legislatíva prísna a malo by sa viac špecifikovať. „Podľa reality asi legislatívna úprava dostatočná nie je, no nedá sa to zužovať, či urobíme trest na konzumáciu alkoholu pri riadení motorového vozidla a nad jedno promile,” uviedol.

„Na jednej strane sme prísni, no na druhej, je to komplex legislatívnych opatrení. Napríklad v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom ministerstvo spravodlivosti nemá jeden legislatívny návrh, ani ministerstvo financií nemá,” povedal Okruhlica s tým, že určite by odporúčal legislatívu špecifikovať.

Foto: TASR, Jakub Kotian Ľubomír Okruhlica Na snímke riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.

Politik s pohárikom v ruke? U nás realita, inde neprípustné

Hlavný odborník zároveň navrhuje niekoľko opatrení. Medzi nimi je napríklad aj neprípustnosť pozitívnej prezentácie politikov v médiách s alkoholom v ruke. Dá sa tomu zabrániť? „V našich podmienkach si to viem predstaviť ako sci-fi. Neviem si to v realite predstaviť, ale inde to ide. To hovorí niečo o našej spoločnosti a o tom, koho sme si volili,” povedal Okuhlica.

„Je jedno, na ktorom poli politického spektra sa nachádzajú, ide o všetkých.” Podľa Okruhlicu by si to politici mali dať do volebných programov. K ďalším opatreniam by sa mohlo pridať zvýšenie ceny či zvýšenie veku predaja alkoholu na 21 rokov. „Nejde o to, urobiť z národa abstinentov, ale aby sa alkohol konzumoval triezvo,” uviedol. “Aj keby sme prišli so zvýšením hranice nad 21 rokov na 5–10 rokov, ale niečo treba robiť,” uviedol.