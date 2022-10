Snaha SaS vrátiť sa do vlády je skončená, je pripravená rokovať o predčasných voľbách

Snahy pre vrátenie sa do vlády sú pre stranu SaS uzavreté a nebudú sa o to viac pokúšať. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii jej predseda Richard Sulík po tom, ako sa v Národnej rade nenašlo dostatok hlasov poslancov na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).