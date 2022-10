Prezidentka Čaputová vymenovala nového ministra školstva Jána Horeckého

Šéfovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi sa zrejme splnila požiadavka, aby sa novým ministrom stal konzervatívne orientovaný politik. „Včera (nedeľa 18. septembra, pozn. red.) sme napríklad na Úrade vlády vyberali nového ministra školstva a mojou podmienkou je, aby to bol konzervatívne orientovaný odborník. Asi všetci tušíte prečo,“ vyhlásil. Zdá sa, že sa mu to splnilo. Niektorí však mali výhrady.

Bývalý minister školstva má výhrady

Nový minister školstva bude musieť riešiť viacero problémov v školstve, uviedol pre TASR bývalý šéf rezortu školstva Branislav Gröhling v utorok s tým, že má obavy z Horeckého vyhlásení, ktoré prezentoval v minulosti. Podľa neho sa uvidí, ako bude chcieť nový minister školstva riadiť školstvo smerom do budúcna.

Keby bolo školstvo pre koalíciu dôležité, minister školstva by bol zvolený už dávno, vyhlásil exšéf rezortu. Poukázal na to, že tento post bol neobsadený takmer celý mesiac. Tvrdí, že so svojím nástupcom sa chcel stretnúť a odovzdať mu agendu. „Mám obavy, pretože meno nového ministra školstva sa viackrát skloňovalo s tým, či je konzervatívec, a to bola podmienka vládnej koalície, namiesto toho, aby sa pýtali, či má víziu školstva, či chce školstvo posunúť smerom dopredu alebo či chce pokračovať v rámci jednotlivých opatrení, ktoré sme nastavili,“ povedal Gröhling. Ako dodal, bude sa obávať, či sa školstvo nestane rukojemníkom názorov alebo vierovyznania, namiesto seriózneho záujmu o deti, učiteľov a rodičov a o to, ako a čo sa učia.

Kto je Ján Horecký?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nového ministra školstva. Stane sa ním Ján Horecký. Prezidentka sa už s nominantom stretla minulý týždeň v Prezidentskom paláci. Pôvodne sa spomínali viacerí kanadidáti napríklad Daniel Bútora či Slavomír Partila. Nakoniec však premiér predložil meno Jána Horeckého.

Premiér Eduard Heger navrhol Horeckého prezidentke ešte minulý týždeň. Horecký je pedagóg a v minulosti bol predsedom Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS). V kresťanských kruhoch je dlhodobo aktívny a pred niekoľkými rokmi vystúpil aj na proteste proti návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Išlo o návrh, ktorý mal za cieľ podporiť práva LGBTI ľudí na Slovensku.

Na krku mal aj vážne obvinenie

Podľa medializovaných informácií Horecký v minulosti pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách v školách. Bol učiteľom matematiky. Aktuálne pracuje ako manažér u zriaďovateľa súkromných škôl Felix. Horecký mal však na krku aj vážne obvinenie. V roku 2015 usmrtil padnutý strom žiaka Základnej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave. Horecký bol v tom čase riaditeľom školy. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu všeobecného ohrozenia. Jeho obhajcom bol terajší minister spravodlivosti Viliam Karas. Bratislavská mestská časť Karlova Ves prenajímala priestory tejto cirkevnej škole len za jedno euro ročne.