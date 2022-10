Nový šéf školstva Horecký: Som ministrom zhody, nikto nám pod tankami nevnucuje ideológiu

Rozhovor s novým ministrom školstva Jánom Horeckým krátko po vymenovaní

Viem, že ste ministrom len hodinu, no je niečo, čo sa chystáte urobiť ako prvý krok? Okrem zoznámenia sa s ministrom.

Prvý krok je naozaj prevzatie úradu, skontrolovanie zodpovedností a termínov, ktoré máme. Ja už som na tom začal pracovať skôr, ako som úrad prevzal. Viete, na rozdiel od štandardnej situácie, kedy minister nastupuje po voľbách a ministri a vláda majú sto dní na prípravu, prevzatie a nastavene procesov, ja bežím za rozbehnutým vlakom, ktorý má navyše meškanie.

Od prvého dňa chcem pracovať na úlohách, ktoré potrebujeme riešiť. Medzi nich určite patrí dôsledné dosledovanie zabezpečenia prevádzkových nákladov regionálnych a vysokých škôl na to, aby nehrozilo prerušenie výuky a prevádzky, potom pomoc manažmentu pri tvorbe kurikulárnej reformy, aby sa tieto veci premenili na akčný plán a dodržali sa termíny, aby nám dovolili prijať veľkú finančnú injekciu pre zlepšenie podmienok práce v školstva. Je nám jasné, že prostriedky štátneho rozpočtú sú limitované a nie sú všetky dostupné len pre rezort školstva. Budem spájať zdroje a ľudí, aby sme dosiahli maximum za týchto podmienok. Potom je to reforma vysokoškolského zákona, ktorá tiež súvisí s Plánom obnovy. Toto sú prvé priority. Jednoducho chcem zabojovať za konsenzus a porozumenie, sústrediť sa na meritórne záležitosti a robiť len dobré kompromisy v tom zmysle, aby sme sa zjednotili v cieľoch a aby sme kvôli nezmyselným škriepkam neprepásli príležitosť a neboli na Slovensku za babrákov.

Exminister Branislav Gröhling okrem ponuky na zoznámenie sa s rezortom, vyjadril obavu, či sa školstvo nestane rukojemníkom názorov alebo vierovyznania. Je to téma spojená s vašim konzervatívnym pozadím. Ako to vnímate? Uviedli ste, že budete ministrom zhody, tak stane sa školstvo rukojemníkom?

Je mi to také úsmevné. Neverím tomu, že nálepka kresťan bude v našej spoločnosti znamenať diskrimináciu. Žiaden človek so svetonázorom alebo náboženským presvedčením nemôže byť podľa toho v civilizovanej a kultúrnej spoločnosti posudzovaný. Pre mňa je pri každom človeku rozhodujúci charakter a odbornosť, keď sa na to pozriem nielen ako minister, ale aj ako dospelý muž. Pre mňa nie je rozhodujúce pri nejakom nálepkovaní alebo rebríčkovaní ľudí to, akého sú svetonázoru, pohlavia alebo náboženstva. Sú viaceré cesty k tomu, ako sa stať dobrým človekom, dobrým otcom, mamou alebo človekom, ktorý nemá deti, ale žije svoj život dôstojne a plnohodnotne. Ja sa čudujem tej otázke. Rozumiem však vzhľadom k tomu, ako sa naša spoločnosť rozhádala a že sú v nej prítomné rôzne antagonizmy a vnímam ich tak, že si ubližujeme sami. Nikto nám dnes pod tankami nevnucuje žiadnu ideológiu. Rodiny, susedia sú rozhádaní z umelých dôvodov. Pripadá mi to ako umelo vykonštruovaná vec.

Čoraz častejšie sa skloňujú predčasné voľby. Vy ste brali túto ponuku aj s rizikom, že by ste tu boli len pár týždňov alebo mesiacov, ak by sa to stalo, alebo ste sa nad tým vôbec nezamýšľali?

Keby ste boli v mojej koži a 35 rokov doslova investovali svoj život, samozrejme, s dovolením manželky, do školstva a robili neúmerne veľa hodín denne, ale s radosťou a občas sa tak humorne zastrájali, že čo keby ma tam pustili aspoň na chvíľku, aby som urobil niečo, v čom je hodné pokračovať a potom tá príležitosť príde. Nikdy to nebola moja ambícia, nevzal som to na prvýkrát, potom by som musel naveky mlčať alebo zo zadných lavíc kričať a nepokúsiť sa o žiadnu pozitívnu zmenu. Bude ma to veľa stáť, moja tvár a moje meno poletuje kde tade s rôznymi interpretáciami a možno sa všetko nepodarí tak, akoby som chcel, no urobím pre to všetko. Pozývam k tomu ľudí z celého spektra spoločnosť. To je celé. Stojí mi to za to.