Hamran chce poslať čo najviac policajtov na srbsko-maďarskú hranicu

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran by bol rád, keby vedeli poslať na srbsko-maďarskú hranicu čo najviac policajtov. Najskôr však musia "zrovnať personálne počty" v Policajnom zbore, ktorý dlhodobo trápi podstav. Uviedol to po stredajšom rokovaní Bezpečnostnej rady SR.

V Policajnom zbore podľa neho chýbajú policajti, ktorí sú zaradení do služby poriadkovej polície. „Bol by som rád, keby sme čo najviac ľudí vedeli poslať na srbsko-maďarskú hranicu. Pretože v schengenskom kódexe sa hovorí, že by to nemal byť záujem len krajiny, ktorá má vonkajšiu hranicu a zabezpečuje opatrenia a vykonáva kontrolu. Mali by sa na tom podieľať všetky členské štáty, ktoré majú vnútorné hranice schengenu a nevykonávajú kontrolu,“ uviedol Hamran.

Ako dodal, radi by k tomu priložili ruku. „Vidíme v tom jediné možné riešenie, ako uzatvoriť vonkajšiu hranicu a urobiť vnútorný európsky priestor bezpečnejším a menej komplikovaným,“ poznamenal Hamran.

Policajný prezident potvrdil, že spolu s maďarskou políciou majú v blízkosti štátnych hraníc spoločné operácie. „Čo nám vyhovuje, pretože všetky záchyty nelegálnych migrantov, ktoré sa tam urobia, Maďari berú naspäť na srbsko-maďarskú hranicu. Takže to nezaťažuje náš systém,“ uzavrel.