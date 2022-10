Nové zistenia v prípade opitého vodiča: Pil už počas dňa, cestné pravidlá ignoroval dlhodobo

Prokurátor žiada väzbu z obavy, aby obvinený neutiekol a nepokračoval v trestnej činnosti. Podľa informácií televízie Markíza Dušan Dědeček za jedenásť rokov spáchal 16 priestupkov na úseku dopravy. Najčastejšie ho policajti riešili práve za rýchlosť.

V čase nehody dlhoročnému generálnemu sekretárovi Deaflympijského výboru Slovenska namerali 1,69 promile alkoholu. Podľa informácií Markízy mal funkcionár popíjať tvrdý alkohol už doma. Následne si sadol za volant a vydal sa na cestu do práce, kde v požívaní alkoholu pokračoval. Potom opäť šoféroval a spôsobil tragickú nehodu, pri ktorej zahynulo päť ľudí a ďalších päť utrpelo zranenia. V nemocnici skončil aj jeho syn, ktorý bol na mieste spolujazdca. Pod vplyvom alkoholu bol aj on. Namerali mu vyše jedného promile.

K nehode došlo v nedeľu večer 2. októbra po 22.20 hodine v centre Bratislavy. Auto značky Škoda Superb idúce rýchlosťou pravdepodobne viac ako 100 km/h narazilo do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova, kde v tom čase čakalo približne 20 ľudí. Mnohí tam prestupujú na autobusy do Petržalky a študenti, ktorí pricestovali do Bratislavy vlakom, z tejto zastávky pokračujú smerom k fakultám a internátom do Mlynskej doliny.