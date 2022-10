Poslanci schválili zvýšenie platov zdravotníkov. Ako si jednotlivé profesie prilepšia? (+tabuľky)

Poslanci v stredu schválili vyššie platy pre 25 zdravotníckych povolaní. Zmena sa prejaví od 1. januára 2023, no týka sa len všetkých ústavných zariadení, teda aj kúpeľných zariadení, hospicov či záchranných zdravotných služieb. Lekárov a sestier, ktorí pracujú v ambulanciách, sa zvyšovanie nedotkne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) však prisľúbil, že tak ako sa platy zvýšia v ústavných zariadeniach, budú sa zvyšovať aj v ambulanciách. Za bolo 132 poslancov z prítomných 134.

Platy zdravotníkom od januára narastú v rozmedzí od 6,9 do 45,8 percenta. Faktom však zostaáva, že aj po zvýšení ostanú platy zdravotníkov nižšie ako v Česku. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe.

Schválenou novelou zákona sa zvyšuje základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka. Zdravotníkom sa uznajú aj odpracované roky v zahraničí a časť obdobia stráveného na materskej a rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu za všetky deti najviac šesť rokov materskej a rodičovskej dovolenky.

Celkovo by na zvýšenie platov pre zdravotníkov malo podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na budúci rok ísť zhruba pol miliardy eur. Ide o sumu na platový automat, ale aj na extra zvýšenie, ktoré schválila vláda. To samostatne bude stáť 232 miliónov eur.

„Napríklad lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad tritisíc eur, začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská.

Minulý týždeň hlasovanie o platoch zdravotníkov odložili. Dôvodom mal byť pozmeňovací návrh, ktorý chcel sestrám pridať viac. Podľa šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) sa s hlasovaním o zvýšení platov oplatilo čakať, ak výsledkom malo byť viac peňazí v zdravotníctve. Predkladateľkou pozmeňovacieho návrhu bola poslankyňa a zároveň aj predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká. Odmietla však čokoľvek komentovať. Odmietla sa tiež vyjadriť, či sa jej podarilo u ministra financií Matoviča získať viac peňazí. Kavecká sestry od augusta zastupuje na vyjednávaní o vyšších platoch na Úrade vlády. To, že je odborárkou a zároveň poslankyňou hnutia, ktorého šéf je minister financií, nepokladá za konflikt záujmov. Poslanec Marek Krajčí (OĽaNO) sa z odpovede na otázky ospravedlnil s tým, že ho bolí ruka a ponáhľa sa k lekárovi.

Kto je s platom spokojný

„Tento návrh na zvýšenie platov by nepomohol ničomu. Potrebujeme dostať zdravotnícky personál späť do nemocníc,“ vyhlásil podpredseda Lekárskeho odborového združenia a lekár z bratislavskej nemocnice Miroslav Mendel. V reakcii na nespokojnosť časti zdravotníkov s navrhovanými platmi minister zdravotníctva Lengvarský podotkol, že na Slovensku „asi nikto nikdy nebude spokojný so svojím platom“. „Ja tiež nie som spokojný so svojím platom,“ priznal Lengvarský.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa v rozhovore pre SME posťažoval, že aj on zarába menej, ako lekári požadujú. „Spravil by som takú výzvu s pánom premiérom. Zoberieme jedného lekára zo Slovenska a nájdeme pracovnú ponuku v Nemecku či v Česku, a nech to isté spraví pán premiér a uvidíme, koho prijmú,“ skonštatoval predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ďalej skritizoval rezort zdravotníctva, že zvýšenie platov, ktoré prezentuje, je úmyselne skreslené.

Keď minister Lengvarský prezentoval zvýšenie platov pre zdravotníkov, najzásadnejšie podľa neho bolo, že sa zvyšuje plat lekára po škole, teda bez špecializácie. Absolventom tak mal plat narásť o 269 eur. Lekári bez špecializácie by hneď pri nástupe do nemocnice mali podľa rezortu dostať 1 695 eur, pričom teraz pri nástupe dostanú 1 416 eur. Visolajský argumentuje, že tieto čísla nie sú pravdivé. „Vláda ponúka navŕšenie vo výške, o ktorej je mi trápne sa baviť. 169 eur v hrubom pre neatestovaného lekára a 12 eur za rok praxe na maximálne 20 rokov. To predstavuje 240 eur v hrubom pre 20 rokov pracujúceho špecialistu. Koľko lekárov prinesie takéto zvýšenie do nemocníc?“ pýta sa Visolajský.

No k nahnevaným lekárom sa postupne pridávajú ďalšie zdravotnícke profesie, ktoré upozorňujú, že vyššie platy nevyriešia všetky problémy slovenského zdravotníctva. Zástupcovia zdravotníkov, samospráv, dôchodcov aj odborári vyzývajú troch najvyšších ústavných činiteľov na bezodkladné riešenie systémových zmien súvisiacich s odchodom zdravotníkov. „Situácia je kritická a zdravotníctvu hrozí kolaps, ktorý ohrozí všetkých,“ uviedli vo výzve.

Poukazujú na to, že je povinnosťou vlády vyriešiť aktuálnu situáciu v prospech občanov. „Uvedomujeme si, že je to dlhodobý problém, ktorý však v súčasnej situácii potrebuje vašu akútnu intervenciu,“ podotkli vo výzve. Okrem iných ju podpísali predstavitelia sesterskej komory aj odborov, komory medicínsko-technických pracovníkov, Asociácie súkromných lekárov, Konfederácie odborových zväzov, Združenia miest a obcí Slovenska či Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Sestry sú sklamané

Treba tiež zdôrazniť, že avizované zvýšenie miezd sa bude týkať iba dvoch tretín sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach, z celkového počtu členov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. „Netýka sa teda ďalších takmer 14-tisíc sestier v ambulantných zariadeniach, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v školských zariadeniach či v zariadeniach sociálnych služieb,“ upozornila prezidentka komory Iveta Lazorová.

Hnevá ju, že zdravotníci boli v minulom období s veľkou pompou na tlačových konferenciách informovaní o „historicky najvyššom zvyšovaní platov zdravotníkov“. „Pričom napríklad navyšovanie miezd zamestnancov verejnej správy, ako aj učiteľov či iných zamestnancov sa deje bez väčšieho rozruchu a niekoľkými etapami a v konečnom dôsledku prinesie pravdepodobne väčšie zvýšenie miezd, než je to u zdravotníkov,“ podotkla. Zámerne sa tak podľa nej vytvára nesprávny obraz o akomsi osobitnom prístupe k sestrám a pôrodným asistentkám a k zdravotníkom. „No to vôbec nekorešponduje s realitou a s čím nemôžeme súhlasiť,“ zdôraznila.

Pripomenula, že mzdy sú iba jedným z motivačných faktorov pre rozhodovanie sa pre povolanie či zotrvanie v povolaní. „Ale to gro personálu, ktorý podľa Medzinárodnej rady sestier realizuje takmer 80 percent činností v zdravotníctve, necíti zo strany vlády naozajstný záujem riešiť nielen mzdy, ale aj katastrofálne pracovné podmienky, kde permanentne preťažujeme personál vysokým počtom pacientov a množstvom nadčasovej práce,“ doplnila.

Požiadavky Lekárskeho odborového združenia

Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Zvýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.

aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania. Zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkurencieschop­nosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta.

aby bola zabezpečená konkurencieschop­nosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie.

nepeňažné plnenie. Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov.

aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov – atestačné a špecializačné štúdium.

– atestačné a špecializačné štúdium. Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu.

až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu. Slovensko nesmie stratiť konkurencieschop­nosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov, preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 2,8-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe, a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda zhruba o 50 eur za každý rok praxe). Čas materskej a rodičovskej dovolenky na účely mzdového ohodnotenia započítavať do času odbornej praxe.

ZDROJ: LOZ