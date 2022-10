Dlhoročné väzenie, ale aj státisícové odškodné. To podľa právnika Vačoka čaká vinníka nehody zo Zochovej

Nehoda okamžite spustila politickú diskusiu o sprísnení zákona ohľadom alkoholu za volantom. „Nie je správne, aby sa politici zviditeľňovali cez trestné konanie a každý sa hneď robil odborníkom. My máme dostatočnú úpravu, ktorá to postihuje,“ reaguje trestný právnik Peter Vačok. Podľa neho je viac ako o sprísnených trestoch väzenia potrebné hovoriť o ďalších následkoch, napríklad peňažnom odškodňovaní obetí a ich pozostalých. „Ak by ľudia počuli, že čo to vinníkov stojí, že možno príde nielen o auto, ale aj o byt a ďalší majetok, tak toto by malo veľmi významný odstrašujúci účinok,“ dodáva Vačok. Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda.

Ďalšie podcasty Pravdy