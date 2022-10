Začal sa súd s Dědečkom, polícia ho priviedla v nepriestrelnom aute

Začal sa súd s Dušanom Dědečkom, ktorý minulý týždeň v nedeľu vo večerných hodinách opitý zrazil ľudí na zástavke Zochova. Sudca pre prípravné konanie dnes rozhodne či pôjde do väzby. Polícia eskortovala obvineného na okresný súd Bratislava I. v nepriestrelnom aute. Dědečka nebolo vidieť.

Polícia priváža obvineného Dušana Dědečka do budovy Okresného súdu Bratislava I, 6. októbra 2022

Polícia priváža obvineného Dušana Dědečka do budovy Okresného súdu Bratislava I, 6. októbra 2022

Šoltésovu ulicu v Bratislave zhruba hodinu pred začiatkom pojednávania zatarasila polícia páskami. Pre porovnanie, takto nepostupovala ani pri odsúdenom Marianovi Kočnerovi.

Policajná eskorta odváža Dušana Dědečka pred súd.

„Podali sme návrh na vzatie do väzby z dôvodu útekovej a preventívnej väzby,“ ozrejmil pred pojednávaním prokurátor Juraj Chylo. Doplnil, že policajné manévre, ktoré privedenie Dědečka sprevádzali, boli nápadom polície. „V súčasnom štádiu sa bližšie nebudem vyjadrovať,“ dodal. Odhaduje, že súd do dvoch hodín o väzbe rozhodne.

Dušana Dědečka privážajú na súd.

„Klient sa priznal ku skutku, veľmi to ľutuje. Uvedomuje si následky, ktoré vyvolal,“ skonštatoval pred pojednávaním jeho právny zástupca Jiří Kučera. Potvrdil, že sa jeho klient vzdal funkcie generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska.

„Je to človek, ktorý viedol riadny život, staral sa o postihnutých športovcov, je tréner,“ dodal jeho právny zástupca Jiří Kučera s tým, že ide o neospravedlni­teľný exces, ktorý si jeho klient uvedomuje a musí sa s tým vyrovnať.

Prokurátor Juraj Chylo pred začiatkom súdu k väzbe Dušana Dědečka.

„Je mu ľúto mladých ľudí, ktorých zabil, a aj rodín, ktorým ublížil. Má veľké výčitky svedomia,“ podotkol s tým, že Dědeček mal ísť v nedeľu na fotenie s bedmintonistami. „Mal to pôvodne robiť niekto iný, ale musel tam ísť. Nepýtal som sa ho, prečo pil v nedeľu poobede,“ dodal Kučera. Bližšie nekomentoval ani špekulácie o samovražedných sklonoch klienta. „Položte si otázku, keby sa to, nedajbože, stalo vám, čo by vám šlo hlavou,“ spýtal sa Kučera.

U bývalého generálneho sekretára deaflympijského výboru Dušana Dědečka ako aj ú jeho spolujazdca, zistili v krvi alkohol. Dědeček svoj skutok oľutoval. Polícia potvrdila, že zmapovali celý jeho deň pred tým, ako sadol do auta a v súčasnosti sa čaká na posudky a výsluchy ďalších osôb.

Šéf krajskej prokuratúry Rastislav Remeta nebol vo štvrtok príliš konkrétny. No predpokladá sa, že útekovú väzbu Dědečkovi navrhujú pre samotnú výšku trestu, ktorá ho môže motivovať ujsť. Pri určovaní výšky trestu musí súd prihliadnuť aj na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností.

Takto vyzerá rozbité auto, ktorým opitý vodič zabil päť ľudí.

Poľahčujúcou okolnosťou je napríklad to, že človek spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení, viedol pred spáchaním trestného činu riadny život, čin oľutoval a podobne. Priťažujúcou okolnosťou môže byť, že páchateľ bol už v minulosti za trestný čin odsúdený, spáchal trestný čin z pomsty, zneužil svoje zamestnanie či postavenie a podobne.

Ľudia bez šance. Desivé zábery z nárazu auta na Zochovej.

Na Slovensku je možné udeliť maximálny možný trest 25 rokov alebo doživotie. Pri doživotí sa predpokladá, že páchateľ, ktorého neprevychová ani 25-ročný trest, je už nepolepšiteľný. V prípade, že by Dědeček dostal doživotie by súd musel zistiť, že opakovane jazdil opitý a na jeho prevýchovu nezabrali ani viaceré tresty a pomoc psychológov.

Bez poistky

Okrem pobytu vo väzení však Dědečkovi hrozia aj náhrady škody vo výške státisícov eur. Štandardne sa takéto skutky posudzujú ako usmrtenie, teda spôsobenie smrti z nedbanlivosti. Maximálny trest je dvanásť rokov.

Všeobecné ohrozenie je skutok, pri ktorom páchateľ ohrozí životy, zdravie a majetok ľudí vo veľkom rozsahu napríklad tým, že spôsobí požiar, poruchu či haváriu prostriedku hromadnej prepravy alebo iným spôsobom. Páchateľ to musí spáchať úmyselne. Nič zatiaľ nenasvedčuje, že by si Dědeček sadol do auta opitý s úmyslom zabíjať.

Úmyslené konanie má podľa trestného právnika Petra Vačoka dve formy. „Viem a chcem, a druhá forma je, že síce nechcem, ale vzhľadom na pomery som vedieť mal a mohol. Ak idem v meste, kde sa nachádzajú ľudia a idem obrovskou rýchlosťou a ešte pod vplyvom alkohol, tak musím byť uzrozumený s tým, že to nezvládnem a ani to nezvládol. Preto tu nemôžeme hovoriť o nedbanlivosti ale o úmyselnom konaní,“ zdôraznil.

V prípade, že ak bol pri takomto trestnom čine požitý alkohol, tak vinníkovi prestáva platiť poistka. "Z toho bude mať obrovské náhrady škody zo strany poškodených a to si bude hradiť ten, čo škodu spôsobil. Nečaká ho teda len odsudzujúci rozsudok o tom koľko bude sedieť ale aj koľko bude platiť. Pri takejto obrovskej škode sa to bude rátať na státisíce eur

Arogancia je horšia ako alkohol

Podľa neho je viac ako o sprísnených trestoch väzenia potrebné hovoriť o ďalších následkoch, napríklad peňažnom odškodňovaní obetí a ich pozostalých. „Ak by ľudia počuli, že čo to vinníkov stojí, že možno príde nielen o auto, ale aj o byt a ďalší majetok, tak toto by malo veľmi významný odstrašujúci účinok,“ dodáva Vačok.

Faktom je, že v Dánsku od marca minulého roka platí zákon o tzv. bezohľadnej jazde (vanvidskørsel). Ten sudcom umožňuje skonfiškovať auto v prípade usmrtenia z nedbanlivosti a pri jazde s hladinou alkoholu v krvi vyššou ako dve promile. Zákon zahŕňa aj jazdu o viac ako 100 percent nad povolenú rýchlosť, ak je povolená rýchlosť vyššia ako 100 km/h, či jazdu rýchlosťou vyššou ako 200 km/h bez ohľadu na povolenú rýchlosť.

Zákon umožňuje zhabať aj požičané autá a vozidlá prenajaté od lízingových spoločností. Tri mesiace po prijatí nového zákona skonfiškovali dánski policajti 230 vozidiel vrátane takmer stovky prenajatých alebo lízingových vozidiel.

„AK niekto bude čeliť titulu nárhrady škody, tak nie len príde o auto, ale i byt,“ spresnil Vačok. Nie je ani proti zhabaniu vozidla, pretože arogantná jazda je nebezpečnejšia ako alkohol.

„Keď má niekto jedno promile a sadne si za volant, no dodržiava predpisy, tak samozrejme je nebezpečný, no menej ako keď niekto ide v meste neprimeranou rýchlosťou, ktorá mu neumožní zareagovať. To je ešte nebezpečnejšie ako samotný alkoho,“ spresnil.