Chaos okolo predčasných volieb: SaS s Tarabom rokovať nebude, rozhodnú zákulisné dohody

Chaos vo vláde, chaos v parlamente a chaos zrejme aj v predkladaných zákonoch. Neúspešné odvolávanie Igora Matoviča (OĽaNO) vyvolalo ešte búrlivejšiu diskusiu o možnosti predčasných volieb. Opozícia po nich intenzívne volá už niekoľko týždňov, no situácia sa zamotáva.

Aktuálne sú v parlamente ešte stále dva návrhy na zmenu ústavného zákona, ktorými by sa dalo volebné obdobie skrátiť. Tu sa však situácia komplikuje a dôvodom je práve odvolávanie ministra financií, ktoré záviselo najmä od hlasov trojice poslancov okolo Tomáša Tarabu (Život). Šéf strany Život totiž ešte pred kľúčovým hlasovaním, ktoré sa niekoľkokrát posunulo, dal liberálom ultimátum.

VIDEO Tomáš Taraba k odvolávaniu Igora Matoviča

Buď šéf liberálov Richard Sulík podporí jeho návrh o predčasných voľbách, alebo sa hlasovania nezúčastní. Keďže to líder SaS odmietol, tarabovci za odvolanie nehlasovali a Matovič ostal ministrom. Pre liberálov sa týmto skončili všetky úvahy o návrate do koalície. „Zo strany sa stáva riadna tvrdá opozičná strana. Sme pripravení rokovať o predčasných voľbách,“ povedal Sulík v utorok.

Liberáli sa s tarabovcami nebudú baviť

Tarabovi v nadväznosti na jeho rozhodnutie nepodporiť odvolanie Matoviča, prešli v parlamente tri návrhy zákonov. Jedným z nich bola práve spomínaná zmena ústavného zákona. O tomto návrhu však SaS-kári debatovať s tarabovcami odmietajú. „My sa s fašistami nebavíme a o Tarabovom návrhu už vôbec. OĽaNO vytvára dymovú clonu, lebo s nimi majú dohodu a chcú to hodiť na nás,“ povedal pre Pravdu poslanec SaS Juraj Krúpa.

Liberáli však majú pripravený pozmeňovací návrh k návrhu z dielne Sme rodina, ktorý predložil Miloš Svrček a ktorý aj v prvom čítaní podporili. „Chceme ho otvoriť v rámci rozpravy v parlamente. S nikým nerokujeme v zákulisí, chceme o tom rokovať otvorene a transparentne,“ povedal Krúpa. Pozmeňujúci návrh pripraví Mária Kolíková a týka sa hlavne referenda, ktoré SaS odmieta. Parlament by mal mať podľa nich možnosť rozpustiť sa sám.

Tu však nastáva háčik. Nie je totiž isté, že Svrčekov návrh v parlamente ostane. Taraba pre Pravdu uviedol, že osobne nič pretláčať nebude a Sulík má ukázať, či stojí za svojimi názormi. „Realita je taká, že ten zákon, ktorý prešiel Borisovi Kollárovi, bude musieť byť očividne stiahnutý,“ uviedol. Podotkol, že Igor Matovič už v minulosti povedal, že návrh zákona Kollárovi v rámci koaličnej dohody prikáže stiahnuť.

Veto za veto

„Takže jediný zákon, ktorý má šancu prejsť, je ten môj,“ zdôraznil. Matovič hovoril o vetovaní Svrčekovho zákona ešte v polovici septembra. „Boris Kollár niekedy takéto situačné sľuby dá, aj mne sa podarí dať prísľub bez dohody v koalícii,“ uviedol na adresu návrhu líder OĽaNO. „Ale keď ste naozaj tím, tak sa navzájom potom nepodrazíte. Do prvého čítania nech to v pohode ide, nebudeme to vetovať. Dohodli sme sa, že oni nám z druhej strany nebudú vetovať návrh na zmenu paragrafu 363,“ ozrejmil pred niekoľkými týždňami.

V druhom čítaní už Matovič predpokladá, že aj Sme rodina, aj OĽaNO vytasia veto. „Ak sa nedohodneme, uvažujeme nad touto cestou,“ uviedol. Podľa informácií Pravdy Kollár od Matoviča viac-menej očakáva žiadosť o stiahnutie Svrčekovho návrhu. SaS by tak nemala k čomu predložiť pozmeňovací návrh.

Zatiaľ tak nie je isté, či v parlamente ostanú predložené oba návrhy na zmenu ústavného zákona. Ak by sa tak stalo, zrejme neprejde ani jeden. Ak ostane len Tarabov zákon, ten neprejde kvôli SaS. „Ak OĽaNO zavetuje Svrčekov návrh na zmenu ústavy a ten ho stiahne, tak s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde k zmene ústavy ani na základe návrhu poslancov okolo Tomáša Tarabu, a to presne z dôvodov, ktoré ste sformulovali,“ povedal pre Pravdu politológ Jozef Lenč.

Podľa politológa Michala Cirnera existuje v parlamente všeobecný záujem, aby ústavný zákon v nejakej podobe prešiel. „Je to len otázka zákulisných rokovaní a dohody, respektíve nedohody, ktorý návrh uspeje a v akom znení. V prípade, že by ani jeden zákon neuspel, možnosť uskutočniť predčasné voľby ešte počas tohto volebného obdobia by sa výrazne znížila,“ skonštatoval.

Svrčekov návrh v prvom čítaní podporilo až 97 poslancov, je teda predpoklad, že by mohol prejsť aj v druhom čítaní. Tarabov zákon podporilo 75 poslancov. Otázny by mohol byť postoj deviatich rebelov z OĽaNO, ktorí nedávno založili platformu. Za Tarabov zákon zahlasovala aj Mária Šofranko, podľa Lenča to bolo zrejme omylom. „Títo rebeli sú len papierovými rebelmi a nemyslím si, že okrem planých výziev sa odhodlajú k nejakému politickému kroku voči Igorovi Matovičovi,“ uviedol.

Taraba je dôležitý hráč

Tarabovi prešli tri zákony po tom, čo podporil Matoviča počas odvolávania. Niektorí ho vnímajú ako podporovateľa koalície a pozitívne sa o ňom vyjadruje aj sám Matovič. Snaží sa vydobyť si silnú pozíciu? „Pre koalíciu je v súčasnej situácii veľmi dôležitým hráčom. Na druhej strane aj koalícia je pre tarabovcov veľmi dôležitá – môže im priniesť potrebnú vizibilitu, môže im ponúknuť finančné benefity a v neposlednom rade pre tých šikovnejších predĺžiť politickú (v zmysle parlamentnú) kariéru,“ skonštatoval Lenč.

Tarabovci sa podľa neho snažia situáciu využiť. „Nezabúdajme, že rodine Kuffovcov hrozí trestné stíhanie. A zo spolupráce s koalíciou sa snažia získať aj rôzne benefity,“ pripomenul. „Keďže sú miskou na váhach, užívajú si dané postavenie a sú ďalšou, i keď tajnou silou, ktorá podporuje koalíciu. Prakticky sú neformálnym koaličným partnerom,“ dodal Cirner.