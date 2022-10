Lipšic: Prokurátori Repa a Šúrek nedozorovali kauzy spojené s expolicajtom Kučerkom

Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry Marián Kučerka je momentálne trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, pričom ani v jednom z týchto prípadov nikdy nevykonávali dozorovú právomoc prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa a Michal Šúrek. V stanovisku to uvádza špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Reagoval tak na tvrdenia predsedu strany Smer Roberta Fica, podľa ktorého zverejnené nahrávky dokazujú, že menovaní prokurátori expolicajta vydierali.

Lipšic pripomenul, že predmetné trestné konania voči Mariánovi K. sa týkajú prevažne korupcie. On síce svoju vinu popiera, avšak jeho obhajoba bola doposiaľ podľa Lipšica vyhodnotená ako nedôvodná ako dozorovými prokurátormi, tak aj generálnym prokurátorom SR v rámci postupu podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, a to celkovo trikrát. „Rovnako jeho obranu vyhodnotili ako nedôvodnú aj súdy – vrátane Najvyššieho súdu SR – rozhodujúce opakovane o jeho väzobnom stíhaní," uviedol špeciálny prokurátor. Ani v jednom z trestných konaní Kučerka podľa Lipšica nepredložil žiadnu nahrávku, ktorá by sa mala týkať jeho stretnutia s prokurátormi ÚŠP z roku 2020, a preto sa podľa neho nemožno kvalifikovane vyjadriť k žiadnym mediálne prezentovaným pasážam, keď nie je známy ich celý kontext, okolnosti vzniku, autenticita a úplnosť danej nahrávky.

Fico ešte v stredu 5. októbra povedal, že z nahrávky, ktorou disponuje, vyplýva, že prokurátori vydierali Kučerku a nútili ho k priznaniu, no snažili sa stopy tejto trestnej činnosti zahladiť podpisom listu a ospravedlnením prokurátorom pod nátlakom. Preto bolo začaté trestné stíhanie vo veci vydierania.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal ešte v marci obžalovaného Mariána Kučerku za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Uložil mu úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej súd obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Rozsudok je zatiaľ neprávoplatný.