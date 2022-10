Dědeček prosí rodiny obetí o odpustenie. Vodič auta smrti zo Zochovej prvýkrát prehovoril

Bývalý športový funkcionár poskytol rozhovor pre TV Markíza a TV Joj.

Dědeček sa v úvode ospravedlnil novinárom, že po štvrtkovom pojednávaní okresného súdu rýchlo ušiel. Následne sa rozrozprával o svojich pocitoch a prečo žiadal o prepustenie.

Skutok ktorý urobil, ho veľmi mrzí. „Mrzia ma tie zmarené životy. Neviem, ako by som vyjadril ľútosť nad tým všetkým a aj keď to rodičia asi neprijmú, chcem ich prosiť o zmierenie, o ľútosť a o ospravedlnenie,“ povedal.

Čítajte viac Tragická nehoda na Zochovej: Prokurátor trvá na tom, že Dědeček patrí do väzby

Podľa jeho slov nebol na mieste nehody agresívny. "Boli tam ľudia, ktorí ma priamo napadli. Nepamätám si, že by som na niekoho kričal alebo že by som bol agresívny. Vedel som, čo som spravil. Som pripravený niesť vinu. Jedným šmahom ruky som zmazal všetko dobré, čo som urobil a stratil som to. Už asi nikdy nebudem ten, čo som bol,“ vyhlásil Dědeček.

Na otázku, prečo si sadol za volant v takom stave odpovedal, že to nevie logicky zdôvodniť. Do auta mu vraj ani nikto nebránil nastúpiť.

Ako ďalej povedal, v tú nedeľu ho navštívil syn s vnučkou a vypil asi dva rumy. Do práce išiel preto, lebo vraj musel odomknúť kanceláriu a jeho kolegyne nemohli. Dědeček tvrdí, že nikdy pred tým nešoféroval pod vplyvnom alkoholu a nepovažuje sa ani za cestného piráta, hoci mnohokrát prekročil povolenú rýchlosť.

Z cely predbežného zadržania poslal list Deaflympijskému výboru Slovenska, pretože chce, aby organizácia pokračovala, uviedol. Rodinám obetí zatiaľ nepísal.

Vyjadril sa aj k medializovaným informáciám, že si chcel v cele siahnuť na život. „V takej fáze človek zvažuje všetky hodnoty. Mám určité ciele. Nechám si to pre seba,“ povedal ďalej v rozhovore.

Prepustenie z väzby žiadal podľa svojich slov preto, aby mohol v Deaflympijskom výbore odovzdať prístupové heslá a ďalšie dôležité dokumenty svojmu nástupcovi. Plánuje sa zúčastniť rozhodovania o svojej väzbe pred Krajským súdom. Tvrdí, že nikam neplánuje ujsť a je pripravený niesť vinu. „Budem za svoj hriech pykať. Odnesiem si, čo mám,“ dodal obvinený.

V závere sa ešte vyjadril k rodinám obetí. „Chcel by som ich poprosiť o odpustenie. Nikdy sa moje pocity nevyrovnajú s tým, čo prežívajú rodičia obetí, ale je to iný typ pekla,“ vyhlásil Dědeček.

Po odchode z nemocnice sa vyjadril aj jeho syn, uviedol portál TV Joj. Museli ho odniesť na nosidlách pre poranenie chrbtice. „Je to strašná tragédia, strašne ma to mrzí, ale na ten večer si nespomínam,“ uviedol. Na otázku, či chce niečo pozostalým odkázať, neodpovedal, dodáva portál.