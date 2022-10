Fico pre Pravdu: Nenesieme zodpovednosť za tento štát. Nedáme sa vydierať

Šéf Smeru Robert Fico si myslí, že jediným riešením krízy sú predčasné voľby a následne vláda so silným premiérom. Myslí si, že Slovensko ide s vysokou pravdepodobnosťou do rozpočtového provizória do roku 2023. Spresnil, že nevidí zmysel rozprávať sa o odvolávaní vlády, pretože opozícia na to nemá 76 hlasov. Väčšie šance vidí v prípade ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorého kritizuje za nezvládnutie migrácie. Podľa neho aj niektorí koaliční poslanci by boli ochotní podporiť jeho odvolanie.

Myslíte si, že je vládna pomoc v otázke energií adresná?

Nevieme nič z toho, čo vláda navrhuje. Vieme len, že pán Matovič si pýta bianko šek v objeme 1,3 miliardy eur, plus 200 miliónov na 14. dôchodky. Veľmi jasne sme povedali, že keď budeme vidieť jasný účel použitia peňazí a bude to rozumné, tak zmenu rozpočtu podporíme. V prípade vyplatenia príspevkov pre dôchodcov na Vianoce je Smer pripravený podporiť zmenu rozpočtu, ale len v objeme 207 miliónov eur. Pokiaľ ide o sumu 900 miliónov eur pre podniky, tak chceme najskôr vidieť, čo to vlastne je.

Počúvame, že nevyužité európske fondy majú byť rovnako použité na pomoc podnikateľskej sfére. My máme jednoduchú požiadavku – nech nám dajú návrh, čo vlastne chcú s tými peniazmi urobiť, koľko to má stáť a keďže nemáte väčšinu v Národnej rade a potrebujete opozíciu na hlasovanie, tak my máme právo si to pozrieť a povedať si, čo nám vyhovuje a čo podporíme. Sme pripravení navyšovať štátny rozpočet a pokiaľ ide o podporu podnikov, pretože hospodárstvo musí fungovať. Ak nebude fungovať hospodárstvo, tak to môžeme rovno zabaliť.

Spomínate navýšenie rozpočtu, no do 15. októbra má minister financií Matovič predstaviť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu – podporíte ho?

Nikto tento rozpočet nevidel, je ako Columbova žena. Neviem, či ho videl nejaký minister. Viete, ako to v politike býva. Tie návrhy, ktoré predkladajú pravicové konzervatívne strany, toho typu, ktoré tu máme, dokonca v niektorých názoroch až krajne pravicové strany, tak to sú veci, ktoré nie sú prijateľné pre ľavicové strany. Bez ohľadu na to, aký bude, tak asi budeme mať veľký problém s prijatím rozpočtu. Ale to je ich problém, oni nemajú väčšinu.

V sobotu boli v uliciach viacerých európskych miest odborárske zväzy. Na Slovensku žiadali, aby Slovensko nešlo do rozpočtového provizória, pretože na schválenie rozpočtu je nadviazané aj zvyšovanie platov. Na tzv. zákon roka, teda schválenie rozpočtu, sú nadviazané osudy ľudí, nemala by v tejto chvíli opozícia na strane ľudí?

To ste kde videli, že my budeme držať vládnu koalíciu, ktorá je rozbitá a má 72 hlasov? Dokedy? Necháme ich v pokoji vládnuť do roku 2024? V poriadku. Cena za podporu štátneho rozpočtu budú predčasné parlamentné voľby. My s tým nemáme problém.

Vyriešia dnes často spomínané predčasné voľby niečo? Najskôr by sa uskutočnili o pol roka.

Nemôžem prijať túto filozofiu. Pán redaktor, 85 percent ľudí nenávidí túto vládu. Choďte do Poltára, postavte sa na tribúnu a pochopíte, čo tí ľudia hovoria. Kde ste na to prišli, že opozícia nesie zodpovednosť za vládnutie v štáte. Oni si rozbili vlastnú vládu. Kompletne si ju rozbili, sú neschopní, premiér neexistuje a vy chodíte za Ficom s otázkami, čo sa bude na Slovensku diať. Nech sú predčasné parlamentné voľby a nech ľudia rozhodnú. Všetko rozumné, čo bude pre ľudí, pre hospodárstvo, Smer podporí, ale nebudeme podpisovať bianko šeky Matovičovi, chorému človeku.

Ako vnímate, to že reforma súdnej mapy bude potrebovať odklad?

Hovorili sme, že to je čudná reforma, že sa nejaký súd zruší a druhý sa presunie. To nie je reforma. Vítame stanovisko ministra spravodlivosti, že ju treba odložiť, pretože inak je ohrozený chod súdnictva. Ak bude na odloženie súdnej mapy potrebná nejaká legislatívna zmena, tak to podporíme.

Tento týždeň sa nepodarilo odvolať ministra Matoviča, čo si o tom myslíte? Stálo to za to, nie je to už len divadlo?

Čo vlastne očakávate od opozície? Máme ticho sedieť v parlamente a pozerať sa na to, ako deštruujú tento štát? Návrh na odvolania ministra je klasický, legitímny opozičný nástroj. Treba si uvedomiť, že za odvolania konkrétneho ministra hlasovalo v histórii najviac poslancov – 73. Naopak, počet pozitívnych hlasov bol veľmi nízky, vždy to má zmysel. Momentálne máme aj nemáme ministra vnútra a v otázke migrácie sme totálne zlyhali.

Keď nám Česká republika zatvorí pred nosom hranice, tak je to vyjadrenie veľkej nespokojnosti s prácou Slovenska. A on sa tvári, že sa nič nedeje, tak pravdepodobne príde návrh na jeho odvolanie, čo iné s ním máme robiť? Máme zostať v polohe, že Mikulec je zlý a bodka? Musí ísť do parlamentu, musí znášať zodpovednosť, lebo vláda sa zodpovedá Národnej rade. My sme opozičná strana, my nenesieme zodpovednosť za vládnutie v tomto štáte a nedáme sa citovo vydierať. Vieme, čo pre ľudí treba urobiť. Desať rokov som pre ľudí robil a aj sa veľa urobilo. Nikdy nebol sociálny štát taký silný, ako za vlád Smeru, ale vydierať ma vládou, ktorú nikto na Slovensku nechce, to ja nikdy nedovolím.