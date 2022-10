Kollár pre Pravdu: Mojou najvyššou métou je spravodlivosť. Kolíková to nezvládla

Predseda Národnej rady a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár po relácii V politike uviedol, že si myslí, že menšinová vláda bude musieť pre každý zákon hľadať podporu. "Zadrhnúť sa to môže pri štátnom rozpočte. Keď nám neprejde štátny rozpočet, prečo by sme mali len kúriť a svietiť, potom poďme rýchlo do predčasných volieb. Schváľme potom rozpočet s tým, že spolu s ním sa urobí aj termín predčasných volieb," vyhlásil.

Parlament aktuálne rieši údajný rozvrat právneho štátu. Predseda Smeru Robert Fico obviňuje políciu, prokuratúru a súdy z vážnych zločinov a žiada ich verejné odsúdenie. Dodržíte svoj sľub a nepodporíte tento návrh?

Musím si to najskôr prečítať. V piatok sme otvorili mimoriadnu schôdzu, aby sa o tom diskutovalo. Pokiaľ sa tam bude napádať niekto z vlády, tak nebudem podpisovať niečo, kde napádajú Hegera, alebo nejakého ministra. Ak to bude len konštatovanir stavu, tak nemám problém za to zahlasovať.

Nejde teda o zastrašovanie vyšetrovateľov?

Aké zastrašovanie? Bavíme sa o právnom štáte. Predtým vyčítali smerákom, čo tu vytvorili, tak teraz pracujeme na tom, aby tu nevznikla nejaká skupina, ktorá by používala rovnaké metódy práce. Právo a zákon musia platiť pre každého jedného občana, pre každého vyšetrovateľa, pre každý orgán činný v trestnom konaní, pre každého prokurátora a sudcu.

Nebolo by to rozpore s koaličnými dohodami?

Mojou najvyššou métou je spravodlivosť. Ostatné je pod tým. Mám niečo podporovať, keď vidím, že sa deje skrivodlivosť? Mám si predtým zavrieť oči?

Čo hovoríte na hroziaci odklad reformy súdnej mapy? Hrozí Slovensku justičný armagedon?

Keby bola pani Kolíkova dnes ministerkou, tak ani vtedy by tú reformu nezvládla a 1. januára jej to vybuchne. Ona nemala správne súdnictvo, nemala sudcov, ktorí by tam išli súdiť. Odloží sa to len preto, aby sa to dalo zvládnuť. Ak by sme to neodložili, tak 1. januára prestanú súdu súdiť. Je to maslo na hlave pani Kolíkovej a nezvládla to.

Prečo vaše hnutie nepodporilo návrh o hmotnej zodpovednosti?

Nesúhlasíme s kolektívnou hmotnou zodpovednosťou. To sme tu mali za čias Slovenského štátu a je to nezmysel. Vláda nemôže mať kolektívnu hmotnú zodpovednosť, to by tu nikto nič neurobil.

Zvládne Národná rada adresovať pomoc ľuďom?

Keby táto vláda nebola schopná doručiť pomoc ľuďom, tak treba ísť do predčasných volieb, no mal by som podmienku. Museli by sme si nastaviť konkrétne parlamentné schôdze do volieb, teda na šesť mesiacov. Povedali by sme si aké zákony prijmeme a aj opozícia by mi musela garantovať, že za to budú hlasovať, aby nevznikol chaos.