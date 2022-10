Podnikateľ Brhel a jeho syn stoja pred sudcom

V tejto veci ide o obstaranie IT systémov pre finančnú správu. Škodu spôsobenú štátu vyčíslili prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na viac ako 45 miliónov eur. Obžalovaní sa mali dopustiť machinácii pri verejnom obstarávaní, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a korupčných skutkov. Okrem Brhelovcov sú medzi nimi aj bývalý štátny tajomník financií Radko Kuruc, podnikateľ, Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka.

V prípade figurujú tiež bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou.

Advokát Brhelovcov Michal Mandzák krátko pred začatím procesu uviedol, že súd chce požiadať, aby pojednávanie neotvoril. „Dôvodom je trestné oznámenie, ktoré som minulý týždeň podal na Generálnej prokuratúre pre dôvodné podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ povedal. Konkrétne ide o podozrenie z vytvorenia fiktívneho reťazca na začiatku ktorého bol obvinený Michal Suchoba, ktorý je v kauze Mýtnik kľúčovým svedkom proti Brhelovcov. Tí sa po príchode na súd k ničomu nevyjadrovali.

Prítomný je aj exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorý obhajuje Radka Kuruca.

Senátu predsedá Ján Hrubala, jeho členmi sú Ján Giertli a Rastislav Stieranka.

Jedným z Brhelových advokátov je Lukáš Trojan, ktorý vzniesol námietku zaujatosti prokurátora Ondreja Repu. „Podstata spočíva v pomere k potenciálnym svedkom Ľudovítovi Makóovi a Bernardovi Slobodníkovi,“ zdôvodnil.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte vo februári v kauze Mýtnik obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov. V jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkov ide o zločin prijímania úplatku.

Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.