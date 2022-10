Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup nových vrtuľníkov

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup vrtuľníkov v priamom rokovacom konaní. Vyplýva to zo stanoviska Ministerstva vnútra (MV) SR. Rezort vnútra sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať.

„Rozhodnutie ÚVO vystavuje prax riziku, že v prípade poruchy vrtuľníka a nedostupnosti náhradných dielov môže byť sťažená dostupnosť pomoci vrtuľníka zo vzduchu,“ komentoval rozhodnutie rezort vnútra.

Podľa MV SR úrad oslovil za účelom vykonania kontroly troch odborníkov, pričom dvaja z nich tvrdenia ministerstva vnútra nespochybnili. ÚVO mal oprieť svoje rozhodnutie na jedinom nesúhlasnom odbornom odhade LOM Praha, ktorý je priamo zainteresovaný v údržbe aktuálne lietajúcich vrtuľníkov Mi-171 leteckého útvaru a v prípade uzemnenia vrtuľníkov môže prísť o zákazku na generálnu opravu vrtuľníka v hodnote 3,5 milióna eur v roku 2023. LOM v Prahe podľa MV SR rezort v minulosti oslovil, no nedostal stanovisko k tomu, či je v súvislosti so sankciami ohrozená dodávka komponentov.

Ministerstvo spochybňuje aj odporúčanie ÚVO zabezpečiť náhradné diely od iných dodávateľov, ktorí nie sú na sankčných zoznamoch. „Toto konštatovanie by však nepriamo nabádalo rezort vnútra obchádzať sankcie voči Ruskej federácii, pretože všetky spomínané diely sú vyrábané ruským štátnym holdingom, ktorý je na sankčnom zozname, pretože neposkytol licenciu na ich výrobu tretím stranám mimo Ruskej federácie,“ uviedol rezort. Pri každom zakúpenom diele by podľa MV SR bolo nevyhnutné kontrolovať, či ich dodávatelia zakúpili pred alebo po uvalení sankcií voči Ruskej federácii.

„ÚVO vo svojom rozhodnutí nespochybnil kritériá výberu vrtuľníka, výber typu, dodávateľa ani ceny, čo bolo hlavným predmetom medializácie v minulosti,“ dodala Eliášová. Ministerstvo tvrdí, že ÚVO celý proces zastavil a začal konanie, aj napriek tomu, že zástupcovia rezortu vnútra kontinuálne so všetkými kompetentnými vrátane úradu komunikovali a celý proces prebehol transparentne.

Ministerstvo sa rozhodlo pre okamžitú náhradu vrtuľníkov v nadväznosti na ruský útok na Ukrajinu, pretrvávajúcu vojnu a následne prijaté sankcie z dôvodu vojnového konfliktu, ktoré podľa rezortu ohrozili zachovanie letovej spôsobilosti aktuálne dostupných vrtuľníkov. Priamy nákup schválila vláda.

Ako argumentuje rezort, verejná súťaž na podobný predmet zákazky by trvala, odhadom, minimálne 12 mesiacov, dodávka vrtuľníkov ďalších 16 až 24 mesiacov. Samotné uvedenie do prevádzky by si vyžadovalo ďalších 6 až 12 mesiacov.

Vrtuľníky využívajú policajti, hasiči či záchranári napríklad pri pátraní, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice.