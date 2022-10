Čaputová: Psychické problémy nie sú prejavom slabosti

Psychické problémy nie sú prejavom slabosti. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia to zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.

O pocitoch by podľa nej mali ľudia hovoriť. „Ak zažívate trápenie na duši, hovorte o ňom. Hovorte s priateľmi, ktorým dôverujete. Hovorte so svojimi rodičmi. Zachatujte na linku pomoci. Zavolajte tam. Nezostávajte so svojím trápením sami,“ skonštatovala na sociálnej sieti. Nie je podľa nej sebectvom hovoriť o sebe a o svojich pocitoch.

Mnoho mladých ľudí sa podľa nej cíti pod tlakom, že nie sú dosť dobrí. „Aj doba, ktorú žijeme, prináša množstvo stresu z rôznych dôvodov aj z ekonomickej situácie,“ dodala.

Svetový deň duševného zdravia si pripomíname 10. októbra. Prvýkrát ho Svetová federácia za duševné zdravie zorganizovala v roku 1992. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a úsilie na jeho zlepšenie.