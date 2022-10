O očkovanie nie je záujem, vzďaľuje sa aj seniorom. Štát prestal zverejňovať štatistiky

„Prešovský kraj nepokračuje v očkovaní proti koronavírusu vo svojich vakcinačných centrách z dôvodu pretrvávajúceho nezáujmu o očkovanie,“ zdôvodnil kraj. Podobne sú na tom aj ostatné samosprávy. Do konca roka sa však očakáva, že na Slovensko príde 1,3 milióna dávok vakcín proti ochoreniu covid.

„Výjazdové očkovanie je dostupné v každom samosprávnom kraji, pričom aktuálne neevidujeme potrebu ani požiadavky na zvýšenie počtu výjazdových očkovacích skupín,“ skonštatoval komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Očkovacie miesta sa momentálne nachádzajú najmä v krajských či okresných mestách. To však vytvára prekážku pre starších ľudí z vidieka či pre imobilných pacientov.

„Vzhľadom na komplexnosť a dlhotrvácnosť potrebných procesov, ktoré mohli byť spustené až po dovezení vakcín, sú pre nás aktuálny priebeh očkovacieho procesu a jeho tempo primerané,“ zdôvodnilo ministerstvo zdravotníctva. Zdôraznilo, že zabezpečilo bezplatné očkovanie pre všetkých občanov na Slovensku. „Je už len na zodpovednosti každého občana chrániť si svoje vlastné zdravie,“ dodal rezort.

Bez údajov

Rezort zdôraznil, že stále je dostupné aj očkovanie u ambulantných lekárov. „Odporúčame kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať sa, či poskytuje možnosť očkovania proti ochoreniu covid, prípadne či má vedomosť o najbližšej ambulancii, v ktorej takéto očkovanie prebieha,“ spresnil rezort zdravotníctva. Zoznam očkujúcich ambulancií po dohode s odbornými spoločnosťami nezverejňujú. „Lekár danej ambulancie má právo rozhodnúť, či zaočkuje aj nekapitovaného pacienta, alebo nie,“ ozrejmil rezort.

Foto: Pravda očkovanie Štatistiky o očkovaní sa prestali objavovať ešte počas leta.

No ako na tom Slovensko aktuálne s očkovaním je, sa dohľadať nedá. Kým do konca júna boli podrobné štatistiky o očkovaní dostupné aj verejnosti, tak cez leto sa objavila správa, že sú z technických príčin dočasne nedostupné. Následne prestal štát dodávať údaje aj do európskych databáz. Susedné krajiny údaje do centrálnych registrov dodávať neprestali.

Foto: Pravda očkovanie NCZI Na stránke Národného centra zdravotníckych informácií sa dnes objavujú len informácie o infikovaných a počty pacientov s covid v nemocniciach.

Zabúda sa na imobilných

Aktuálna dostupnosť očkovania podľa štátu reflektuje a reaguje na aktuálny záujem obyvateľstva. Ten však oproti vlaňajšku neexistuje. Tí, čo sa rozhodnú merať cestu do očkovacieho centra za novou vakcínou adaptovanou na omikron, sa môžu domov vracať bez vpichu v ramene. Ministerstvo zdravotníctva pred dvoma týždňami spustilo očkovanie vakcínami upravenými pre variant omikron, no tie nie sú ani do dnešného dňa vo všetkých vakcinačných centrách.

Od 20. júla, keď sa na Slovensku očkovanie štvrtou dávkou spustilo, sa dalo zaočkovať zhruba 20-tisíc ľudí. Štvrtá dávka je suverénne najpopulárnejšia v Bratislavskom kraji. Počet zaočkovaných osôb je takmer štvornásobný oproti zvyšku Slovenska. V Bratislavskom kraji sa dalo štvrtou dávkou zaočkovať 8 871 a slovenský priemer je zhruba 2 300 zaočkovaných. Druhý je Košický kraj. Počet osôb s podaným druhým boostrom je 3 865.

Ministerstvo zdravotníctva podotklo, že adaptované vakcíny Comirnaty a Spikevax, teda nové omikronové, sú v aktuálnom týždni dostupné na vyše 40 miestach po celom Slovensku. Nedá sa však dohľadať, v ktorých centrách tieto vakcíny sú alebo nie sú. Celkovo sa aktuálne očkuje vo viac ako 50 očkovacích centrách a aktívnych je aj viac ako 500 ambulancií, ktoré neočkujú pravidelne, ale podľa záujmu pacientov.

Za posledný mesiac sa počet pacientov s covidom v nemocniciach zdvojnásobil. Aktuálne leží v nemocniciach 778 ľudí s covidom. Z nich má nad 65 rokov 546 a polovica z nich nie je zaočkovaná. „Rozumiem tomu, že sa snažia racionalizovať, aby celý proces stál čo najmenej peňazí, ale napriek tomu pre seniorov a pre ľudí s chronickými ochoreniami by mala byť vakcína jednoznačne dostupná,“ priznal infektológ Peter Sabaka.

Prízvukuje, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove sa stretávajú s imobilnými pacientami, ktorí sú ťažko chorí a prichádzajú do nemocníc s covidom, pričom mnohí z nich nie sú zaočkovaní. „Neustále liečime seniorov a pacientov s chronickými ochoreniami. Títo pacienti nebývajú zaočkovaní štvrtou dávkou,“ zdôraznil Sabaka.

Samosprávy síce tvrdia, že možnosť výjazdového očkovania majú, no zatiaľ ju nerozbehli. Informácie pre záujemcov o výjazdové očkovanie nie sú dostupné ani na stránkach krajov, ani na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.