Tvrdá kritika analytika Smatanu: Tak strašný návrh rozpočtu som ešte nevidel

Ministerstvo financií včera zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2023. Zatiaľ nie je jasné, či sa v parlamente nájde dostatok poslancov na jeho podporu. Analytik Martin Smatana spravil výnimku a k návrhu sa vyjadril na sociálnej sieti.

Tentokrát to musím komentovať

Uviedol, že aj tento rok chystá detailný blog, kde vysvetlí všetky časti ktoré sa týkajú zdravotníctva s jedným rozdielom. „Doteraz som sa vyhýbal priamemu komentovaniu samotného rozpočtu a nechal som na vás, aby ste si spravili vlastný názor. Tento krát však spravím výnimku a musím konštatovať, že tak strašný návrh rozpočtu v zdravotníctve som ešte nevidel,“ napísal.

„Ak by som bol minister financií a chcel by som, aby lekári, ktorí podali výpovede ich nestiahli a ešte k nim vyhecoval pár stoviek ďalších výpovedí, zostavím presne takýto rozpočet,“ komentoval. Navrhované navýšenie výdavkov poisťovní, čiže to, čo pacient aj uvidí, t. j. očakávaná skutočnosť 2022 vs. 2023), je 130 miliónov eur.

Neskutočná hanba všetkým, ktorí sa pod to podpísali

„Len navýšenie miezd bude pritom budúci rok podľa návrhu stáť 394 miliónov eur – čo je nižšia suma ako pôvodne deklarovali, lebo pochopiteľne na ambulantných zdravotníkov „zabudli“ a nechali im len prirodzené navýšenie,“ skonštatoval s tým, že ak by sa aj zarátali všetky rezervy a úsporné opatrenia, v rozpočte chýbajú stovky miliónov eúr. „Už tento rok pritom skončia zdravotné poisťovne v strate cez 200 mil. eur a štátne nemocnice k ním pridajú ďalšiu stovku,“ napísal.

Budúci rok však Slovensko okrem rekordného nárastu miezd v sektore čaká aj rekordná inflácia, nárasty cien energií či dohnanie odložených pacientov z pandémie.

„Inak povedané, budúci rok nás čakajú rekordné výdavky. Tie však ministerstvo financií prakticky nevykrýva a čo bude s nami, ak tento návrh prejde, to neviem. Nárasty čakacích dôb? Štrajky zdravotníkov? Nárast odvrátiteľných úmrtí? Prepad na úroveň Rumunska? S týmto rozpočtom pravdepodobne všetko menované a viac. Neskutočná hanba všetkým, ktorí sa podpísali pod tento návrh rozpočtu,“ dodal.