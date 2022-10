Romana Tabák: Všetko je možné. Aj môj odchod z parlamentu

Na sociálnej sieti ste vo vlastnej „hodine otázok“ povedali, že v roku 2034 budete kandidovať za prezidentku. Siahajú vaše plány až tak ďaleko?

Je to o 12 rokov a reagovala som na to, na čo sa ľudia pýtajú. To nie je z mojej hlavy. Aj vtedy, keď sa ma na podobnú vec pýtali v Denníku N, padla otázka, aké sú moje plány. Pýtali sa konkrétne, či chcem kandidovať za prezidentku. Ja hovorím, že všetko je možné. Samotná otázka nešla odo mňa, ja to ani neplánujem, ale keď sa ma niekto opýta, nikdy nepoviem nie.

Takže boj o prezidentské kreslo ešte nie je vaša fixná stratégia?

No jasné. Ja na tie otázky odpovedám aj s humorom a s iróniou, že najbližšie, kedy by som mohla kandidovať, to bude v roku 2034. Keď sa ma ľudia opýtajú, som tomu otvorená. Ale napríklad do europarlamentu určite kandidovať nebudem, lebo nechcem žiť v Bruseli.

V nadchádzajúcich spojených voľbách kandidujete na tri pozície – za starostku, za miestnu poslankyňu Starého mesta, aj do mestského zastupiteľstva v Bratislave. Ak by vás zvolili do všetkých troch, zrejme by ste si museli vybrať. Čo by ste spravili?

To nechávam na ľudí, ako rozhodnú, ja si ich preferencie veľmi vážim. Ja si neviem predstaviť, ani trúfnuť povedať, čo by som chcela. Počkám si, ako dopadnú voľby, ako ľudia rozhodnú, a podľa toho budem pracovať a realizovať sa. Som pripravená na všetky tri posty.

Keby vás zvolili za starostku, odišli by ste z parlamentu?

Aj toto je jedna z možností, pretože chcem robiť svoju prácu naplno. Je to možnosť. Ale v parlamente máme aj starostu, aj primátora, ktorí mi hovorili, že sa to dá zvládnuť. Ja som z Bratislavy, preto by som to určite vedela zvládnuť. Tam skôr potom ide o to, aký tím budem mať okolo seba.

Máte už aj plán, čo by bolo prvé, čomu by ste sa venovali?

Ja som vymenovala viacero vecí, vlastne by som chcela zlepšiť všetko. A z tých vecí, ktoré doteraz spomenuté neboli, teda starosta to neponúkol, by to bola hodina tenisu zdarma pre deti rezidentov. Veľmi by som chcela podporiť a rozvinúť šport, hlavne v Starom meste a pre Staromešťanov, máme len dva tenisové kluby. Ako starostka by som nešla napríklad na manikúru či pedikúru, ale našla by som si jednu hodinu pre naše deti a budovala ich charakter cez šport. S týmto doteraz nikto neprišiel. Samozrejme, témy ako dôchodcovia, školské zariadenia, parkovacia politika, to sú všetko témy, ktoré treba zlepšovať a treba sa im venovať.

Čiže každý týždeň by ste ich učili vy osobne?

Určite áno. Teda, aj s trénerom, ale ja osobne. Robila som to aj cez leto a chcem pokračovať, tentoraz pre deti Staromešťanov.