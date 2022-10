Utečenci zaseknutí v Kútoch: Do Sýrie sa vrátiť nemôžeme, do Česka nás nechcú pustiť

Z Maďarska za posledné týždne prišlo už viac ako tisíc utečencov. Po zavedení hraničných kontrol Českom ale ostávajú zaseknutí v slovenskom pohraničí. Ostať tu nechcú, vrátiť sa nemôžu a do Nemecka či ďalších západných krajín ich nepustia. V obci Brodské neďaleko Moravy na niekoľko dní ubytovali vyše 100 utečencov v kultúrnom dome.

Kým od marca Slováci sledovali najmä osudy Ukrajincov unikajúcich z vlasti pred ruskou inváziou, v lete sa nápor utečencov presunul najmä na západ Slovenska. Len od konca septembra bolo zachytených 1 180 cudzincov, ktorí sa na územie Slovenska dostali nelegálne.

Dôsledky najväčšej migračnej vlny od roku 2015 sa zavedením kontrol na českých hraniciach ukázali aj v slovenskej pohraničnej obci Brodské v okrese Skalica, ktorá si musela poradiť s viac ako stovkou utečencov prichádzajúcich zväčša zo Sýrie.

Foto: Ivan Majerský migranti, Brodské , Kúty, hranica, Kontroly na hraniciach s Českom neprestávajú.

Skúsenosť s pomocou väčšej skupine utečencov priblížila starostka obce Brodské Anna Krídlová. „Minulý týždeň prišli najmä vo štvrtok a v piatok. Volali mi z polície a požiadali o súčinnosť. Otvorili sme preto kultúrny dom, kde sa nasťahovalo 115 utečencov. Boli v kinosále, kde bolo teplo a mohli tam spať. Nemuseli byť vonku. Dali sme im to, lebo ich bolo veľa. Bol to veľký nápor a báli sme sa, že budú po celej obci. Preto bolo dobré, že boli sústredení na jednom mieste,“ opisuje skúsenosť s utečencami starostka.

„Navarili sme im polievku a potom aj guláš, keď nám poľovníci dali nejaké mäso. Deťom sme objednávali aj malé občerstvenie, lebo tam boli niektoré aj dvojročné a bolo nám ich ľúto. V kultúrnom dome sme ich mali do nedele a v pondelok už boli vysťahovaní,“ upozornila.

„Nelegálni migranti sú do prevzatia cudzineckou políciou umiestňovaní v priestoroch miestne príslušných obvodných oddelení, resp. zberných miest, ako je to napríklad v obci Brodské, kde boli do vybudovania stanov Modulu pozemného hasenia poskytnuté obecné priestory,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Foto: Ivan Majerský migranti, Brodské , Kúty, hranica, Policajné stany v obci Brodské.

Polícia ich následne postupne odvádzala na policajnú stanicu. „Preverila ich cudzinecká polícia a dali im do ruky rozhodnutie, podľa ktorého musia do 30 dní opustiť Slovenskú republiku. S týmto rozhodnutím potom mali už voľný pohyb, chodili si teda aj nakupovať. Dievčatá z potravín dali v rámci svojich možností deťom aj nejaké sladkosti. Skoro všetci už ale minulý týždeň odišli,“ priblížila starostka.

Polícia zisťuje najmä pôvod a osobné údaje. Ak pochádzajú z krajín, ktoré svojich občanov prijímajú, migranti sú zaistení s cieľom vyhostiť ich. Napríklad Sýria, z ktorej v súčasnosti pochádza najviac utečencov, ale svojich občanov späť takmer neberie. Sýrčania preto po zadržaní dostávajú potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska. Následne im je umožnený voľný pohyb.

Starostka potvrdzuje, že bezpečnosť obce sa nenarušila. „Niektorí občania sa aj obávali o svoju bezpečnosť. Keby ich bolo veľa, tak by mal potom každý strach, že sa niečo môže stať. Zatiaľ sa ale nestalo nič a všetko bolo v poriadku. Oni ale nikoho neobťažovali. Sedeli na lavičkách okolo kultúrneho domu a školy ale vôbec na občanov nereagovali. Vydali im rozhodnutia a potom odchádzali preč. Chodili po nich taxíky, stále s niekým telefonovali, ale nedozvedeli sme sa kam,“ zdôraznila Krídlová.

Na Slovensku ostať nechcú

Kam títo utečenci po zaevidovaní odchádzajú, ale bližšie nesleduje ani polícia. „Keďže migranti nechcú dlhodobo zotrvať v poskytnutých priestoroch, resp. ani na území Slovenskej republiky, po vykonaní potrebných úkonov zo strany Úradu hraničnej a cudzineckej polície ich opúšťajú,“ upozornila hovorkyňa ministerstva vnútra Eliášová.

V priebehu utorka už v obci Brodské neboli podľa obyvateľov žiadni utečenci. Ak by sa ale situácia v najbližších dňoch opäť zhoršila, pripravené ostávajú policajné stany.

„Kultúrny dom už určite nebudeme poskytovať. Policajti budú využívať tie tri nafukovacie stany, ktoré im postavili na dvore policajnej stanice. Včera ich išlo asi 20 od železničnej stanice v Kútoch. Chodia zvyčajne peši odtiaľ. Starosta mi vravel, že ich tam videl okolo 30. V našej obci momentálne ale nikto nie je,“ uzavrela starostka.

Časť skupiny, na ktorú nás upozornila starostka Brodského, sme zastihli ešte stále v Kútoch. Asi desať zväčša mladých mužov sedelo pokojne v tráve pri železničnej stanici. Keď sme ich oslovili, práve obedovali. Všetci podľa vlastných slov pochádzajú zo Sýrie.

„Vyrazili sme zo Sýrie, z mesta Aleppo, pred zhruba tromi až štyrmi mesiacmi. Nešli sme spolu, spoznali sme sa až na ceste. Putovali sme cez Turecko, Bulharsko, Albánsko, Kosovo, Srbsko a Maďarsko,“ porozprávali nám vďaka webovému prekladaču.

Cez česko-slovenské hranice už ale neprešli. Policajti ich zadržali v Kútoch. „Chceli sme ísť do Česka a potom ďalej do Nemecka. Tam máme priateľov, ktorí nás očakávajú. Na pokyn policajných hliadok sme ale museli vystúpiť z vlaku. Polícia nás zaregistrovala a vydala nám doklady,“ priblížil mladší zo skupiny a ukázal nám aj svoj dokument písaný v slovenčine.

Obnovenie hraničných kontrol medzi Slovenskom a Českom zaregistrovali. Vrátiť späť sa už ale nechcú. „Nemáme inú možnosť. Musíme tu čakať, až kým sa nám nepodarí prejsť hranicu,“ posťažovali sa.

Stále bez hraničných kontrol

Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) približne v „80 percentách, prichádzajú do Európy nelegálni migranti cez Srbsko“. Utekajú zväčša zo Sýrie, kde je už vyše desať rokov vojna, a z Afganistanu, kde sa vlani vrátil k moci Taliban. Tzv. balkánskou cestou sa snažia do západnej Európy dostať cez Turecko a následne Bulharsko.

Mikulec aj na minulotýždňovom stretnutí ministrov vnútra visegrádskej štvorky (V4) v Bratislave apeloval, aby krajiny západného Balkánu sprísnili vízovú povinnosť a žiadal od Európskej únie, aby zabezpečila ľahšie vracanie nelegálnych migrantov do krajín pôvodu. Vyzýval tiež na väčšie zapojenie agentúry EÚ na ochranu hraníc Frontex. Problémom je totiž nielen nelegálny vstup utečencov, ale aj ich evidencia a prípadný návrat do ich krajiny pôvodu.

„Potrebujeme mať nástroje a s kolegami budeme spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby riešila readmisné dohody s tretími krajinami. Pretože ak nebudú fungovať, potom nebudú efektívne ani bilaterálne readmisné dohody. Potrebujeme, aby sme migrantov, ak ich zachytíme v ktorejkoľvek našej krajine, vedeli efektívne vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli,“ zdôrazňoval Mikulec v pondelok minulý týždeň na stretnutí s rezortnými kolegami.

Napriek rýchlej reakcii susedného Česka a Rakúska, ktoré zaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom, ministerstvo vnútra naďalej ku kontrole hraníc s Maďarskom pristúpiť nechce.

„Problém nelegálnej migrácie je potrebné riešiť na vonkajšej hranici Schengenu, teda v miestach, kde nelegálna migrácia vzniká. Štáty by si tam mali plniť riadne svoje povinnosti tak, ako si ich my na Slovensku plníme na hranici s Ukrajinou,“ reagovala hovorkyňa ministerstva vnútra.

Riešenie chcú aj naďalej hľadať skôr v spolupráci na medzinárodnej úrovni. „Schengenský kódex zároveň hovorí, že kontroly na hraniciach vo vnútri Európskej únie majú byť úplne posledným opatrením.

Slovensko preto zvolilo krok pomoci v ochrane maďarsko-srbskej hranice a takisto sme posilnili kontroly na našom území, ako aj území Maďarska, kde vedie migračná trasa,“ zdôraznila Eliášová s tým, že aktuálne je na maďarskom území 22 slovenských policajtov zaradených do spoločných hliadok.

Zásadnejší pokrok v riešení tejto situácie ale zatiaľ ministerstvo vnútra neavizuje. „Najbližšie nás čakajú rokovania na úrovni európskych lídrov v druhej polovici tohto týždňa v Luxemburgu,“ dodala Eliášová.