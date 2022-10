Slovenskí branci končia. Minister Naď sa im vysmial: Rozobrali sme vás ako lego

Polovojenská skupina roky monitorovaná pre príslušnosť k militantným skupinám so sklonom k extrémizmu oznámila koniec svojej činnosti.

V minulosti sa napríklad zviditeľnila aj „tréningom“ na základni ruského extrémistictého klubu Noční vlci. Slovenskí branci tvrdia, že nekončia porazení, ale ostávajú im pekné spomienky a priatelia. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa im verejne vysmial. „Jednoducho kopec srandy bolo s vami chlapci. No nakoniec sme vás jednoducho rozobrali ako lego,“ odkázal im na sociálnej sieti.

„Naša činnosť sa končí. Lúčime sa s vami. Po 10 rokoch činnosti nastal konečne ten správny čas, kedy sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí Branci preto končia,“ oznámila organizácia na svojom profile. „Svoj boj sme už vyhrali. Nie nekončíme porazení ale plní krásnych spomienok, kontaktov, priateľov, a hlavne skutkov ktoré sme vykonali,“ priblížili v utorok večer pre svojich podporovateľov.

Tvrdia, že napriek ťažkým začiatkom sa im podarilo na Slovensku vybudovať domobranu. „Pravidelné tréningy, školenia, výcviky a simulácie nasadení, prehlbovanie vlastenectva či zdravých pohybových návykov a množstvo nasadení v rámci pomoci civilnému obyvateľstvu a to pri povodniach, snežných kalamitách či pátraní po nezvestných osobách. Našim úspechom je to množstvo ľudí ktorí prešli našim výcvikom a vďaka ktorým môžeme povedať, že máme pripravenejšiu a uvedomelejšiu spoločnosť v ktorej žijeme. Malo to zmysel,“ uzavreli záhadne s dodatkom, že táto kapitola končí, aby mohla začať nová.

Ich príspevok si na sociálnej sieti všimol aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ten bol k ich aktivitám roky kritický a upozorňoval na hybridných charakter hrozby takýchto polovojenských skupín. Opakovane tvrdil, že by mali byť Slovenskí branci zrušení.

Problém sa javil obzvlášť závažný v lete 2018, kedy prišlo k otvoreniu Európskeho štábu ruského extrémistického motorkárskeho klubu Noční vlci v obci Dolná Krupá neďaleko Trnavy. Stručne vtedy o tom informovalo aj veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku na svojej webovej stránke. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich zástupca. Areál klubu obsahoval zbrane a pôsobil ako vojenský tábor. Bola na ňom strelnica aj viaceré kusy ťažkej bojovej techniky.

Na ďalších vtedy zverejnených fotografických záberoch sa navyše pochválili tréningom v tomto areáli aj Slovenskí branci. Na zverejnených fotografiách sedeli v tankoch so strelnými zbraňami v rukách. To že sa k týmto materiálom dostávajú Slovenskí branci, ktorí boli na zozname extrémistických organizácií ministerstva vnútra, vtedy označil Naď za neskutočné.

Foto: FB Slovenskí branci Slovenski branci absolvovali svoj vycvik aj v areali Nocnych vlkov. Slovenskí branci absolvovali svoj výcvik aj v areáli Nočných vlkov.

Čítajte viac Nočný vlk Hambálek: Sankcie mi zobrali všetko

Jaroslav Naď v tom čase ešte ako bezpečnostný analytik upozornil, že už samotné spojenie dobre ozbrojených Nočných vlkov a Slovenských brancov je bezpečnostným rizikom. „Vytvorenie Nočných vlkov Europa je jasným prepojením na odnož vojenskej spravodajskej služby Ruskej federácie, pretože takto sú ruskí Noční vlci definovaní uznávanými bezpečnostnými expertmi v celom svete,“ povedal Naď v lete 2018 pre Pravdu.

Čítajte viac Radikáli učili deti strieľať

Oznamu o ukončení činnosti brancov sa preto Naď zjavne potešil. „Tak ale toto je preveliká tragédia! Vždy ma bavilo dozvedieť sa kopec srandy, ako to u vás prebieha a ako sa vám “darí” a čo máte nové a tak. Mnohé “mimoriadne úspešné” medzinárodné cvičenia s desiatimi účastníkmi, aj niekoľko nehnuteľností ste zadarmo ľuďom opravili z ruín na vaše “sídlo”, aby vás potom vykopli preč,“ napísal Naď po ich ozname o ukončení činnosti.

„Váš führer sa s každým rozhádal, lebo nedokázal strpieť nikoho, kto mal IQ aspoň nad 100 a bol tak inteligentnejší ako on. Jednoducho kopec srandy bolo s vami chlapci. No nakoniec sme vás jednoducho rozobrali ako lego…Mier s Vami,“ uzavrel Naď.