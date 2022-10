Ministri presunuli viac ako 41 miliónov eur na nákup pásových obrnených vozidiel

Tieto prostriedky boli v rokoch 2019 až 2021 pôvodne určené napríklad na ľahké pechotné zbrane, delostrelecké palebné systémy alebo viacúčelové vrtuľníky. So zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov v kapitole Ministerstva obrany SR súhlasila vláda na stredajšom rokovaní.

Presunuté financie by mali byť použité ako prvá zálohová platba po podpise zmluvy na obstaranie pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel. Uzatvoriť tieto zmluvy s vládou Švédskeho kráľovstva uložila šéfovi rezortu obrany vláda koncom júna tohto roka. Zmena účelu použitia prostriedkov by mala pomôcť zaistiť základný balík kapitálových výdavkov, vďaka čomu bude možné uzavrieť zmluvu s víťazom tendra. Tieto vozidlá má rezort obrany obstarať do 30. decembra 2022, pričom po uzatvorení zmluvy je potrebné zaplatiť 15 percent z predpokladanej dohodnutej sumy 248 miliónov eur.