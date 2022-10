Ministri a premiér kritizujú poslancov: Ak si to chcú rozdať, nech sa páči, keď sa skončí zima

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je práve teraz čas na rokovanie demokratických síl o tom, ako zabrániť predčasným voľbám a previesť Slovensko cez najväčšiu energetickú krízu od druhej svetovej vojny. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po rokovaní vlády uviedol, že poslanci sú platení za to, aby rokovali, nie aby blokovali parlament.

„Je úlohou nás všetkých, aby sme umožnili prijímať také zákony, ktoré pomôžu ľuďom. Bez ohľadu na to, či to je opozícia, alebo koalícia,“ skonštatoval. „Som presvedčený o tom, že poslanci sú platení za to, aby sedeli v NR SR a hlasovali o veciach a nie aby si robili predĺžené víkendy alebo týždne, aby nehlasovali, vyťahovali kartičky a robili podobné teátra. Nikomu to nepomôže a občanom SR už vôbec nie,“ povedal.

Ak si to chcú politicky rozdať, nech sa páči

Podmienkou strany SaS ostáva odchod Igora Matoviča z postu ministra financií. Šéf obrany sa však odmieta dať vydierať nejakou personálnou nomináciou, aby mohla vláda schváliť pomoc pre ľudí. „Veď to je absolútny nezmysel, politický aj morálny. Rokovania prebiehajú, požiadavkám SaS vychádzame v ústrety. Snažíme sa nájsť také riešenie, aby to pre nich bolo schodné,“ uviedol Naď.

Čítajte viac Parlament je zablokovaný: V hre sú štyri scenáre, Kollár môže zamiešať kartami

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) priznala, že schvaľovanie štátneho rozpočtu ani jeho dodatku nie je ľahká vec a predchádzali tomu veľké rokovania. „Urobíme všetko pre to, aby zmena rozpočtu na tento rok prešla. Zároveň je to výzva poslancom Národnej rady. Nie je čas na politikárčenie a blokovanie, pretože najmä opoziční poslanci robia zle nie vláde, ale ľuďom.“ povedala. „Ak si to chcú politicky rozdať, nech sa páči, keď sa skončí zima, v apríli môžeme ísť do tvrdého politického súboja a môže začať predvolebná kampaň,“ povedala líderka strany Za ľudí.

Momentálne však ideme do ťažkej energetickej krízy, a preto sa aj od poslancov parlamentu očakáva zodpovednosť. Liberálom už mali poslať nový návrh. „Je to zodpovednosť poslancov, samozrejme, máme menšinovú vládu, ale snažíme sa robiť maximum,“ dodala. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) treba s blokovaním parlamentu rátať. „Sme menšinová vláda, a tá z princípu nemá väčšinovú podporu, preto si ju musí priebežne hľadať. Pre Slovensko je to nóvum, pre Európu nie,“ povedal v relácii rádia Expres. „Beriem to ako prvotné pôrodné bolesti. Ono sa to časom poddá a dlhodobo nebudú môcť robiť obštrukcie,“ uviedol s tým, že bojovať sa má na politickom ihrisku. „Ale keď to ubližuje ľuďom, tak asi to nie je správne,“ dodal. Verí, že v SaS sa to zlomí.

Poslancom chýba ochota a schopnosť hlasovať

Podľa Lenča parlament v utorok uznášaniaschopný bol. „No nebol ochotný (z pozície opozície) alebo schopný (z pozície koalície) hlasovať o vládnom návrhu zákona o dodatku štátneho rozpočtu na rok 2023,“ povedal pre Pravdu. Dôvodom nebola len obštrukcia zo strany opozície, ale aj neúčasť piatich poslancov Sme rodina, dvoch bývalých poslancov OĽaNO, ktorí obyčajne s vládou hlasujú (Mičovský a Čepček).

Poslanci opäť neotvorili schôdzu a zablokovali parlament

Na hlasovaní chýbali aj poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanec Ján Kerekréti, ktorý je v nemocnici. „Takže faktom je, že hoc si menšinová vláda vie nájsť väčšinu, sú situácie, kedy toho nie je schopná alebo ochotná – napríklad, že nechce či nevie vyhovieť požiadavke opozície. Celá táto situácia len podčiarkuje neprofesionalitu lídrov vládnej koalície, tak na úrovni exekutívy, ako aj na úrovni zákonodarnej moci,“ skonštatoval.

Vláda by mala podľa vyjadrení viacerých koaličných politikov predstaviť nový návrh zákona o dodatku k štátnemu rozpočtu, do ktorého by bol zapracovaný aj pozmeňovací návrh s podrobne rozpracovanými podmienkami, ako žiadala SaS i ostatné opozičné strany. V tom prípade by sa zrejme schôdza otvorila a menšinová vláda by pokračovala. Je teda v tejto situácii ešte možná dohoda? „Samozrejme. Tie dohody sa vytvárajú denne, no často na báze ad hoc situácií alebo pri presadzovaní partikulárnych záujmov časti koalície a opozície, čo, pochopiteľne, nebudí dojem stability a neposilňuje dôveryhodnosť parlamentu. Ak sa konečne rozhodne Igor Matovič, že bude robiť aspoň sčasti zodpovednú politiku a predmetný návrh do NR SR doručí, tak je možné, že parlament (a s ním koalícia) bude načas schopný fungovať,“ dodal.

Predčasné voľby? Nie som nervózny

Okrem možnej dohody, ktorá je aktuálne najpravdepodob­nejším vyústením zablokovaného parlamentu, sa skloňuje aj možnosť predčasných volieb. Návrh na zmenu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia z dielne poslanca hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka vetovalo OĽaNO a tak je aktuálne v parlamente už len podobný návrh Tomáša Tarabu. Naď nie je nervózny z toho, že sa opozícia začala mobilizovať a tlačiť na predčasné voľby. „Oni sú nervózni, lebo sa boja spravodlivosti, takže robia všetko preto, aby sa dostali opäť k moci aby mohli znova ovplyvňovať OČTK a súdy. Vedia, že im ide doslova a do písmena o každý mesiac,“ myslí si minister obrany s tým, že na túto hru netreba skočiť.

Naď si nemyslí, že v druhom čítaní, kde je na schválenie potrebných 90 poslancov, teda ústavná väčšina, návrh nezaradeného poslanca prejde. „Ja si dlhodobo myslím, že najhorším riešením by boli predčasné voľby. Verím tomu, že napriek tomu, že pán Fico a pán Pellegrini sa od strachu hádžu o zem, im nikto neskočí na lep. Za Tarabov návrh má v pláne hlasovať aj Boris Kollár so svojím hnutím. Podľa šéfa obrany je to ich rozhodnutie, no nemyslí si, že je to správne. „Rovnako si nemyslím, že do toho pôjde celý klub. Evidujem, že niektoré časti, ktoré sú v Tarabovom návrhu, nie sú pre nich akceptovateľné a že ich budú chcieť upraviť,“ ozrejmil minster.

On aj Remišová by s tým mali problém. „Nehlasujeme za návrhy opozičných strán. Myslím si, že sa k tomu Boris Kollár aj adekvátne postaví,“ dodal Naď. Podľa Remišovej by sa v koalícii mali dohodnúť na spoločnom postupe, pokiaľ plánujú hlasovať za niektorí z opozičných návrhov. „Mali sme diskusiu aj na koaličnej rade, kde sme hovorili, že je absurdné, aby koaličný partner hlasoval za opozičný návrh, na ktorom sa koalícia nedohodla,“ doplnila.