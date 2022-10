Premiér nevidí zo strany Sulíka, Valáška a Kollára ochotu spolupracovať

Premiér Eduard Heger (OĽANO) nevidí ochotu zo strany lídra SaS Richarda Sulíka a nezaradených poslancov Národnej rady Tomáša Valáška či Miroslava Kollára na uzatvorení dohody o koalično-opozičnej spolupráci. Osobne by Heger takúto dohodu uvítal. Podstatné je preňho, aby na konci dňa prešla v parlamente pomoc ľuďom.

„Veľmi radi by sme boli, ak by takáto dohoda bola, my sa jej vôbec nebránime. Skôr momentálne nevidím ochotu na strane Richarda Sulíka, Tomáša Valáška a Miroslava Kollára, ktorí sú pre mňa partneri,“ povedal Heger s tým, že ich slobodnú vôľu rešpektuje.

Ak by sa aj nepodarilo dohodu dosiahnuť, vždy sa podľa premiéra môžu dohodnúť aj na podpore konkrétnych zákonov a pomoci ľuďom. Skonštatoval, že vo finálnom výsledku je pre ľudí podstatné to, či pomoc dostanú.

Čítajte viac Parlament je zablokovaný: V hre sú štyri scenáre, Kollár môže zamiešať kartami

V súvislosti so zablokovaním parlamentu pri hlasovaní o rozpočte poznamenal, že obštrukcie rokovací poriadok umožňuje. Dodal, že Národná rada SR funguje, len sa občas schôdza neotvorí alebo sa niektorý zákon neschváli. „Pripisujem to jednak tomu, že sú vybičované emócie,“ uviedol. Vyzval preto opätovne k odhodeniu politických tričiek a na pomoc ľuďom v čase krízy.