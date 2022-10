Kto bol vrah z centra Bratislavy? Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne, napísal po streľbe

Podľa medializovaných informácií bol strelcom iba 19-ročný mladík. Juraj Krajčík iba niekoľko hodín pred útokom zverejnil na sociálnej sieti Twitter manifest proti Židom a LGBTI ľuďom. Objavilo sa aj viacero príspevkov, ktoré naznačovali, že sa na útok pripravuje.

„Zoznam nepriateľov mladého Krajčíka je neuveriteľne dlhý a ľudia z homosexuálnej komunity mali večer jednoducho len tú nekonečnú smolu, že boli zo všetkých dostupných najľahšie zraniteľným terčom. Ak by mu priali okolnosti, začal by – podľa vlastných plánov – zabíjaním v budove, v ktorej sa stretávajú niektorí ortodoxní Židia a až odtiaľ sa hodlal presunúť k Teplárni,“ napísal na sociálnej sieti Facebook publicista a bezpečnostný expert Radovan Bránik.

Strelcov 65-stranový manifest s názvom Volanie do zbrane sa začína slovami, že za všetko môžu Židia.

“Každý vie, v čom je problém, ale nikto nie je ochotný urobiť nič, aby to zastavil. Všetci vieme, kto sú hlavní zodpovední „ľudia“, ktorých hlavy a nosy musia byť odseknuté, kto môže za celý tento chaos. Kto môže za nekontrolovaný nárast nebielej imigrácie do Európy a USA. Koho viniť za vzostup degenerácie, homosexuality, transgenderizmu, deviácie všetkých foriem. Koho viniť z masového vymývania mozgov verejnosti prostredníctvom médií, novín a teraz aj sociálnych sietí. Koho viniť za to, že nás finančne zotročuje. A v poslednej dobe, koho viniť za presadzovanie určitej formy úplnej sociálnej kontroly… Každý, kto má oči vie, kto je zodpovedný. Stále sa však nič nemení – zatiaľ. Zmýšľanie našich ľudí – a našimi ľuďmi myslím tých, ktorí už vedia, čo sa deje a čo sa musí zmeniť, aké ciele treba splniť – je ešte stále príliš otrávené propagandou nášho nepriateľa.”

Podľa Bránika sa týždne „dozadu systematicky zaoberal výberom vhodných cieľov pre sériu útokov na všetko židovské; homosexualita bola podľa neho ich vynálezom, dokonca našiel kus nepriateľa aj v dnešnom Rusku – presnejšie v tej jeho časti, ktorú vraj riadia a ovládajú židia.“

Bránik pripomenul, že útok nebol osobný, vrah obete nepoznal, poznal len podnik. „Poznal počas opakovaných nenápadných obhliadok jeho slabiny, zraniteľnosti a aj správny čas pre úder,“ uviedol bezpečnostný expert.

Polícia pracuje aj s verziou, že vraždu spáchal otcovou zbraňou. Ten v minulosti kandidoval za Harabinovu stranu Vlasť. Bránik upozornil, že mladý vrah pochádza z prostredia, kde bol silne prítomný nenávistný naratív.

Páchateľ sa k útoku sám prihlásil na sociálnej sieti Twitter pod prezývkou NTMA0315. Twitter účet skoro ráno zablokoval, no útočník bol aktívny na platforme 4chan.org.

O 19.39 zverejnil príspevok s hashtagmi #hatecrime #gaybar #bratislava (#zločin z nenávisti #gejbar). „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ napísal o minútu neskôr.

Útočníkovi sa podarilo z miesta činu ujsť. Polícia ho podľa našich informácií mala nájsť v Jaskovom rade. „2–1, nie je to môj problém. Mohol som ísť vyššie, ale nevadí. Chcel som zabiť aj premiéra, ale nemal som to šťastie, že by prišlo jeho auto,“ komentoval v noci na 4chane.

Následne plnil výzvy komentujúcich, ktorí ho vyzývali, aby si dal topánku na hlavu alebo na papier napísal dátum a vetu. Tento spôsob sa často používa na overenie totožnosti prispievateľa, teda či sa nejedná o „trolla“.

Približne päť hodín pred streľbou bol zverejnený 65-stranový dokument ktorý je plný rasistických a nenávistných odkazov. Autor ho nazýva manifestom proti Židom a LGBTI ľuďom a vyzýva na násilie voči týmto komunitám.

Vrah mal na obete pred podnikom čakať. Následne mal podľa informácií HNonline strieľať so zbraňou vybavenou laserovým zameriavačom. Údajne mal vystreliť najskôr osem výstrelov. Následne si zbraň dobil a v streľbe pokračoval niekoľkými ďalšími ranami. Zranil pritom aj čašníčku, ktorú postrelil do nohy. Dôvody činu sú zatiaľ neznáme, no z manifestu vyplýva, že konal z nenávisti.