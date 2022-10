Streľba na Zámockej: Politici reagujú, budeme známi ako krajina, kde nenávisť obrátila zbraň proti LGBTI

Prezidentka Čaputová vyjadrila sústrasť blízkym obet, no myslí aj na tých, ktorí sa po nej už necítia bezpečne. „Tri roky hovorím, že aj slová sú zbraň. Že my politici sme zodpovední za každé jedno slovo, ktoré vyslovíme. Napriek tomu tu mnohí bezohľadne zapĺňajú priestor nenávisťou. Hnevá ma, že ani niektorí prokurátori a sudcovia verbálnym trestným činom neprikladajú dôležitosť a nepovažujú ich za nebezpečné,“ napísala na sociálnej sieti.

VIDEO Streľba na Zámockej

Čítajte viac Streľba v centre Bratislavy si vyžiadala dve obete, páchateľ je mŕtvy

Tri roky upozorňujem, že sa to nemusí skončiť iba pri slovách

„Tri roky hovorím a upozorňujem, že sa to nemusí skončiť iba pri slovách,“ pripomína prezidentka. „Podľa doterajších informácií streľba v bratislavskej kaviarni, kde sa schádzali najmä ľudia z komunity LGBTI, bola trestným činom z nenávisti k menšine. Z nenávisti už dlhodobo živenej hlúpymi a nezodpovednými výrokmi politikov. Táto nenávisť stála nevinné ľudské životy. Prestaňte s tým, kým nebude stáť ďalšie,“ povedala a vyzvala justičné orgány, aby začali konať. „Nenávisť a zlo musíme spoločne prekonať,“ dodala.

Útok pobúril aj premiéra Hegera. „Ak hovorím, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, tak to myslím vážne. Je neprípustné, aby sa ktokoľvek kvôli svojmu spôsobu života mal báť o svoj život,“ uviedol premiér, útok odsúdil a dodal, že žiadna forma extrémizmu nie je príspustná.

Útok odsúdil aj predseda parlamentu Boris Kollár. „Odsudzujem včerajšiu dvojnásobnú vraždu mladých ľudí. Je neprijateľné, aby sa takto nenávistne správala spoločnosť či jedinci voči komukoľvek. Pozostalým a trúchliacim rodinám vyslovujem úprimnú sústrasť,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa bývalej koaličnej strany SaS sa Slovensko včera večer stalo svedkom toho, ako sa nenávisť z internetu môže preliať do reality. Liberáli sú z vraždy dvoch mladých ľudí otrasení. „Útok na známy podnik, kde sa stretávala LGBTI komunita, nezničil len dva životy, ale oveľa viac. O Slovensku sa ešte dlho bude písať ako o krajine, kde nenávisť obrátila zbraň proti LGBTI komunite,“ uviedli liberáli.

Podľa OĽaNO ľudská odlišnosť či už sexuálna, rasová, názorová, alebo akákoľvek iná, nemôže byť dôvodom nenávisti. „A už vôbec nie nenávisti vraždiacej. Tak, ako štát nemôže agresívne útočiť na iný štát, nemôže jednotlivec vraždiť iných ľudí len preto, že sú iní ako on. Ak sa potvrdia správy o tom, že išlo o útok z nenávisti voči menšinám, je to šokujúce a desivé. Je čas zahodiť všetky spory a začať budovať tolerantné Slovensko, kde svoj život môže dobre prežiť úplne každý,“ napísalo hnutie.

Zavraždení len preto, lebo žili inak

„Sme z tohto chladnokrvne plánovaného činu šokovaní a bez slov. Mladí ľudia boli zavraždení len pre to, že žili inak, ako si niekto predstavoval. Je to neakceptovateľné a ostro to odsudzujeme. Nenávisť sa začala rôznymi vyhláseniami proti LGBTI komunite a skončila sa pri hrôzostrašnom čine,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.

Strana SaS zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým blízkym obetí tohto hrozného činu, ako aj celej LGBTI komunite. „Celá spoločnosť musí vyslať jasný signál, že jej menšiny nebudú prenasledované a osočované, že nebudeme zatvárať oči pred nenávistnými prejavmi a že spravíme všetko pre to, aby sa podobná tragédia nikdy viac nezopakovala. Slovensko má väčší problém, ako by sa mohlo zdať a je len na nás, či a ako to zmeníme,“ doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.

„Som veľmi zvedavý ako sa k tomu, čo sa stalo na Zámockej postavia práve títo misionári tradičných hodnôt, konkrétne tí čo nám sugerujú, že si takýmito západnými zvrátenosťami ako LGBTI nedáme rozvrátiť naše Slovensko. Iste mnohí to verbálne odsúdia, ale bolo by lepšie keby vo svojej rétorike pribrzdili,“ napísal exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Mikulec odsúdil brutálny čin

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) odsúdil konanie páchateľa. Verí, že motívy a pozadie činu budú vyšetrené. Rodine a pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť. „Odsudzujem tento brutálny čin, o to viac, že sa stal na mieste, kde sa stretávala a hľadala bezpečie LGBTI menšina. Prejavy extrémizmu a nenávisti voči tejto a akejkoľvek inej menšine sú neakceptovateľné a v našej spoločnosti nemajú miesto,“ uviedol na sociálnej sieti. Ako dodal, vďaka enormnému úsiliu polície ďalší útok strelca už nehrozí.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.