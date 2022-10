Bola to úkladná poprava, tvrdí majiteľ Teplárne Samotný

„Je to niečo, čo nemá obdobu v dejinách slovenskej LGBTI komunity. Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám mladých mužov, ktorí sa volali Matúš a Juraj a Radke, ktorá bola prevezená do nemocnice, by sme chceli zaležať skoré uzdravenie," uviedla Jablonická-Zezulová. Na tlačovej konferencii bol prítomný i majiteľ kaviarne Tepláreň Roman Samotný. „Cítim obrovský smútok a bolesť. To, čo sa v stredu stalo, bola úkladná poprava," povedal Samotný.

Ako ďalej uvádza majiteľ podniku, páchateľ vyčkával a následne z blízka zastrelil dvoch ľudí a tretiu postrelil. „Pre nás bola Tepláreň domovom. Stretávali sme sa tu, cítili sme sa tu bezpečne. Z našich zákazníkov sa stali kamaráti, boli sme tam ako rodina," tvrdí Samotný. Taktiež dodal, že obe obete boli ich blízki priatelia. „Vydesilo ma to. Nebolo to z afektu, bol to dlhodobo plánovaný čin. Dvaja ľudia len sedeli na lavičke a pili limonádu. Páchateľ ich zabil len preto, kým sa narodili," doplnil. Samotný zdôraznil, že to je vedomý útok na LGBTI komunitu. „Chcel by som poprosiť, aby si každý z vás uvedomil, že sa to mohlo stať každému z nás. Dlhodobo varujeme pred tým, kam smeruje toto rozdúchavanie nenávisti a čo sa stane. My sme sa dlhodobo báli, že tento čin nastane," povedal Samotný.

Taktiež uviedol, že každý týždeň im na sociálnej sieti ľudia posielajú emotikony, ktoré znázorňujú vracanie a každý týždeň niekto napľuje na dvere podniku. Roman Samotný tvrdí, že na celom Slovensku sa takéto situácie dejú už niekoľko rokov. „Súčasťou toho sú aj politici, bývalí premiéri, súčasní ministri, predsedovia parlamentu, poslanci a poslankyne, ktorí dlhodobo vedome a zámerne štvú proti nám. Snažia sa nás vymazať symbolicky," tvrdí majiteľ Teplárne. Samotný sa vyjadril i k novelizácii zákona o štátnych symboloch, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba a poslanec z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) György Gyimesi. Novelizácia sa týkala zákazu vyvesovať dúhové vlajky na budovách štátnych orgánov. „44 poslancov hlasovalo za, 26 poslancov bolo proti a ostatní mlčali. Tento týždeň má byť ďalší návrh zákona, ktorý má zakázať rozprávať o LGBTI témach na školách. Nás chcú zámerne vymazať." Dodal však, že aj samotný páchateľ je obeťou všetkej nenávisti, ktorá tu koluje. „Aj jeho myseľ bola otrávená tým jedom všetkých konšpirácií, zlosti a klamstiev," povedal. Samotný tvrdí, že krv na rukách majú všetci, ktorí proti nim zámerne štvú, ale aj tí, ktorí mlčia. Taktiež sa zdôveril, že veľakrát sa s homofóbiou stretávajú aj v inštitúciách, ktoré by mali ľudí chrániť.

Roman Samotný ďalej uviedol, že možno Tepláreň už neotvorí. „Nechcem predbiehať, ale z úcty k zavraždeným je nemysliteľné, aby sme sa tam ďalej zabávali. Myslím si, že s tým nebudem ďalej pokračovať. Neviem si predstaviť, že by sme v tom pokračovali. Vtedy som tam tiež mal byť, mal som sa stretnúť s kamošmi," uviedol. Majiteľ Teplárne sa zdôveril, že celej komunite zobrali pocit bezpečia. „Chcem všetkých poprosiť, aby úprimne začali rozmýšľať o tom, čo sa na Slovensku deje. A kam celá táto nenávisť smeruje," uviedol. Zároveň vyzdvihol políciu, ktorá sa podľa slov Samotného zachovala veľmi profesionálne a taktiež vyzdvihol i prístup bezpečnostných zložiek. „Médiá, je to aj na vás, čo z tejto udalosti zostane a či smrť dvoch mladých ľudí bola zbytočná. Chcel by som vyzvať politikov, aby začali vážiť slová, lebo dôsledkom všetkých tých slov je smrť ľudí," dodal.

Výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko doplnil, že je na celej spoločnosti, či sa obráti a zastaví sa smerovanie nenávisti voči LGBTI komunite na Slovensku.

Pred bratislavským podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa v stredu 12. októbra krátko po 19:00 strieľalo. Polícia potvrdila, že po streľbe utrpeli dve osoby zranenia, ktorým na mieste podľahli, tretia osoba utrpela zranenia, s ktorými ju previezli na ošetrenie do nemocnice. Páchateľom je podľa predbežných informácií tínedžer Juraj K. z Bratislavy. Motívom činu má byť jeho nenávisť k homosexuálom, keďže v podniku sa stretáva LGBT komunita. K činu sa priznal na sociálnej sieti. Napísal aj to, že pôvodne chcel zavraždiť predsedu vlády. Neskôr ho polícia našla mŕtveho.