Klinický psychológ: Politici majú na šírení nenávistných názorov veľký podiel

Zatiaľ to vyzerá tak, že motiváciou len 19-ročného mladíka k násilnému trestnému činu bola nenávisť. Podľa Cupáka môže práve informácia o tom, že bol v detstve šikanovaný, hrať významnú úlohu. "Agresiu, ktorú musel znášať, sa zrejme rozhodol v istý okamih uplatniť, vrátiť to zlo, ktoré ho stretlo, a poslať ho ďalej. Našiel si cieľ v ľuďoch, ktorí nepatria k bežnej populácii a sú niečím odlišní,“ povedal v rozhovore pre Pravdu.

Sú politické strany či zoskupenia, ktoré šíria agresivitu

Podľa Cupáka je pravdepodobné, že takýto v detstve frustrovaný človek si nájde cieľ, na ktorom si realizuje svoje nepríjemné pocity. „Tu je zjavné, že cieľom boli ľudia, ktorí boli niečím iní,“ skonštatoval. V prípade Juraja K. sa nedá s istotou povedať, v akej forme a či vôbec k šikanovaniu došlo. Čo presne mohlo viesť k otrasnému činu, to sa nedá presne povedať. „Je to súbor viacerých faktorov, aj keď hovoríte o tom, že mal svoju filozofiu. Asi je to ten duševný úraz, situácia okolo nás, na internete, v politike, je ťažké zhodnotiť, čo je rozhodujúce.“

V dnešnej dobe však podľa psychológa nie je možné podchytiť situáciu tak, aby sa jedinec mohol primeraným spôsobom so svojím duševným úrazom zmieriť. „Je možné robiť osvetu, no obávam sa, že nie je v ľudských silách postrehnúť nebezpečnosť vývoja,“ povedal.

To isté platí aj v prípade internetu či sociálnych sietí, na ktorých bol strelec aktívny pred besnením, ale aj po tom, čo svojím besnením pripravil o život dvoch mladých mužov. „Z desiatky rokov trvajúcej praxe viem, že často ťaháme za kratší koniec,“ zhodnotil Cupák. Významný podiel na šírení nenávistných názorov či vyjadrení majú aj politici. Najmä páry rovnakého pohlavia sú častým terčom výrokov, ktoré nepatria do úst politických predstaviteľov bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť.

Na to, že ostré slová môžu vyústiť aj do násilných trestných činov, upozornila aj prezidentka Čaputová. „Majú na to významný vplyv. Vieme, že existujú politické strany aj zoskupenia, ktoré ako bežnú súčasť svojej praxe rozvíjajú a šíria agresivitu. S ohľadom na to, že majú neobmedzené priestory na pôsobenie v porovnaní s bežnými ľuďmi, tak to zneužívajú,“ uviedol Cupák.

Čím inteligentnejší, tým nebezpečnejší

Jasnejšie odsúdenie výrokov či prísnejšie tresty ako výstraha však nie sú podľa Cupáka na Slovensku tak úplne možné. „Myslím si, že politici väčšinou disponujú prostriedkami, ktoré ich robia nepostihnuteľnými,“ ozrejmil. Nemala by teda vláda dať jasnejší signál? Takéto výroky totiž nepochádzajú len z radov strán, ktoré sa hlásia k názorom krajnej pravice. „Aká vláda môže dať jasnejší signál, keď vidíme, že vedúci predstavitelia sa hrajú ako malé deti a sú beztrestní. Je nutné o tom hovoriť, ale politici majú imunitu, takže je to ilúzia. Mali by byť príkladom pre bežný ľud, ono to je však opačne. Obyčajní poľnohospodári alebo robotníci sú oveľa mravnejší,“ povedal.

Mnohých ľudí streľba vyplašila a aj v spojitosti s minulotýždňovou tragédiou na Zochovej uviedli, že sa necítia bezpečne. Je Bratislava bezpečná? „Myslím si, že pre bežnú populáciu je to vcelku bezvýznamné, ale u labilnejších a citlivejších ľudí a u ľudí so sklonom k úzkosti môže táto situácia podnecovať úzkostné prežívanie a vznik obáv aj o vlastnú bezpečnosť, aj keď tam fakticky neexistuje bezprostredné pôsobenie,“ zhodnotil Cupák.

Na jednej sa hovorí o strelcovi, že bol inteligentný, ale na druhej strane spáchal takýto násilný trestný čin. Podľa Cupáka intelekt vôbec netvorí zábranu emočne podmieneným činom. "Jedna z emócií je nenávisť, túžba uškodiť druhému. Čím vyšší intelekt, tak ak sa človek rozhodne, tak tým je nebezpečnejší. Je nutné vidieť inteligenciu rozumovú a inteligenciu citovú. Vysoko inteligentný človek môže byť oveľa nebezpečnejší ako nedostatočne rozvinutý ,hlupáčik’, ale s vyvinutým citom pre druhých,“ dodal.