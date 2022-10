Zlyhala polícia? Takéto monitorovanie už zvládne akákoľvek marketingová spoločnosť, upozorňuje Šándor

Približne päť hodín pred streľbou útočník zverejnil 65-stranový dokument s názvom Volanie do zbrane, ktorý sa začína slovami „za všetko môžu Židia“. Tento jeho manifest je plný anisemitistických, rasistických, homofóbnych a celkovo nenávistných odkazov autor v ňom aj priamo vyzýva na ďalšie násilie proti týmto komunitám.

Premiér Eduard Heger potvrdil informáciu, že strelec sa dokonca fotil aj pred jeho domom v Dúbravke. O svoj život sa však podľa svojich slov neobáva. Informoval, že už kontaktoval riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) a požiadal o odpovede, prečo nebolo konanie útočníka zachytené včas.

"Ešte nemám tieto odpovede. Bude to predmetom diskusie. Musíme urobiť inventúru vo všetkých našich bezpečnostných zložkách a zmonitorovať, čo sa stalo a prečo to nebolo zachytené. Musíme vyhodnotiť, či máme dostatočné kapacity a ak nie, musíme ich posilniť,“ zdôraznil Heger.

Ondrej Macko, odborník na IT, hovorí, že monitorovanie takýchto internetových fór nie je vo svete žiadnou novinkou. „Zatiaľ to podľa mňa nikto na Slovensku nerobí. Ukazuje sa, že je to škoda, lebo by mali, pretože tá hrozba bola z tých internetových príspevkov rozpoznateľná. V západnej Európe už dlhšie existujú technológie a nástroje na rozpoznávanie slov a z takéhoto monitoringu by vypadlo zjavné riziko. Nehovorím, že by sa tomuto skutku dalo zabrániť, ale určite by sa dalo rozpoznať, že sa k niečomu takému schyľuje,“ upozornil.

Bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor hovorí, že polícia a SIS si musia vyhodnotiť, či urobili všetko preto, aby tomuto útoku zabránili. „Určite by nemalo bezpečnostným zložkám uniknúť to, že sa niekto vyhráža premiérovi alebo pripravuje na neho útok. Aj keby to bol len debil, treba to brať vážne. Je na polícii aj na SIS, aby si vyhodnotili, či išlo o fatálne zlyhania, alebo to má aj objektívne príčiny, napríklad nedostatok kapacít či neochotu vlády dať im k dispozícii potrebné monitorovacie nástroje," zdôraznil.

"Určite by mali sociálne siete sledovať. Ak dnes dokáže odchytiť vaše esemesky a o hodinu vám už podľa ich obsahu ponúka tovar pomaly akákoľvek marketingová spoločnosť, tak je divné, že toto nie je schopná polícia či SIS. V dnešnej dobe hrubnutia spoločnosti a vzrastajúceho násilia je zrejmé, že polícia aj SIS by mali na to pamätať. Je to otázka priorít,“ dodal Šándor.

O zlyhaní polície a tajných služieb minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) hovoriť nechcel. O záveroch vyšetrovania bude podľa neho informovať policajný prezident Štefan Hamran a ďalší zástupcovia polície na tlačovej konferencii.

Mikulec v tejto súvislosti vyjadril príslušníkom polície uznanie. „Veľmi rýchlo a promptne reagovali. Boli nasadené sily a prostriedky, aby bol páchateľ čím skôr lokalizovaný. Prebieha vyšetrovanie, mnohé veci sa len zisťujú, preto nepôjdem do detailov,“ povedal Mikulec.

Policajného prezídia sme opýtali, či monitorovali internetové fóra, na ktorých páchateľ avizoval svoj zločin, či o jeho príprave mali vedomosť, alebo či využili sociálne siete aspoň na lokalizáciu páchateľa už po skutku. Na tieto naše otázky však z prezídia neodpovedali.

Bývalý riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník upozornil, že vyšetrovanie bude musieť zahŕňať viacero variantov. "Všetky varianty sú možné! Treba postupne odkrývať všetky skutočnosti okolo páchateľa, jeho kontakty, telefónne hovory, príspevky na sociálnych sieťach, kde bol vycestovaný v poslednom období, účel cesty či pohyby na účtoch v banke a pod. Obraz sa vygeneruje. Buď bol metodický riadený, alebo bol osamelý vlk,“ dal do pozornosti Zábojník.