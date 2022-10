Aktuálne informácie k streľbe na Zámockej

K prípadu streľby na Zámockej poskytnú aktuálne informácie prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Čítajte viac Vašečka: V takejto atmosfére sa nemôžeme čudovať, že LGBTI komunita opúšťa Slovensko

13:34 Obe zbrane patrili otcovi 19-ročného Juraja. „Sú informácie, že spolu s otcom chodili na strelnicu viackrát,“ uviedol Lipšic. Z dvoch zbraní sa vraždilo krátkou strelnou zbraňou kalibru 45 s laserovým zameriavaním. „Strelná zbraň, ktorou boli usmrtení poškodení, bola zaistená v mieste bydliska,“ povedal Daňko. Lipšic priblížil, že to, či bude niektorému z rodičov vznesené obvinenie je aktuálne v štádiu vyšetrovania.

13:28 Strelec sa s obeťami podľa doterajších zistení nepoznal. Bolo začaté trestné vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z obzvlášť závažného trestného činu z nenávisti voči skupine alebo jedincoovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu. „Nie je vylúčené, že dôjde k prekvalifikovaniu trestného skutku na trestný čin terorizmu. Bližšie informácie je možné poskytnúť až po vykonaní znaleckého posudku.

13:25 Obe zbrane, ktoré Juraj K. použil, patrili jeho otcovi.

13:23 Aktuálne sa zisťuje aj to, akej zodpovednosti budú čeliť rodičia strelca. „Tie informácie máme, áno,“ odpovedal Lipšic na otázku, či riešia aj to, že v čase, keď sa Juraj K. vrátil domov, rodičia o jeho skutku vedeli a neoznámili to polícii. Jeho otcom je politik, ktorý kandidoval za stranu Vlasť.

13:20 Daňko potvrdil, že strelcom bol 19-ročný Juraj K. Totožnosť strelca sa podarila zistiť o 22:30, medzitým si zbraň vymenil doma.. „Z toho dôvodu sme ho doma už nezastihli,“ povedal Daňko. „Keď sa vedela identita páchateľa, použité boli všetky technické prostriedky, aby sme ho našli. Je to komplikovanejšie, tie prostriedky nevyzerajú ako z filmu,“ povedal Lipšic.

13:15 Na miesto dorazili všetky záchranné zložky. „Následne bolo zistené, že pre barom boli usmrtení 26-ročný Juraj V. a 23-ročný Matúš H.,,“ povedal Daňko. Jaroslava T. bola so strelnými poraneniami nohy.

13:14 Na úvod vyjadril špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v mene OČTK úprimná sústrasť pozostalým. „Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie a nádej, že zranená mladá žena bude mať liečenie rýchlo ukončené,“ povedal v úvode. ÚŠP a NAKA aktuálne pre veľký záujem o prípad poskytuje čiastkové informácie. Oznámenie o možnej streľbe bolo prijaté o 19:12, prví policajti prišli zrhuba o štyri minúty.

Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Polícia zisťuje motív. Verejnosť ubezpečila, že zachová nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia, šikany či nenávisti. Slovenská informačná služba informovala, že prijala opatrenia vedúce k identifikácii páchateľa. Premiér Eduard Heger (OĽANO) kontaktoval šéfa SIS Michala Aláča. Chce s ním hovoriť aj o tom, či tajná služba monitorovala prejavy útočníka na sociálnej sieti a ako postupovala.

Streľba v centre Bratislavy

K streľbe na Zámockej ulici došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja mladí muži. Zranená bola aj jedna žena, ktorú previezli nemocnice. Páchateľ Juraj K. z miesta činu ušiel. Polícia po ňom intenzívne pátrala, využila pri tom aj psovodov, čln či vrtuľník. Vo štvrtok ráno ho našli mŕtveho.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by strelec obete poznal. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto potvrdila, že páchateľ bol jej žiak. Podľa školy neprejavoval na vyučovaní radikálne či nenávistné názory. Pôsobil ako tichý, ústretový a nekonfliktný typ.

Streľba bola vedomý útok na LGBTI+ komunitu a bezpečnosť Slovenska, uviedol Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň, pred ktorým k tragédii došlo. Obete sedeli spolu so ženou, ktorá bola zranená, pred podnikom. Páchateľ vyčkával asi 40 minút v ich blízkosti.

Tragédia, ktorá nemá obdoby

Tragická streľba bola útokom na základné práva, ktoré sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné, pripomenula Kancelária verejného ochrancu práv. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyjadrila podporu LGBTI+ komunite i židovskej komunite, proti ktorým páchateľ spísal rasistický manifest.

Iniciatíva Inakosť vyhlásila, že udalosť nemá obdobu v dejinách slovenskej LGBTI+ komunity a hlboko ňou otriasla. Zdôraznila, že útočník si obete cielene vyhľadal pre ich sexuálnu orientáciu a chladnokrvne ich zavraždil. Mesto Bratislava po útoku reagovalo, že musí byť mestom tolerancie, vzájomného prijatia a rešpektu. K takémuto odkazu sa prihlásil aj Bratislavský samosprávny kraj.