Desivé detaily strelcovho besnenia: Bol to hate crime, otec brával Juraja na strelnicu

„Tento čin bol hate crime bez akýchkoľvek pochybností,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Juraj zabil dvoch ľudí. Niektoré detaily z noci sú naozaj desivé. O jeho skutku mali vedieť aj jeho rodičia, no polícii to neoznámili.

Lipšic sa zároveň obáva, že labilnejšie osoby, ktoré tieto verejne činné osoby počúvajú, sa môžu inšpirovať a povedie to k ďalšej tragédii. Nie je vylúčené, že pôjde o trestný čin terorizmu

Priebeh osudnej noci, ktorá pripravila o život dvoch ľudí

Je krátko po šiestej večer. Strelec Juraj K. už číha v rohu pred barom a čaká na nič netušiacich hostí. „Pravdepodobne tam bol polhodinu a čakal,“ povedal Lipšic. V tom vyšli pred bar 23-ročný Matúš a 26-ročný Juraj. Vyšli sa von prevetrať s limonádou, sprevádzala ich Radka. V tom strelec vybehol spoza rohu a chladnokrvne začal strieľať. Po niekoľkých výstreloch si šiel prebiť zbraň a znova sa na miesto vrátil. Po jeho besnení ostali všetci traja ležať na zemi s viacerými strelnými poraneniami.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák SR polícia streľba Zámocká ulica obete BAX Na snímke policajti po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave 12. októbra 2022. Streľba v centre Bratislavy si vyžiadala dvoch mŕtvych.

19:12. V tomto čase bolo prijaté oznámenie na tiesňovú linku 112 o streľbe na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň. Na miesto sa dostavili všetky záchranné zložky aj polícia a vyslaný bol aj výjazd krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Prví policajti dorazili na miesto činu štyri minúty po oznámení. Dvom z troch postrelených sa už nedalo pomôcť. „Na mieste činu bolo zistené, že pred uvedeným podnikom došlo k usmrteniu dvoch osôb mužského pohlava – Juraja V. z Prievidze, 26 rokov, a Matúša H. z okolia Dunajskej Stredy, 23 rokov. Jedna osoba ženského pohlavia Radoslava T. vo veku 28 rokov utrpela strelné zranenia nohy a bola prevezená do nemocnice,“ uviedol riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko.

VIDEO Branko Kišš o ďalších detailoch

19:32. Na miesto činu boli vyslaní príslušníci NAKA. Po prvotnej obhliadke a analýze dôkazov bolo zistené v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy. Prípad preto prevzal vyšetrovateľ NAKA.

Krátko pred ôsmou večer. Juraj prišiel domov priamo z miesta činu a stretol sa s rodičmi. Vymenil si zbrane a odišiel preč. Od momentu, kedy zastrelil Matúša a Juraja a postrelil Radku, až kým neobrátil zbraň proti sebe, prispieval na sociálne siete. „Necítim žiadnu ľútosť, nie je to smiešne?“ napísal Juraj po ohavnom čine.

zväčšiť Foto: Twitter Juraja K. Vrah Juraj K. Juraj K. pred barom Tepláreň na Zámockej ulici

22:30. Zhruba tri a pol hodiny od oznámenia skutku sa policajtom v spolupráci so Slovenskou informačnou službou (SIS) podarila zistiť totožnosť páchateľa. „Toto bol kľúčový moment,“ uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podozrivým bol 19-ročný Juraj K. z Bratislavy. Strelec mal krátku strelnú zbraň kalibru 45 mm s laserovým zamieravaním. „Táto zbraň bola v priebehu vyšetrovania zaistená v mieste bydliska podozrivého,“ povedal Daňko s tým, že išlo o vražednú zbraň. Neskôr boli vykonané aj bezpečnostné opatrenia kvôli potenciálnym cieľom, ktorými sa mohli stať ďalší členovia LGBTI+ a židovskej komunity a zabezpečili sa aj niektoré ďalšie objekty.

Policajti nasadili pri pátraní po vrahovi zásahovú skupinu NAKA aj špeciálne Lynx komando. Rozsiahla pátracia akcia prebehla počas celej noci v miestach, kde by sa mohol nachádzať. Vykonávali sa previerky a okruh, kde sa mohol nachádzať, sa zužoval.

Krátko pred polnocou. „Čaute, vidíme sa na druhej strane,“ napísal Juraj a potom sa zrejme zastrelil.

Ráno. Konkrétne miesto bolo potvrdené v ranných hodinách. „Podozrivý bol vypátraný mŕtvy v mieste, kde sa vykonávala pátracia akcia na základe presného určenia miesta, ktoré na linke 158 oznámil občan,“ povedal Daňko. „Predpokladá sa samovražda,“ dodal. Juraj sa strelil do hlavy.

Rodičia o jeho čine vedeli, políciu nezavolali

Obe zbrane, ktoré použil, patrili jeho otcovi. Ten ich mal v legálnej držbe. Zarážajúce je, že rodičia o streľbe vedeli. Juraj mal prísť po streľbe na určitý čas domov, kde sa s nimi stretol. „Mali vedomosť o streľbe po tom, ako páchateľ prišiel po skutku domov. Žiaľ, túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili Policajnému zboru. Dokonca v situácii, keď im muselo byť zrejmé, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda," povedal Lipšic. „Je mimoriadne závažné, že informácie neposkytli polícii.“

VIDEO Podľa Lipšica je nemožné, aby sa sledovali milióny účtov na Twitteri

Keďže sa totožnosť strelca podarilo zistiť okolo pol jedenástej večer, strelca už doma nezastihli. „Z toho dôvodu sme ho doma už nezastihli,“ povedal Daňko. Práve v tom čase sa stretol s rodičmi a vymenil si zbraň. „Keď sa vedela identita páchateľa, použité boli všetky technické prostriedky, aby sme ho našli. Je to komplikovanejšie, tie prostriedky nevyzerajú ako z filmu,“ povedal Lipšic. Zatiaľ nie je jasné, či bude páchateľov otec obvinení, no prebieha vyšetrovanie.

Predpokladá sa, že Juraj K. sa v streľbe cvičil a že na strelnicu chodil so svojím otcom. Zbrane boli pravdepodobne v trezore v byte, kde rodina Juraja K. žije; vrah zrejme poznal kód od trezora. Podľa Lipšica v týchto chvíľach skúmajú zodpovednosť, ktorú mal vrahov otec, za to, že sa Juraj K. k zbraniam dostal.

Nie je vylúčené, že pôjde o trestný čin terorizmu

V danej veci začal vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. „Analýzou vykonaných dôkazov vyšetrovateľ NAKA v najbližšej dobe zmení právnu kvalifikáciu vyšetrovaného skutku na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu,“ povedal Daňko.

„Nie je vylúčené, že vzhľadom na doposiaľ získané dôkazy, ktoré sú predmetom analýzy, dôjde k prekvalifikovaniu skutku na trestný čin terorizmu,“ uviedol riaditeľ NAKA. Strelec sa s obeťami nepoznal.

Nie je možné sledovať každý účet na Twitteri

Prvý viceprezident Policajného zboru SR Branko Kišš poukázal na to, že polícia nemala pred tragickou streľbou žiadne informácie o tom, že by páchateľ inklinoval k násilnému extrémizmu. Jeho účet na Twitter mal byť podľa Kišša až do spáchania skutku neverejný. Nechcel sa zatiaľ vyjadrovať k tomu, či mal mať komplicov. Posudzuje sa však možná trestná zodpovednosť iných osôb.

VIDEO Ďalšie detaily k skutku

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica je predstava o možnostiach monitorovať komunikáciu zradikalizovaných osôb na uzavretých fórach iluzórna. „Na Twitteri je 500 miliónov účtov. Do budúcna sa budeme musieť spoliehať na informácie rodiny, priateľov, informácie zo školy. Domnievať sa, že dokážeme zmonitorovať 500 miliónov účtov je ilúziou,“ podotkol. Kišš dodal, že je problém vyhodnotiť, čo je riziková aktivita. „Problémové sú veci, kde je niečo komunikované v náznakoch a ktoré neviete trestnoprávne uchopiť,“ povedal.

Polícia spolupracuje aj s FBI, Europolom a s ďalšími okolitými krajinami v rámci EÚ. Okrem toho si vymieňajú informácie aj s ďalšími partnerskými službami, ktoré vyšetrujú terorizmus a extrémizmus v rámci Európy a sveta. Niektoré z informácií zatiaľ nie je možné poskytnúť. Polícia neinformuje o tom, že by vrah mohol mať spolupáchateľov. „Posudzuje sa aj možná trestná zodpovednosť voči iným osobám,“ vravel Lipšic. Vrah nechal doma list na rozlúčku. Ani k jeho obsahu sa nechceli vyjadriť.