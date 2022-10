Bude slovenský vrah inšpiráciou pre teroristov? Odpovedá odborník na extrémizmus

Povedali by ste, že dvojnásobná vražda a útok na LGBTI+ komunitu v Bratislave sa dajú definovať ako terorizmus?

Podľa mňa to je teroristický útok. A som trochu prekvapený, že na Slovensku to ešte nie je také jednoznačné. (NAKA medzitým oznámila, že vraždy by mohla prekvalifikovať na trestný čin terorizmu, pozn. red.). Keby sa niečo také stalo v Spojených štátoch alebo v nejakej západoeurópskej krajine, jednoznačne by sme hovorili o teroristickom útoku. Neviem, či je to dôsledok toho, že v našom regióne to vnímame tak, že za terorizmus by mali byť zodpovední len džihádisti. Je to iná realita. Viem, že slovo extrémizmus sa na Slovensku špecificky používa aj v politickej oblasti. Ale to, čo sa stalo v Bratislave, bol teroristický útok. Máme o tom 60 strán. V manifeste páchateľa sú politické myšlienky a po nich nasledovali činy. Obeťami násilia neboli vojaci či policajti, nie je to nejaká vojna.

V roku 2016 zabil Omar Mateen, ktorý prisahal vernosť Islamskému štátu, 49 ľudí v nočnom klube pre homosexuálov v americkom Orlande. Sú útoky na ľudí inej sexuálnej orientácie to, čo spája islamistických a pravicových teroristov?

Venujem sa spolu s kolegami výskumu krajnej pravice. Keď sa rozprávame s ľuďmi z tejto komunity, hovoria, že schvaľujú prístup džihádistov k menšinám. Pravičiarski extrémisti netvrdia, že islamisti sú ich kamaráti, ale sú veci, na ktorých sa s nimi zhodnú. Nechcem tým povedať, že sú to rovnaké skupiny. Ale do istej miery je to, čo robia, podobné. Spomenuli ste útok v Orlande, ktorý bol identický s tým, čo sa stalo v Bratislave. Rozdiel je v tom, že pohľad krajných pravičiarov na LGBTI+ komunitu je taký, že je to nejaká nová choroba a sú za ňu zodpovední Židia. Džihádisti sa homosexuálmi až tak nezaoberajú, ale ich prístup je v konečnom dôsledku rovnaký. Môžem spomenúť, čo robila teroristická organizácia Islamský štát s príslušníkmi LGBTI+ menšiny. Bohužiaľ, keď sa pozriem na fotografie z Bratislavy, vidím do veľkej miery to isté.

Ak hovoríme o tom, čo majú ideologicky rôzne zafarbení teroristi spoločné, tak je to aj nenávisť voči Židom, však? Páchateľ im pripisoval z jeho pohľadu vinu za všetko zlé, čo sa deje vo svete. Sú Židia hlavným terčom radikálnych skupín?

Platí to o najextrémnejších krajných pravičiaroch. Nebudú o tom hovoriť každý deň, ale v ich prípade je to tak, že sa opierajú o antisemitizmus. Čo sa týka krajnej pravice, ktorá je už viac zapojená do politických súbojov, je to trochu iné. Pre ňu sú novým terčom džihádisti alebo moslimská komunita. Ale aj LGBTI+ menšiny. Táto skupina potrebuje jedného hlavného súpera a v minulosti ním boli Židia. No za posledné dekády sa to zmenilo. Prepáčte, že to tak poviem, ale teraz už je viac „cool“, keď tvrdia, že sú proti islamistom a moslimským komunitám. Nehovoria, že sú antisemiti.

Alebo tvrdia, že sú proti globálnym elitám.

Áno, a sú proti médiám, korporáciám a podobne. Pre týchto ľudí je to príležitosť hľadať spojencov. Keď budú hovoriť, že sú proti Židom, nezískajú ich. No keď spomenú globálne elity, migrantov či LGBTI+ komunitu, tak sa to, bohužiaľ, viac akceptuje. Myslím si, že to bude nový prístup do budúcnosti. Krajná pravica bude takto hľadať spojencov. Možno bude menej antisemitská a bude menej proti LGBTI+, ale nájde si niekoho iného. Ešte to nevieme.

Bez toho, aby sme robili nejakú reklamu vrahovi zo Zámockej, ako vnímate jeho manifest? V minulosti sme pri podobných činoch videli takéto dokumenty. Najznámejším je asi manifest Andersa Breivika z roku 2009, na ktorý sa stále odvoláva časť pravicových extrémistov. Čo dokument teroristu z Bratislavy? Je to len niečo odkopírované?

Na jednej strane sú to odkopírované názory. Slovenský vrah bol viac antisemitský, ako bol Breivik, ktorý neútočil na Židov. Vyžadovalo by si to odborníka na jazyk, ale myslím si, že manifest napísal sám. Mnoho podobných ľudí len kopíruje veci z dokumentu Brentona Tarranta, ktorý v roku 2019 zabil v mešitách v novozélandskom Christchurchi 51 ľudí. Zdá sa mi, že v prípade Bratislavy je to iné. V našom regióne nie je asi tak veľa ľudí, ktorí napíšu vo veku 18 či 19 rokov dokument po anglicky na 50 až 60 strán. Znamená to, že rodičia investovali do jeho vzdelania a bol aj v zahraničí. V minulosti sme si mysleli, že takíto ľudia by mali predstavovať našu obranu proti radikalizmu.

Myslíte vzdelanejších ľudí?

Áno. Nechcem hovoriť, že progresívni, lebo jeho rodičia podľa všetkého takí neboli. Hovorím o ľuďoch, u ktorých by sme očakávali kritické myslenie. Zaujímavé, že v tom manifeste sa vyskytujú náznaky toho, že páchateľ bol schopný kriticky uvažovať. Napríklad konšpiračnú teóriu QAnon pokladal za úplnú hlúposť. Tvrdil, že je to operácia nejakých amerických zložiek. A porovnával ju s tým, aké aktivity vyvíjali Sovieti proti ruským monarchistickým skupinám v západnej Európe. Písal o ľuďoch, ktorých páchatelia podobných činov na Západe nespomínajú. Vyzerá to tak, že sa tým naozaj zaoberal. Spomína postavy z Ruska či z Ukrajiny, aj Dariu Duginovú (nedávno zavraždená dcéra ruského krajne pravicového ideológa Alexandra Dugina, pozn. red.). Ale vysmieval sa z nej a bol kritický k režimu Vladimira Putina. Znamená to, že vedel rozmýšľať, a to je strašné. Nebol to len akýsi chudák. V strednej a vo východnej Európe sa totiž podobné názory, ako mal páchateľ, šíria medzi elitami. Je to problém.

V čom spočíva?

Náš výskum ukazuje, že útokov, aký sa stal v Bratislave, je menej ako v minulosti. Niekedy to vyzerá, že to tak nie je, lebo médiá každú takúto udalosť rozoberajú. Ale útokov je menej. No neznamená to, že naše širšie spoločnosti sú spokojné napríklad s LGBTI+ komunitou. Dávame priestor ľuďom, ktorí šíria nenávisť, a nebojujeme s tým. K tomu ešte dodávame, že sa minimálne dejú násilné činy. No problémom je, že aj slová sú dôležité.

Je očividné, že hnev a nenávisť sa šíria aj od politických špičiek. Prerástli už našimi spoločnosťami?

Mali sme tu istý základ. Komunistické spoločnosti boli uzavreté a vieme, ako sa správali ku gejom v našich krajinách. Ja som Poliak, vy ste zo Slovenska. Určite to nebolo perfektné a po konci komunizmu sme to nespracovali. Do veľkej miery sme ako Západ, ale nevyhodnotili sme si viaceré témy, aj historické. Naše štáty boli do veľkej miery homogénne, no menšiny sú rôzne. My sme mali 45 rokov komunizmu a potom sme 30 rokov riešili to, že musíme pracovať a byť bohatší. A na niektoré témy sme zabudli. Sú politické strany, ktoré to budú využívať, lebo po tom je dopyt. Niekoľko rokov som žil v Írsku, čo bola veľmi konzervatívna a katolícka krajina. Dnes však futbalisti národného tímu nosia na dresoch dúhové vlajky. Nikto o tom nehovorí, nie je to téma, je to len vyjadrenie solidarity. A potom vidím veľkú debatu o dúhových vlajkách na štátnych úradoch na Slovensku, nehovoriac o ďalších krajinách. Dúfam, že aj u nás nastane táto zmena.

Obávate sa, že slovenský vrah by mohol byť inšpiráciou pre ďalších teroristov?

Dá sa na to odpovedať rôznymi spôsobmi. V roku 2019 sme boli svedkami viacerých podobných útokov. Páchatelia hovorili o tom, čo ich motivovalo. Aj Juraj K. to spomína. Napríklad útok v Buffale v máji toho roku. Extrémistická scéna sa na to však pozerá rôzne. Jej časť ho oslavuje na terorgrame, ako niekedy hovoríme komunikačnej platforme Telegram, lebo sa na nej šíri radikálny obsah. No iné skupiny extrémistov páchateľa kritizujú, lebo tvrdia, že na nich upriamil pozornosť, a že síce mal správne názory, ale je potrebné ich šíriť politickými cestami. Je dobré si pripomenúť, že to hovoria ľudia, ktorí budú pracovať na tom, aby dostali svoje myšlienky do našich hláv. A takýto politický súboj je už úplne iná záležitosť ako bezpečnostný. Hovoríme o takpovediac influenceroch. Obávam sa, že smerujeme k menej tolerantnému svetu, hoci to neznamená, že už zajtra budeme svedkami ďalšieho útoku.