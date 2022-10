Vražda v Teplárni: Vyšetrujú zodpovednosť ďalších osôb. Mlčanie rodiny otvára otázky

Aktuálny scenár násilného nenávistného zločinu, ku ktorému došlo 12. októbra v bratislavskej Teplárni, podľa prokurátorov naznačuje, že obe zbrane, ktoré pravicový extrémista a radikálny nacionalista Juraj K. pri svojom otrasnom skutku použil, patrili jeho otcovi.

VIDEO: Otázky a odpovede k streľbe na Zámockej.

Otázky a odpovede k streľbe na Zámockej

„Rodičia mali vedomosť o streľbe po tom, ako páchateľ prišiel po skutku domov. Žiaľ, túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili Policajnému zboru. Dokonca v situácii, keď im muselo byť zrejmé, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda," povedal v piatok špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že „je mimoriadne závažné, že informácie neposkytli polícii.“ Vrah tiež nechal doma list na rozlúčku. Rodičia vraha sa k prípadu doteraz nijakým spôsobom nevyjadrili, čo však otvára ďalšie otázky o okolnostiach celej tragédie.

Čítajte viac Bude slovenský vrah inšpiráciou pre teroristov? Odpovedá odborník na extrémizmus

Chýbala odborná pomoc

Podľa psychologičky Jany Porubcovej je hodnotenie či vysvetľovanie takéhoto konania komplikované. Zdôrazňuje pritom mlčanie rodičov. „Neprejavili jediný postoj, ani ľútosť, nič, je to komplikovaná situácia,” hovorí Porubcová. „Rodičia však bez pochýb zažívajú ťažké obdobie, prišli o syna, ktorý spáchal hrozný čin,” dodáva.

Hoci je známe, že rodičia útočníka dostali odporúčanie od odborníkov, aby navštívil psychológa, aj pri tomto poznatku Porubcová pripomína, že ide o sprostredkované informácie z vyšetrovania, nie ich priamu výpoveď. „Preto vyjadrovať sa k veci, by boli len domnienky, čo by nebolo zodpovedné ani zo strany odborníkov,” hovorí. Ak však o vrahových ťažkostiach škola či rodičia vedeli, podľa psychologičky tam chýbal nestranný mediátor. „Viete, rodič si pri takomto odporúčaní môže povedať aj to, že škola je zaujatá a nebrať to vážne. Ale skúsený mediátor vie za vhodných okolností spojiť do riešenia rodičov, učiteľov, aj žiakov. To je to, čo v celom prípade absentuje, komunikácia k riešeniu,” vysvetľuje psychologička.

VIDEO: Prezidentka: Prepáčte, patríte sem.

Prezidentka: Prepáčte, patríte sem

Vyšetrujú aj ďalšie osoby

Prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že stíhaní môžu byť aj ďalší ľudia. „Posudzuje sa aj možná trestná zodpovednosť voči iným osobám,“ potvrdil jeho slová Lipšic. Tými môžu byť možní spolupáchatelia, ale aj rodičia.

Dôvodom je závažnosť incidentu. „Analýzou vykonaných dôkazov vyšetrovateľ NAKA v najbližšej dobe zmení právnu kvalifikáciu vyšetrovaného skutku na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy,“ povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko. Nie je však podľa neho vylúčené ani to, že dôjde k prekvalifikovaniu skutku na trestný čin terorizmu.

Trestný právnik Tomáš Strémy z Pravnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vysvetľuje, že z pohľadu zákona je v tomto prípade viacero typov postihov, kde by nezohrával úlohu ani fakt, že by išlo o vzťah rodičov a syna. „Napríklad povinnosť prekaziť takýto čin nie je nutná len v prípade, že by tým dotyčná osoba ohrozila svoj život či zdravie alebo život a zdravie blízkej osoby. Uvedenie blízkej osoby do hrozby trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa jedná o trestný čin, za ktorý by hrozilo doživotie, čo charakter skutku spĺňa,” hovorí.