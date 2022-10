Na čudné praktiky vedenia TANAP-u upozorňuje okresný úrad aj občianske iniciatívy

Doterajší riaditeľ Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko si musí na svoje opätovné vymenovanie do funkcie počkať. Dôvodom sú zvláštne praktiky vo vedení národného parku pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Podozrenia má preveriť Generálna prokuratúra SR, na ktorú sa obrátil Okresný úrad v Poprade.

„Bude vymenovaný až vtedy, keď uspokojivo zodpovie a obháji svoju osobnú integritu,“ poznamenal minister životného prostredia Ján Budaj na adresu Majka s tým, že mu musí vysvetliť podozrenia, ktoré sa voči nemu objavili.

Prednosta Okresného úradu (OÚ) v Poprade Jozef Bednár zaslal 21-stranový podnet na Generálnu prokuratúru, v ktorom opísal podozrenia v súvislosti s výstavbou rehabilitačnej stanice pre kamzíky v národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina v roku 2019. Okresný úrad zistil v procese výstavby takmer 20 rôznych porušení zákonov v lokalite, kde je piaty, teda najprísnejší stupeň ochrany prírody v TANAP-e. Koncom septembra zas nezisková organizácia Machaon poukázala na ďalšie prešľapy riaditeľa.

Prednosta Bednár na tlačovej konferencii v piatok uviedol, že v súvislosti s prípadom výstavby rehabilitačnej stanice má podozrenie na spáchanie viacerých trestných činov a stavbu označil za „najdrahší záhradný domček na Slovensku“. Spýtal sa, či ide o „drobnú časť sofistikovaného podvodu s požehnaním Ministerstva životného prostredia SR z obdobia vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho“. Upozornil aj na zvláštne fungovanie Občianskeho združenia Les, ktorého štatutárnym zástupcom je Majko, súčasne poverený riaditeľ Správy TANAP-u.

Majko sa zatiaľ k podozreniam nevyjadril. „Zdravím, som v USA na konferencii. Ozvem sa po návrate,“ uviedol v odpovedi na mail redakcie Pravdy. Takisto redakcia oslovila aj ministerstvo životného prostredia, odpoveď sme však nedostali.

Drobná stavba za 50-tisíc

V podnete sa okrem iného uvádza, že na problematickú „drobnú“ stavbu získalo Občianske združenie Les 50-tisíc eur. Podľa slov prednostu bez väčšej kontroly. „Stačil opis zámeru, a len 10-tisíc eur išlo na búracie práce. Hlavný problém je v tom, že všetky inštitúcie, ktoré by mali kontrolovať priebeh, zlyhali," píše Bednár a žiada generálneho prokurátora, aby skontroloval celý proces. Pýta sa tiež, či je možné, že by „výstavba drevenej drobnej stavby s rozmermi 4 metre krát 7,5 metra bola v sume viac ako 42-tisíc eur, čo sa javí minimálne ako štvornásobok trhovej ceny podobných drevostavieb“.

Otázna je aj potreba takejto rehabilitačnej stanice a jej opodstatnenosť podľa zákona, keďže na výberovom konaní Majko uviedol, že posledný prípad zachránenia kamzíka pracovníkmi Správy TANAP-u, a to konkrétne kamzice Radky, ktorej poskytli starostlivosť v knižnici Správy TANAP-u, bol v roku 2018. Stanica stojí na mieste starej drevárne pri chate Tábor, ktorú má OZ Les v prenájme.

„Na to, aby niekto získal dotáciu z envirofondu, netreba žiadnu hlbšiu kontrolu, stačil opis zámeru, jedna faktúra firme, ktorá všetko zabezpečila," uvádza. Je podľa neho otázne, či sa vôbec uskutočnilo výberové konanie a na čo konkrétne boli finančné prostriedky použité. O verejnom obstarávaní dodávateľa podľa neho totiž na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nie je žiadna zmienka ani žiaden dokument. „Existuje iba čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa a podpísané P. Majkom, kde je uvedené, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené a že záverečná zápisnica o výsledku vyhodnotenia ponúk je zo dňa 24. 5. 2019.“

Vo všetkých prípadoch vybraným dodávateľom bola spoločnosť Wilde, veľkoobchod s poľovníckymi potrebami v Liptovskom Mikuláši. Podľa Bednára je zaujímavé, že práve táto firma je expertom na stavebné práce a že sa iné firmy na Slovensku na takú zaujímavú a dobre financovanú prestavbu malej drevárne na zariadenie pre rehabilitáciu kamzíkov s rozlohou 30 metrov štvorcových celkovej sume zákazky viac ako 52-tisíc eur neprihlásili s nižšou cenovou ponukou.

Bude nepohodlný?

Táto rehabilitačná stanica podľa prednostu tri roky neplní svoju funkciu, hoci tam má byť aj informačné centrum. Nie je na nej ani žiadne označenie. Prednosta tiež dodal, že združenie Les získalo dotácie v celkovej výške viac ako 300-tisíc eur, pričom podľa neho ide o organizáciu, ktorá má len virtuálne sídlo.

„Podávam verejný podnet a žiadam preveriť zákonnosť konaní jednotlivých štátnych aj neštátnych inštitúcií v súvislosti s nájmom nehnuteľnosti chaty Tábor Občianskym združením Les v okrese Poprad, zákonnosť vybudovania objektu s označením záchranná a karanténna stanica pre kamzíka vrchovského tatranského v časti Podbanské, v 5. stupni ochrany prírody v Národnej prírodnej rezervácií Tichá dolina v Tatranskom národnom parku, ako aj zákonnosť udelenia podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu s označením vybudovanie záchrannej a karanténnej stanica pre kamzíka vrchovského tatranského, ako aj iných podpôr udelených pre Občianske združenie Les v súvislosti s chatou Tábor a s ochranou a monitoringom kamzíkov, a to v plnom rozsahu.“ Ďalej prednosta žiada preveriť aj ostatné aktivity a celkové financovanie OZ Les.

V závere podnetu prednosta konštatuje, že sa tento jeho podnet podobá investigatívnej práci, akú robil Ján Kuciak, a „dnes vieme, čo sa s ním pre jeho odvahu a snahu pomôcť informovať Slovensko o niektorých podvodníkoch stalo. V Poprade je už skúsenosť s vraždou prednostu okresného úradu Vladimíra Bachledu. Nie jedenkrát sa na Slovensku stalo, že zhorelo auto nepohodlnej osoby. Napísal som to preto, že mi nie je ľahostajný osud Tatier a verím, že podobne sa k veci postaví aj generálny prokurátor, tento podnet dôsledne preskúma a tento príbeh sa neskončí s typickým koncom, ako to na Slovensku býva, že skutok sa nestal“.

Hlucháň hôrny aj zonácia

Na ďalšie pochybenia Majka koncom septembra poukázal článok „V TANAP-e trvá éra Roberta Fica, alebo čriepky z príbehu Pavla Majka“ uverejnený na stránke neziskovej organizácie Machaon, ktorá podporuje chránené územia, zachovanie biodiverzity, kultúrneho dedičstva a trvalo udržateľný rozvoj. Okrem iného v ňom autori poukazujú na prehratý súdny spor na Európskom súdnom dvore z júna 2022 o ochrane hlucháňa hôrneho, kde z textu vyplynulo, že Správa TANAP-u sa nezaujímala o jeho aktívnu ochranu.

Neziskovka poukazuje tiež na zonáciu, ktorú sa nepodarilo realizovať ani Petrovi Žigovi (Smer-SD), ani Lászlóovi Sólymosovi (Most-Híd), ktorý očakával zonáciu v priebehu roku 2018. Hlavným vyjednávačom za ministerstvo na rokovaniach s vlastníkmi, so správcami a s nájomcami pozemkov nachádzajúcich sa v TANAP-e, ako aj so zástupcami obcí a inými dotknutými subjektmi v súvislosti so spracovaním návrhov programu starostlivosti o TANAP a zonácie bol práve Majko, ktorý toto poverenie svojím podpisom prijal.

Ani súčasný minister Budaj po dvoch rokoch v kresle ministra zonáciu TANAP-u nedoriešil a dokonca v decembri 2020 mu vláda túto úlohu zrušila. „Na ministerstve pravdepodobne nikto nepripúšťa, že problém môže byť nie v neustále sa meniacich požiadavkách zo strany vlastníkov a obhospodarovateľov v národnom parku, ale v osobe hlavného vyjednávača za ministerstvo, ktorý jednoducho u miestnych ľudí nemá dostatočnú dôveru a autoritu,“ píše sa v článku, ktorý vznikol z materiálov občianskej iniciatívy.