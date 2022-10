Cigániková nevedela prestať plakať, Gyimesi trvá na zákaze vlajok, Tomáš sa dištancoval od Fica

VIDEO: Tomáš, Gyimesi a Cigániková o situácii po vražde dvoch mladých ľudí v Bratislave.

Poslanec György Gyimesi (OĽANO) necíti zodpovednosť za vyvolávanie nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, hoci sa snažil presadiť zákaz vyvesovania dúhových vlajok ako symbolu solidarity s bojom za práva párov rovnakého pohlavia na verejných a štátnych budovách.

„Nikdy som nemal nenávistné vyjadrenia voči tejto komunite. Môj návrh zákona hovoril o tom, že Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu a preto si myslíme, že viac ako dúhová vlajka z okna nejakého úradníka im pomôže to, ak im pomôžeme v reálnom živote. Napríklad tým, aby mohli dediť, nahliadať do zdravotnej dokumentácie, čerpať PN-ku, alebo inú výhody, ktoré sú v bežnom partnerskom zväzku a manželstve,“ tvrdí Gyimesi.

Hoci so sexuálnou orientáciou sa človek rodí a nemá to nič spoločné s ideológiami, ktoré si človek dobrovoľne vyberá, poslanec Gyimesi argumentuje výrokom španielskeho najvyššieho súdu. „Povedal, že je to ideológia, ktorá prerastá sociálny rozmer a naráža až na ten politický. Áno, myslím si, že LGBTI+ je aj ideológiou,“ hovorí poslanec OľaNO. „Nehovorím o príslušníkoch tej komunity, o pároch rovnakého pohlavia, ale o ideológii, ktorá je s tým spojená. To sú dve rozličné veci,“ dodáva.

VIDEO: Plačúca Cigániková Gyimesimu o vraždách: My za to môžeme, vy viac ako ja.

Naopak, poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková cíti za nenávisť v spoločnosti voči LGBTI+ ľuďom a za to, že tragédii nedokázala zabrániť spoluzodpovednosť. „To, že sme dovolili, že sa nenávistné reči hovorili aj na pôde parlamentu…možno som sa málo vyhranila, možno sme málo bojovali, určite,“ so slzami v očiach si vyčíta poslankyňa Cigániková.

Cigániková: Nie je žiadne my a oni

„Nenávistnou rétorikou sme prišli k tomu, že je veľká časť spoločnosti, ktorá schvaľuje aj takýto hrôzostrašný čin. Mne to úprimne ľudsky ubližuje a neviem čo s tým mám ešte viac urobiť,“ dodáva poslankyňa s tým, že v parlamente má strana SaS opakovane predložený návrh zákona, ktorý kvôli konzervatívnym kolegom v bývalej koalícii pripravovali v kompromisnej forme a ktorý má prakticky uľahčiť život párom rovnakého pohlavia. „Veríme, že tento návrh bude po tejto udalosti konečne akceptovaný a náš x-tý pokus o aspoň minimálne zrovnoprávnenie tejto komunity tentokrát v parlamente prejde,“ dodáva Cigániková.

Podľa poslankyne musíme viac hovoriť o tom, že LGBTI+ komunita patrí do našich životov a spoločnosti. „Nie je žiadne my a oni. Sme iba my. Sú našimi váženými občanmi, našimi priateľmi, rodinami, lekármi, právnikmi a aj poslancami parlamentu či ministrami vlády. A mnohí majú dnes strach, pretože majú pocit, že sa stali terčami nielen nenávisti, ale už aj konkrétneho vraha,“ hovorí poslankyňa SaS.

Tomáš: Najskôr bezpečnosť potom práva

Ak má čin vyvolať zmeny v legislatíve, podľa nezaradeného poslanca Erika Tomáša (Hlas) by mali byť v prvom rade v oblasti bezpečnosti. „Vieme, že virtuálny svet funguje podľa úplne iných pravidiel ako reálny. Tam si hocikto pod nejakou prezývkou napíše čokoľvek. (…) Každý, kto chce diskutovať na sociálnych sietiach, na intenete vôbec, musí vystupovať pod vlastným menom a musí niesť zodpovednosť za svoje výroky tak ako v bežnom fyzickom živote, tak ako aj možnou trestnoprávnou zodpovednosťou,“ hovorí Tomáš.

„Potom sa môžeme pozrieť na niektoré praktické veci akými sú napríklad dedenie alebo nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, o ktorých sa tu hovorí už roky,“ myslí si poslanec Tomáš s tým, že o téme pred rokmi hovoril aj expremiér Robert Fico.

Šéf Smeru mal však na adresu LGBTI+ ľudí v minulosti často aj znevažujúce výroky a to aj v čase, keď bol Erik Tomáš jeho mediálnym poradcom a najbližším spolupracovníkom. Dnes sa snaží Tomáš od nich dištancovať. „Absolútne nechápem prečo sa ma na to pýtate, ja som zodpovedný za svoje výroky a z mojich úst nikdy nič také nemohlo zaznieť. (…) Pán Fico, Taraba či Matovič nech si zodpovedajú za svoje výroky. Ja si zodpovedám za svoje,“ uzatvára poslanec Tomáš.