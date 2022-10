Schôdzu parlamentu k rozpočtu SaS pomôže odblokovať. S tým budúcoročným však nesúhlasí

Rozpočet na budúci rok zatiaľ nemá podporu žiadnej časti opozície.

Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) hovorí, že kvôli neblahým skúsenostiam z minulosti opoziční poslanci nedopustia, aby minister financii Igor Matovič sám rozhodoval o tom kam konkrétne peniaze pôjdu. „Buď ich minul na úplné hlúposti, alebo ich nedal ľuďom vôbec,“ tvrdí Tomáš.

Deklaruje, že on a rovnako ostatní poslanci z mimoparlamentnej strany Hlas zmeny v rozpočte, rovnako ako rozpočet na budúci rok, nepodporia. „Odmietajú ho zdravotníci, školstvo, aj obce a mestá. Nespokojní sú aj dôchodcovia, takže ten rozpočet nie je dobrý,“ hovorí Tomáš.

Výhrady k rozpočtu vníma poslanec György Gyimesi (OĽANO) ako absolútne neopodstatnené. „To čo kritizuje opozícia, že tá tri a pol miliardová rezerva by mala ísť Igorovi Matovičovi do vrecka nie je pravda. V návrhu rozpočtu je rozpísané, do ktorej kapitoly koľko peniaze pôjde,“ obhajuje návrh ministra financií Gyimesi.

Len na príklade zdravotníctva sa dá podľa poslankyne Jane Bittó Cigánikovej (SaS) preukázať akým spôsobom minister financií a vládni poslanci zavádzajú verejnosť. „Oni porovnávajú plánovaný rozpočet z októbra 2021 s plánom na rok 2022, pričom ignorujú skutočne minuté peniaze na rok 2022,“ hovorí poslankyňa s tým, že na rozdiel o deklarácie, že do zdravotníctva pôjde viac peňazí dostáva o 83 miliónov eur menej. „Je to jednoducho likvidačný rozpočet,“ uzatvára poslankyňa.