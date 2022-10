Otec vraha zo Zámockej prehovoril u Kotlebu: Skutok spáchal niekto iný, ide o kampaň proti vlastencom

V úvode kondoloval pozostalým a vyjadril smútok, ktorý zažíva celá jeho rodina. Povedal, že mu je to celé obrovsky ľudsky ľúto. „Bol to prvorodený syn, ktorého sme vychovali s najlepším vedomím a svedomím. Nikdy som ho neviedol k násiliu,” pokračoval so slovami, že bol nekonfliktný, úctivý, neproblémový a vedel ďakovať rodičom. Tento piatok mal mať stužkovú. „Neverím však, že by to náš syn dokázal spraviť,” vyhlásil.

Marian Kotleba, krajne pravicový, neonacistický politik, predseda Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý bol odsúdený za extrémizmus, v dôsledku čoho stratil poslanecký mandát, si do vysielania svojho rádia zavolal Juraja Krajčíka staršieho, otca vraha z Teplárne, ktorý v stredu spáchal teroristický útok a brutálne popravil dvoch nevinných ľudí, Juraja († 27) a Matúša († 23), čo odôvodnil s tým, že mu nikto a nikde nechce dať priestor na to, aby povedal, ako to v skutočnosti bolo, preto chce “mediálnu blokádu cenzúry” prelomiť.

Čítajte viac Tragickú streľbu v Bratislave prekvalifikovali na teroristický útok

„Som si na tisíc percent istý, že syn nebral žiadne drogy, nikdy nefajčil, nikdy nepil. Nikdy nechodil večer von, najneskôr sa vracal o deviatej večer. Potom sa zatváral do izby a hral sa na počítači,” opisoval Krajčík starší. Ďalej spochybnil, že by vraždu spáchal vôbec jeho syn. Všetko poprel a povedal, že jeho syn bol do prípadu “vmanipulovaný” a jeho vlastná samovražda bola “záhadná” kvôli “neprirodzenej” polohe tela, v ktorej ho ráno našli. Tvrdí teda, že jeho syna niekto popravil.

Marian Kotleba ho totiž oslovil s teóriou, že ide o súčasť kampane proti vlastencom. Vyjadril pochybnosti k dôvodom prekvalifikovania útoku na terorizmus a presadzoval teóriu, že išlo o sebaobranu. Rovnako spochybnil aj doteraz známe a prokuratúrou potvrdené dôkazy a motívy páchateľa. Zdôraznil, že odsúdenie vraždy nemá mať nijaký súvis s akceptáciou inakosti v spoločnosti. Odvolával sa pritom na kresťanské a pionierske hodnoty. Tragédie a vraždy opísal ako dôsledok “liberálnej propagandy” a provokácie inakosťou na verejnosti. Teória, že vrah bol obeťou a niekto ho popravil, je podľa neho výsledkom konšpirácie tajných služieb, ktorá má pred voľbami vyvolať poplach v spoločnosti.

Čítajte viac Juraj a Matúš očami najbližších: Boli rodinou aj spriaznenými dušami

Krajčík tiež pripustil, že jeho syn bol v prvej škole pre nadané deti šikanovaný, prečo bol aj jeden zo spolužiakov vylúčený. Spochybnil, že v škole sú len nadané deti. „Nadaných tam bolo tak 10–20 percent detí, zvyšok boli len bohaté. Môj syn bol tvrdo šikanovaný a v škole sa psychicky zrútil. Nikdy na nikoho nezaútočil. Bol introvert,” opísal.

Po zrútení syna preložili na inú školu. „Po tom, ako ho psychologickí špecialisti dali dohromady, nebol s ním nijaký problém. Bol to normálny chlapec s kamarátmi, hral sa online hry, keď sme na chalupe nemali internet, kde by sa hral, bol nervózny,” povedal otec s tým, že žiadnu psychiatrickú diagnózu mu neurčili.

Krajčík tiež poprel, že by jeho syn bol nepriznaný alebo traumatizovaný homosexuál. Poukázal aj na “uniknutý” dopis na rozlúčku, ktorý údajne rodina nečítala, ale potvrdil, že priateľku, ktorá sa v liste spomína, osobne stretol a pozná.

V deň vraždy vraj syn nebol v škole, pretože mali alternatívny program. Okolo obeda mal prísť za matkou a vypýtať si čaj, lebo ho malo škriabať v hrdle. Okolo štvrtej mal odísť z domu a vrátil sa až po vražde.

K problematike zbrane otec pripustil, že vražedná zbraň bola odobratá z jeho osobného trezoru. „Bola nadštandardne zabezpečená v trezore. Kľúče boli v inom trezore. Nejde mi do hlavy, ako by to syn získal,” povedal.

K svojmu politickému pôsobeniu Krajčík povedal, že do strany Vlasť vstúpil, pretože sa mu páčil program Štefana Harabina.

Vrahov otec Juraj Krajčík starší kandidoval za stranu Vlasť Štefana Harabina vo voľbách 2020. K incidentu sa verejne nevyjadril, posledný príspevok pridal 28. septembra k téme hlasovania parlamentu za pripojenia Fínska a Švédska do NATO, ktorý kritizoval. V lete, 23. júla Krajčík starší zdieľal tiež status generálneho prokurátora Maroša Žilinku, v ktorom sa vyjadril, že napriek dopytom po podpore Festivalu Dúhový Pride 2022 ho “účasťou ani prejavom nepodporí” s deviatimi aplauzujúcimi emoji. Diskusia pod postom obsahovala mnoho “lajkov” a homofóbnych komentárov, pričom autor príspevku do debaty nezasiahol. Z jeho starších postojov prezentovaných na sociálnej sieti tiež vyplýva, že sú mu blízke antisystémové, proruské naratívy, opakovane útočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú aj vládu Eduarda Hegera a sociálna sieť jeho príspevky blokovala kvôli šíreniu hoaxov.