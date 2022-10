Črtá sa historická zmena pre LGBTI+ komunitu: Väčšina ju podporí, postoj Sme rodina je stále otázny

Poslanci dnes na schôdzi parlamentu, ktorú sa im po dvojtýždňovej nečinnosti konečne podarilo otvoriť, schválili pozmeňovací návrh Anny Zemanovej, aby sa o inštitúte partnerského spolužitia hlasovalo prednostne. Návrh je aktuálne v prvom čítaní, Poslankyňa SaS Jarmila Halgašová, ktorá ho uviedla, zdôraznila, že ide o základnú úpravu a uľahčenie pre všetky páry, ktoré nežijú v manželstve. Uviedla, že štát nechce počúvať požiadavky občanov, ktoré uznávajú mnohé iné európske štáty.

VIDEO Pri podpore inštitútu sa očakáva historická podpora

Slovensko malo roky problém s prijatím takýchto zákonov. Aj predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho sa zaviazala v roku 2019 prijať takmer 200 odporúčaní OSN v oblasti ľudských práv, okrem iného aj do piatich rokov prijať legislatívu ohľadom registrovaných partnerstiev. Situáciu musela, bohužiaľ, zmeniť tragédia, pri ktorej vyhasli životy dvoch nevinných mladých ľudí.

Historická podpora pre úpravu vzťahov homosexuálnych pá­rov

Ondrej Dostál si myslí, že návrh má potenciál v parlamente prejsť. Opiera sa o to, že tento návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády, na ktorom sa vtedajší koaliční partneri dohodli v roku 2020 a zakomponovali doň záväzok zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner poslanci, parlament, minúta ticha, streľba na Zámockej Poslanci počas 72. schôdze

Podpora sa ukázala aj pri dnešnom (18.10.) hlasovaní o pozmeňovacom návrhu poslankyne Zemanovej. Za hlasovali poslanci SaS, Sme rodina, ale aj poslanci mimoparlamentného Hlasu. Peter Pellegrini vyhlásil, že chcú tomuto návrhu dať šancu a posunúť ho do druhého čítania. „Je to všeobecný zákon, ktorý môže pomôcť nielen menšine, ale aj všetkým ostatným a myslíme si, že tomu treba dať šancu a konečne o tom začať diskutovať,“ potvrdil pre Pravdu.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner IPS Poslanci počas 72. schôdze

„Situácia na Slovensku je napätá, spoločnosť je rozpoltená a prchko reaguje na akékoľvek náznaky niečoho nového. Preto si myslím, že je to rozvážny postoj. Poďme sa pokúsiť usporiadať aspoň tieto rodinné a životné situácie. To je niečo, čo by tejto atmosfére sa mohlo dať presadiť. Ak by niekto išiel „hŕ“ systémom, tak si myslím, že by to mohlo v napätej situácii naraziť na odpor,“ povedal. Poslanec SaS a exminister školstva Branislav Gröhling neočakáva nič iné, ako to, že tento návrh prejde. „Že poslanci naozaj nebudú politikárčiť, ale budú sa pozerať na potreby každého jedného občana v tejto krajine,“ uviedol.

O obavách poslancov nielen Sme rodina, ale aj poslancov ďalších strán intenzívne diskutujú. „Vysvetľujeme im ich možné obavy, ktoré sa začali šíriť, že toto je naozaj minimum, čo by sme mohli spraviť, aj keď si vieme predstaviť aj komplexný návrh. No ten je v aktuálnom zložení Národnej rady neprijateľný. Budem rád, ak prijmeme aj malú zmenu,“ skonštatoval.

Z klubu OĽaNO bol proti len Milan Kuriak a zdržali sa Anna Záborská, Anna Andrejuvová, György Gyimesi, Richard Vašečka, Radovan Marcinčin a Ján Szöllös. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel uviedol, že za návrh zahlasuje, obavy Kollára komentovať nechcel. „Nechcem komentovať názory iných poslancov. Za seba hovorím, že za to zahlasujem,“ dodal. Strana Smer-SD nekomentovala, či inštitút podporí, alebo nie.

Otázny Kollár

Napriek podpore však ostáva otázny postoj Sme rodina. Šéf hnutia Boris Kollár ešte počas víkendu uviedol, že je potrebné baviť sa o LGBTI+ komunite ako o normálnych ľuďoch. „Keď spolu žijú, mali by byť ich práva rovnaké,“ uviedol s tým, že nerozlišuje, či ide o páry rovnakého alebo odlišného pohlavia. Ide napríklad o nahliadnutie do zmlúv či zdravotných správ. S predchádzajúcim návrhom podľa jeho slov nesúhlasil preto, lebo hnutie Sme rodina nikdy nezahlasuje za to, aby sa pár rovnakého pohlavia zosobášili. „Sme zásadne proti adopciám detí pármi rovnakého pohlavia a za sobáše,“ povedal v diskusnej relácii RTVS.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner Boris Kollár, Gábor Grendel, Michal Šipoš, Milan Krajniak, Anna Zemanová Poslanci počas 72. schôdze

„Pri podpore registrovaných partnerstiev však váhame, lebo existuje platná európska legislatíva, na základe ktorej ak by sme odsúhlasili registrované partnerstvá, mohli by nás žalovať ako krajinu. To by sme s vysokou pravdepodobnosťou prehrali a museli by sme prijať aj zákon o sobášoch. Tak ako sa to stalo Rakúšanom,“ povedal Kollár s tým, že si situáciu preverí s právnikmi a pokiaľ by to nesmerovalo k prijatiu sobášov, hlasoval by za. „Ak to nebude štartér, zahlasujeme za to,“ povedal na margo registrovaných partnerstiev.

Sme jednou zo šiestich krajín bez úpravy vzťahov

Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá nemá nijakým spôsobom upravené vzťahy osôb rovnakého pohlavia. „Návrh je novelou ôsmich zákonov a nie je ním dotknutý zákon o rodine,“ zdôraznil Dostál. V minulosti sa v parlamente objavil návrh nezaradeného poslanca Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko), ktorý návrhoval plnohodnotné životné partnerstvo. Tento návrh neprešiel. Dostál upozornil, že tento zákon by neviedol k manželstvám, len k „úprave majetkových práv a niektorých životných situácií“.

Návrh je pripravený viac ako rok

Podľa Dostála nejde o reakciu na minulotýždňový útok na ľudí z LGBT komunity, pretože návrh majú pripravený už viac ako rok. „V auguste 2021 sme ho zaslali koaličným partnerom a v auguste 2022 sme ho predložili, ale zhodou okolností bol odsunutý na októbrovú schôdzu,“ povedal Dostál.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková z klubu SaS zdôraznila, že cieľom nie je vyvolávať vášne, ale naopak, je to pokus o politický zmier a hľadanie toho, v čom vedia nájsť zhodu s cieľom postupne zlepšiť život ľuďom z LGBT komunity. Podľa Marcinkovej má Slovensko voči tejto komunite veľký dlh. „Nespravili sme pre nich v politike zatiaľ nič. Prosím, spojme politické sily, aby sme týmto ľuďom dali aspoň základný balík práv,“ povedala Marcinková. Zároveň vyzvala politikov, aby v sebe našli ľudskosť a slušnosť a nepovzbudzovali homofóbne nálady.

Cieľom je potvrdiť vzťah dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie vo vzťahu k štátu a k tretím osobám. Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania. Partnerské spolužitie má podľa návrhu liberálov vzniknúť aj zaniknúť formou notárskej zápisnice.