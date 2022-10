Otec vraha u Kotlebu: Je to žumpa, hodnotí odborník na extrémizmus

Expert na extrémizmus Daniel Milo nevylučuje, že za vyhlásenia bude niesť vrahov otec trestnoprávnu zodpovednosť, čo koniec-koncov skúma aj polícia (pýtala sa reportérka Pravdy Lucia Lauková). Trestný právnik Sergej Romža si však myslí, že on a ani odsúdený neonacista Kotleba za svoj rozhovor nebudú čeliť trestu. Hoci by to aj nebolo trestné, v každom prípade je konšpiračné interview otca vraha u neonacistu Kotlebu nebezpečným javom, hovorí odborník na sociálne siete a dezinformácie Jakub Goda. Viac v podcaste denníka Pravda.

